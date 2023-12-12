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В Москве задержали автомобилиста, заблокировавшего дорогу скорой помощи

В Москве задержали автомобилиста, заблокировавшего дорогу скорой помощи

Автор:
12 декабря 2023 12:12
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ГИБДД   авто   административное нарушение   заблокировал   извинения   штраф   я паркуюсь как   
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23-летний водитель Mercedes встал, как он говорит, в тупичке, и отошёл в магазин, не услышав и не увидев приближающейся скорой.

При спасении человеческой жизни иной раз счёт идёт на минуты. Однако не все осознают важность работы врачей скорой помощи, а некоторые даже пытаются вставлять палки в колёса спешащим на вызов медикам.


На улице Профсоюзной в Москве очевидцы могли наблюдать, как авто заблокировало проезд к жилому дому. Водителя "Мерседеса" в машине не было, и экипажу скорой помощи пришлось дожидаться, когда он появится и даст дорогу спецтранспорту.



Личность водителя легкового авто, как сообщает ГИБДД Москвы, была установлена. Им оказался 23-летний житель столицы. За нарушение поведения на дороге молодого человека задержали и он принёс извинение за своё поведение. Косноязычный парень, изобилуя словами-паразитами, рассказал, что был неправ и не увидел/не услышал приближавшуюся скорую, несмотря на звуковые сигналы и проблесковые маячки.



В отношении нарушителя составлены несколько административных протоколов. Гражданину может грозить штраф или - что по мнению многих интернет-пользователей предпочтительно - лишение водительских прав.

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Метки: Видео   ГИБДД   авто   административное нарушение   заблокировал   извинения   штраф   я паркуюсь как   
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34  комментария
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391k
Алексей 2 часа назад
лишить прав.пускай на метро ездит 1.5 года
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362
Шэльмавье фон Шольценко 3 минуты назад
Лишение прав на и идиотен тест.
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366
zolotoman 8 минут назад
Это он к своему мужчине спешил.
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11k
kaboza 14 минут назад
насосал на 2.5 ))))
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17k
Сергей 15 минут назад
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4k
капитан Флинт 23 минуты назад
Тупое быдло...
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18k
banzai7 Полчаса назад
Мне кажется, когда он не за рулём, он на самокате катается. Выглядит как петушара какой-то.
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6k
Alex Полчаса назад
На кол урода.
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2k
Илья Полчаса назад
У него на лице написано , что с ним что то нет так. Провели бы психологическую экспертизу .
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1k
Мария Коненкова Полчаса назад
Ещё бы продумать техническое решение, чтобы камеры отслеживали и отправляли письма счастья всем, кто встал на "аварийку", заняв проезд, и пошёл в магазин за сигаретами и.т.п. Потому что злоупотребляет этим каждая свинья, прям как взрослая. Не знаю, как, но хотелось бы.
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677
Николай Александрович Полчаса назад
да ему знак инвалида не нужен, по тонировке лобового видно, что умственно отсталый
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3k
grigorenko vladislav Полчаса назад
Да там и без скорой видно, что он телегой своей проезд всем перекрыл. Если бы не скорая, он бы и дальше так же раскорячивался, где ему в башку взбредёт. Штраф такому оленю должен быть конский, чтоб на раз рога с его башки поотшибало.
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10k
Дмитрий Полчаса назад
Ну не так же он должен был начать свою речь. "Я припарковался как последний 3.14....с!" Ну и дале по тексту .... Вот муда...чьё - это в крови же! Он же не мог не видеть, что корытом своим перегородил весь проезд. Сознательно, положив своё маленький ...ёк на всех и тем самым обозначив свою половую ориентацию, бросил автомобиль так как бросил.
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38k
Алексей 36 минут назад
и гранату)
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778
Михаил 39 минут назад
Киздюлей ему знатных и оставить дома самого раны зализывать... Ну а лишать таких нужно вообще безальтернативно...
Дайте добро таких дебилов таранить, с ремонтом всех пострадавших авто за их счет, сразу желающих парковаться как олени поубавится...
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166
ruslan d 39 минут назад
Ну там и без скорой парковка на"5+"...
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4k
Руслан 40 минут назад
Таких у@бков на дорогах хватает. Встают на аварийках и пох всё. Перегораживают единственную попутную полосу иногда. Приходится выезжать на встречку. Ну вот, бл@ть, очевидное же решение: разработать и внедрить приложение по регистрации нарушения другими автомобилистами и отправки материала в ГИБДД для дальнейшего разбирательства. И лишать прав этих ебл@нов за создание аварийной ситуации, к примеру. Или как этого дятла ("героя" ролика) за воспрепятствование работы спец служб.
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6k
alex 42 минуты назад
пидддорасссина
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721
Максим Химки 45 минут назад
Двух слов связать не может....
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6k
alex 49 минут назад
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alex 51 минуту назад
конченный заднеприводный
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