В Краснодаре треш-стримерша устроила унылый перформанс в "Бургер Кинг"

Началось все с того, что местная мадам пришла в "Бургер Кинг", потребовала у незнакомого мужчины купить ей сэндвич.
После отказа она начала снимать мужчину, называя его жадным скуфом, и петь странную песенку про жадину-говядину. Главное в конце Йоу добавить.
В соцсетях пишут, что это местная звезда трэш-стримов, постоянно докапывается до людей, что-то ворует, потом извиняется, потом снова ворует, впрочем смотрите сами.
Кто-то считает, что девушка просто пытается получить внимание, создавая провокационный контент, ну а кто-то сетует, что в психлечебницах так часто стали делать дни "открытых дверей".
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японцы сказали "даже не начинайте!"
есть книги для разумистов, там какая то художественная литература, научная литература, а есть какое то глупое чтиво типа жёлтых журналов
есть хорошие фильмы а есть какой то треш типа "свадебная ваза"
так и тут есть нормальные стримеры\блогеры которые игры показывают или ведут it блоги, а есть вот такое вот
и люди в уровень своих интеллектуальных способностей подбирают себе
только так я могу объяснить себе наличие аудитории у таких вот клоунов