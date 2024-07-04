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"На металлолом сдал": в Краснодаре задержали вандала, отпилившего бронзовые сабли у монумента

"На металлолом сдал": в Краснодаре задержали вандала, отпилившего бронзовые сабли у монумента

Автор:
04 июля 2024 18:08
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Краснодар   вандализм   задержание   металлолом   памятник   
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Самое смешное, что в отношении задержанного меньше месяца назад возбудили уголовное дело за аналогичное преступление.

В Краснодаре задержали жителя Адыгеи, который накануне отпилил и похитил бронзовые элементы в виде двух сабель и ружья мемориального комплекса "Расстрельный угол". "Гениальный" вандал действовал при свете дня, в увешанном камерами центре города, поэтому неудивительно, что злоумышленника задержали меньше чем за сутки в соседней Адыгее.


Как признался задержанный, бронзовые части постамента "Оружие" он похитил, чтобы выручить за них деньги: сдал награбленное в пункт приёма металлолома и получил 12 тысяч рублей.

В ходе проверки личности 37-летнего задержанного выяснилось, что ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков. И что самое смешное, он уже является фигурантом уголовного дела о вандализме — меньше месяца назад он отломал и утащил бронзовую звезду с монумента "Ради жизни на земле", который тоже располагается в центре города.

СМИ пишут, что в отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по ст. 214 УК РФ (вандализм). Задержанному грозит все лишь штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы — до года, либо арест — до трёх месяцев.

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Метки: Видео   Краснодар   вандализм   задержание   металлолом   памятник   
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47  комментариев
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5k
Сергей 2 часа назад
А у приемщиков лома вопросов не возникло? Ведь ясно что это с какого-то памятника...
У нас когда-то принялись крышки от люков в металлоприем таскать - рейд ментов, штрафы и несколько уголовных дел на приемщиков. Как бабка отшептала. Тогда стали крышки разбивать на куски - снова рейд с аналогичным результатом. Потом долго у некоторых приемных пунктов лежали эти разбитые крышки, боялись их трогать "предприниматели"..
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8k
Vladimir Минуту назад
Биомусор.
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7k
Ronin 2 минуты назад
Му..к солевой, в биореактор тварь.
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1k
Странник 4 минуты назад
эту страну погубит коррупция, + неуместная мягкость законов в некоторых случаях! Какой штраф ? Видно же это потенциальный преступник, мало того, что он никогда не будет приносить пользу обществу, более того он гадит как может и у него нет ничего святого если он посягнул на мемориальные комплекс, тем более повторно. На кол этого утырка.
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25k
Валерий 6 минут назад
На чикатилу похож. А по делу: один раз не понял - утилизация.
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11k
Alex 23 минуты назад
На кол!
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72k
Пётровыч 23 минуты назад
Наркоман
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129k
Аааа 42 минуты назад
Отпилить ему обе руки, раз с первого раза не научился
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64k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 47 минут назад
он не только конченый но и сильно сильно тупой.
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733
Владислав Грецов 47 минут назад
на вид ему лет 50....
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893
ivandike 48 минут назад
Вместе с приемшиком лет на пять посадить
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648
Фрол 58 минут назад
Знал ,что легко отделается. Теперь поедет в Питер.Там по боле будет что спилить.
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2k
КАКАнгел Час назад
это не правильно. он испортил вещь- должен купить новую- и сидеть до тех пор пока не отработает всю стоимость памятника. Ну или сколько проживет а остальные 300 лет пусть его дети сидят.
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24k
Killgrave Час назад
Типичный биомусор, раковая опухоль общества. Удалить, сжечь, забыть.
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37k
БамбарбияКиргуду Час назад
Не те памятники он пилит.
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12k
Енот Полиграфович Час назад
Если ему отхерачить руку, то с одной рукой воровать будет тяжелее...
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63k
Мойша Час назад
Наложить на него штраф с отработкой на "строках пятилеток". И выйдет, когда отработает штраф, кормежку, содержание, охрану, проживание. Хоть какой-то толк будет. Ведь простую отсидку опять на наши налоги.
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13k
Дмитрий 2 часа назад
Ну во первых "задержанному" прежде всего грозит ст. 158 УК РФ- кража. Можно конечно и вандализм вменить, но умысел, конечно, будет на кражу направлен. Хот какая то перспектива отправить тело на колонию поселения хотя бы, а не тупо штраф.
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4k
Ультратрахуил 2 часа назад
На органы разобрать, и на продажу выставить! Если никто не купит, то свиньям скормить.
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2k
Иван Иванов 2 часа назад
Нужен или нет этот человек обществу?
Какая от него польза, если он всю свою жизнь "гадит", его сознание уже не поменяется. Почему бы на всю оставшуюся жизнь не отправить этот биомусор на какие-нибудь тяжелые работы?
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12k
Летучий Мыш 2 часа назад
Ему 37
А почему такие штрафы маленькие и сроки, тем более повторные?
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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Лесник
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