В Москве задержали автомобилиста, заблокировавшего дорогу скорой помощи

При спасении человеческой жизни иной раз счёт идёт на минуты. Однако не все осознают важность работы врачей скорой помощи, а некоторые даже пытаются вставлять палки в колёса спешащим на вызов медикам.

На улице Профсоюзной в Москве очевидцы могли наблюдать, как авто заблокировало проезд к жилому дому. Водителя "Мерседеса" в машине не было, и экипажу скорой помощи пришлось дожидаться, когда он появится и даст дорогу спецтранспорту.