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В Краснодаре треш-стримерша устроила унылый перформанс в "Бургер Кинг"

В Краснодаре треш-стримерша устроила унылый перформанс в "Бургер Кинг"

Автор:
12 мая 2024 07:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Краснодар   Скуф   Сэндвич   бургер кинг   треш-стрим   
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Началось все с того, что местная мадам пришла в "Бургер Кинг", потребовала у незнакомого мужчины купить ей сэндвич.

После отказа она начала снимать мужчину, называя его жадным скуфом, и петь странную песенку про жадину-говядину. Главное в конце Йоу добавить.


В соцсетях пишут, что это местная звезда трэш-стримов, постоянно докапывается до людей, что-то ворует, потом извиняется, потом снова ворует, впрочем смотрите сами.


Кто-то считает, что девушка просто пытается получить внимание, создавая провокационный контент, ну а кто-то сетует, что в психлечебницах так часто стали делать дни "открытых дверей".


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Метки: Видео   Краснодар   Скуф   Сэндвич   бургер кинг   треш-стрим   
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16  комментариев
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19k
Алексей Теуш 2 часа назад
Накуа тащить сюда это гуано?! Ведь она ради этого всё и делает!
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8k
Echo 17 минут назад
Так надо было предложить заработать, ротом
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775
Herr Mannelig 22 минуты назад
Раз она это делает не в первый раз, значит людям нравится и ей симпатизируют.
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2k
Сергей 24 минуты назад
Только почему-то ОНО позиционирует себя в мужском роде. И работать идти не хочет.
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7k
hhwost Полчаса назад
болгарин Ё..ан говорит, что тоже категорически не хочет иметь никакого отношения к этому стыду.
японцы сказали "даже не начинайте!"
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13k
Павел Бреусов Полчаса назад
И зачем это сюда тащить? Держите заслуженную награду!
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1k
АртемШишков Полчаса назад
скудоумие....
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14k
Copycat 58 минут назад
ну это как с любым течением

есть книги для разумистов, там какая то художественная литература, научная литература, а есть какое то глупое чтиво типа жёлтых журналов

есть хорошие фильмы а есть какой то треш типа "свадебная ваза"

так и тут есть нормальные стримеры\блогеры которые игры показывают или ведут it блоги, а есть вот такое вот

и люди в уровень своих интеллектуальных способностей подбирают себе

только так я могу объяснить себе наличие аудитории у таких вот клоунов
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182
Бывалый Трус Час назад
Удивительно не то, что у нас полно разных дебилов, а то, что информацию о их похождениях размещают на главной странице Фишек.
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13k
Гомерчик Час назад
Ссылка coub.com
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2k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
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60k
zloykoyot 2 часа назад
А, так эта ипанутая выхухоль себя ещё и треш-стримершей называет? Иногда жаль, что технологии ещё не дошли до уровня, когда человека из интернета можно навсегда выгнать.
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FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1156 постов (1149 в горячем)

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