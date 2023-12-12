В Москве задержали автомобилиста, заблокировавшего дорогу скорой помощи

23-летний водитель Mercedes встал, как он говорит, в тупичке, и отошёл в магазин, не услышав и не увидев приближающейся скорой.
При спасении человеческой жизни иной раз счёт идёт на минуты. Однако не все осознают важность работы врачей скорой помощи, а некоторые даже пытаются вставлять палки в колёса спешащим на вызов медикам.
На улице Профсоюзной в Москве очевидцы могли наблюдать, как авто заблокировало проезд к жилому дому. Водителя "Мерседеса" в машине не было, и экипажу скорой помощи пришлось дожидаться, когда он появится и даст дорогу спецтранспорту.
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Личность водителя легкового авто, как сообщает ГИБДД Москвы, была установлена. Им оказался 23-летний житель столицы. За нарушение поведения на дороге молодого человека задержали и он принёс извинение за своё поведение. Косноязычный парень, изобилуя словами-паразитами, рассказал, что был неправ и не увидел/не услышал приближавшуюся скорую, несмотря на звуковые сигналы и проблесковые маячки.
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В отношении нарушителя составлены несколько административных протоколов. Гражданину может грозить штраф или - что по мнению многих интернет-пользователей предпочтительно - лишение водительских прав.
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Дайте добро таких дебилов таранить, с ремонтом всех пострадавших авто за их счет, сразу желающих парковаться как олени поубавится...