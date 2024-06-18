"Прости нас, Юра...": в Краснодаре появилась улица "КосмонаФта Гагарина"

После капремонта на фасаде пятиэтажки появилась интересная табличка.
Эта стандартная для многих городов РФ пятиэтажка была построена в 1966 году - через пять лет после полёта Ю.Гагарина в космос. Тогда подвиг советского космонавта увековечивали в названиях площадей, проспектов, а в Краснодаре его именем решили назвать улицу в молодом Фестивальном районе. Фамилия советского героя украсила типовые «брежневки».
После капремонта на доме 246 обновили таблички. Теперь улица называется чуть иначе, и всё благодаря безграмотности целого ряда людей. Одни напечатали таблички, другие, не увидев ошибки, прикрепили их к дому.
Новые адресники украшают пятиэтажку с трёх сторон, а четвертую табличку еще не успели прикрепить, и она пока стоит на почтовых ящиках в подъезде.
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Интересно, что остальным домам по этой улице, которые тоже ремонтировались, повезло больше - их адрес написан без ошибок.
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...
(Андропов)
Остальное - это уже результаты.