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"Прости нас, Юра...": в Краснодаре появилась улица "КосмонаФта Гагарина"

"Прости нас, Юра...": в Краснодаре появилась улица "КосмонаФта Гагарина"

Автор:
18 июня 2024 09:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Краснодар   Ю. Гагарин   безграмотность   жертвы ЕГЭ   космонавт   табличка   
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После капремонта на фасаде пятиэтажки появилась интересная табличка.

Эта стандартная для многих городов РФ пятиэтажка была построена в 1966 году - через пять лет после полёта Ю.Гагарина в космос. Тогда подвиг советского космонавта увековечивали в названиях площадей, проспектов, а в Краснодаре его именем решили назвать улицу в молодом Фестивальном районе. Фамилия советского героя украсила типовые «брежневки».


После капремонта на доме 246 обновили таблички. Теперь улица называется чуть иначе, и всё благодаря безграмотности целого ряда людей. Одни напечатали таблички, другие, не увидев ошибки, прикрепили их к дому.



Новые адресники украшают пятиэтажку с трёх сторон, а четвертую табличку еще не успели прикрепить, и она пока стоит на почтовых ящиках в подъезде.

Интересно, что остальным домам по этой улице, которые тоже ремонтировались, повезло больше - их адрес написан без ошибок.

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Метки: Видео   Краснодар   Ю. Гагарин   безграмотность   жертвы ЕГЭ   космонавт   табличка   
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20  комментариев
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592
mosazer Час назад
Вот оно, поколение жертв ЕГЭ))
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1k
Николай 42 секунды назад
Кто нибудь из жителей дома, заберите табличку с почтовых ящиков себе! Сейчас шумиха пройдет, потом каким нибудь придуркам продадите за сто сикстилиардов песо!
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3k
Igor Grishaev 6 минут назад
Они олбанский учили.
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1k
Corkscrew 17 минут назад
По ходу эта табличка плод "труда" целого коллектива раболепных неудачников из поколения ЕГЭ, потому что очень странно, как пройдя все этапы, начиная от дизайнера и заканчивая производством, никто эту ошибку не заметил, а если заметил, то не обратил на это внимание, чтобы не допустить выпуск подобного позорища в свет.
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432
ГТА Форевер 18 минут назад
Учитвая что это Кубань, хорошо что не улица Космонафта Хахарина
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233
Konstantin Klipikov Полчаса назад
Вот так прям на всей улице и понаклеили и только нам фишках всплыло? И почему табличка с одним и тем же номером? Попахивает вбросом
...
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1k
kolobok263 Полчаса назад
ЕГЭ внедряется в жизнь...
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7k
livaneth Полчаса назад
Прости нас Юра!
(Андропов)
Остальное - это уже результаты.
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60
Хатуль Мадан 48 минут назад
"Ценные специалисты" - они везде.....
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32k
Serg2001 57 минут назад
То ли еще будет... ((
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37k
Teodor Час назад
Это почти так же круто, как улица Лени Голиковой...
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5k
Василий Афиногенов Час назад
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10k
Alex Час назад
Жертвы ЕГЭ вышли на работу.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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