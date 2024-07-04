"На металлолом сдал": в Краснодаре задержали вандала, отпилившего бронзовые сабли у монумента

В Краснодаре задержали жителя Адыгеи, который накануне отпилил и похитил бронзовые элементы в виде двух сабель и ружья мемориального комплекса "Расстрельный угол". "Гениальный" вандал действовал при свете дня, в увешанном камерами центре города, поэтому неудивительно, что злоумышленника задержали меньше чем за сутки в соседней Адыгее.





Как признался задержанный, бронзовые части постамента "Оружие" он похитил, чтобы выручить за них деньги: сдал награбленное в пункт приёма металлолома и получил 12 тысяч рублей.