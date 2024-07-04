"На металлолом сдал": в Краснодаре задержали вандала, отпилившего бронзовые сабли у монумента

Самое смешное, что в отношении задержанного меньше месяца назад возбудили уголовное дело за аналогичное преступление.
В Краснодаре задержали жителя Адыгеи, который накануне отпилил и похитил бронзовые элементы в виде двух сабель и ружья мемориального комплекса "Расстрельный угол". "Гениальный" вандал действовал при свете дня, в увешанном камерами центре города, поэтому неудивительно, что злоумышленника задержали меньше чем за сутки в соседней Адыгее.
Как признался задержанный, бронзовые части постамента "Оружие" он похитил, чтобы выручить за них деньги: сдал награбленное в пункт приёма металлолома и получил 12 тысяч рублей.
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В ходе проверки личности 37-летнего задержанного выяснилось, что ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков. И что самое смешное, он уже является фигурантом уголовного дела о вандализме — меньше месяца назад он отломал и утащил бронзовую звезду с монумента "Ради жизни на земле", который тоже располагается в центре города.
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СМИ пишут, что в отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по ст. 214 УК РФ (вандализм). Задержанному грозит все лишь штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы — до года, либо арест — до трёх месяцев.
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У нас когда-то принялись крышки от люков в металлоприем таскать - рейд ментов, штрафы и несколько уголовных дел на приемщиков. Как бабка отшептала. Тогда стали крышки разбивать на куски - снова рейд с аналогичным результатом. Потом долго у некоторых приемных пунктов лежали эти разбитые крышки, боялись их трогать "предприниматели"..