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Пугачева после теракта в "Крокусе" извинилась...перед таджикской певицей Манижей*

Пугачева после теракта в "Крокусе" извинилась...перед таджикской певицей Манижей*

Автор:
27 марта 2024 22:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Крокус сити холл   Манижа   гонения   иногент   певица   пугачева   таджики   теракт   
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Певица-иногент Манижа* записала слезливое видео о своей покойной бабушке, которая, к счастью, не увидит "каким гонениям подвергаются таджики и жители Центральной Азии после тракта в "Крокусе". На слова артистки отреагировала без пяти минут иногент Алла Пугачева. Она попросила у Манижи прощения. Слов поддержки для пострадавших в теракте она не нашла.

Манижа Хамраева, ныне Сангин, обрусевшая таджичка, когда-то даже представлявшая нашу страну на Евровидении, страдает по "запытанным" террористам. Она не выражает сочувствиям семьям погибших, она не скорбит по невинно убиенным. Её во всей трагедии "Крокус Сити Холла" задели только "страдания" террористов-таджиков.

Сразу после публикации этого поста в запрещённой соцсети, одним из первых появился комментарий нашей бывшей народной Примадонны с извинением за слезы Манижи, страдающей о физических и душевных переживаниях близких ей "ребят" , лишивших жизни 140 с лишним граждан России.

И если с первой всё давно уже понятно, то вторая еще раз подтвердила, что статус иногента ей просто необходим.

Напомним, сегодня стало известно, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем телеграм-канале рассказал, что началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом. Узнал он об этом от Генпрокурартуры.

«Началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачёву иностранным агентом», — заявил Бородин.

Бородин не один раз раз обращался в Министерство юстиции РФ с просьбой проверить действия артистов, уехавших из России. Судя по всему, его действия увенчались успехом.

Я прекрасно к таджикам отношусь, которых знаю лично, - пишет автор ТГ-канала "Небожена"

Не вижу в Москве никаких погромов, избиений таджиков. О чем толкуют Манижи — не могу понять. Это клевета на русский народ. Более того, как раз в самом Таджикистане в сфере образования русских людей выставляют оккупантами и колониалистами, захватчиками и убийцами, об этом пишут официально в таджикских учебниках. Вот это проявление враждебности к России, это институциональный расизм. Так что, я полагаю, не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Это неприятное кривляние и юродство.

Когда-то Манижу защищали Юлия Савичева, Наталья Подольская, Иосиф Пригожин, Филипп Киркоров, Чулпан Хаматова.

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Метки: Крокус сити холл   Манижа   гонения   иногент   певица   пугачева   таджики   теракт   
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78  комментариев
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6k
Трям 10 часов назад
Хватит постить говноедов!
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5k
Руслан 4 минуты назад
Самое лучшее наказание для старой прошмандовки - забвение...А в помощь к этому, открытое уголовное дело, чтобы не возвращалась никогда, пока копыта не откинет в своём любимом ИсраЭле...А Манишку (или как её там?) нах домой в Таджикию...Пусть развлекает своих соплеменников.
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119
Олег Шинкевич 5 минут назад
Мумия возвращается....
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724
Тордион 36 минут назад
Бабке уже под сто лет, а она только узнала, что хорошие люди бывают не только в России! Вот кедь как открывает глаза процедура признания иногентом! ПроцеДУРА, *лять!
Что это за народное звание такое? И кому оно вперлось? Что народный артист, что иностранный агент - ни кому не нужные обзывалки, которыми раздувшиеся от собственной важности депутаты и чиновники друг другу что то доказывают. Что именно? Что они что то решают присваивая обзывалки? Пугачевой от этого звания что то прибавится? У нее волосы выпадут или зубы? А они у нее еще есть?...
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20
usla2000 43 минуты назад
Хотелось бы услышать коммент йоси пригожина. Он же типа в последнее время весь из себя патриот. Что он на это скажет? Не в ту дверь когда-то зашел?
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133
Wolf 45 минут назад
Автор, найми корректора.
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50k
Прискорбный Скиталец 51 минуту назад
Какого х..я эта тварь пишет на русском языке? Пиши на своем родном и пусть тебя сородичи и читают. И в разговорной речи на родном пусть гундосит.
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1
Textaylor 51 минуту назад
Бабушка помнила резню русских в Таджикистане и призывы "стереть русскую накипь" "Таджикистан для таджиков!" "Поруганная северными варварами (русскими) темноглазой родине" это был геноцид русских в Таджикистане, из более чем 400 тыс. русских было убито только в Душанбе где жила твоя бабушка более 10 тыс. по самым скромным подсчетам. Уверен, бабушка все знала и помнила, и херова туча твоих соплеменников выросла на этих лозунгах.
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22
Саша Час назад
Страдание терористов бл..ть.. Так и должно быть! Вот ты весело убиваешь Русских, а вот через несколько часов ты ешь свои уши .
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9k
Maximvs Час назад
Нет никаких преследований, погромов таджиков.
Есть интенсивные проверки нарушения миграционного законодательства и антитеррористическая работа среди людей, подверженных влиянию. Таджики по всему миру, которые нормальные - скорбят вместе со всей Россией о прошедшей трагедии.

Тут давеча Киркоров отличился - также выразил соболезнования...Агаларовым по поводу разрушения КРОКУС-СИТИ!!! Лизнул так лизнул. Только вот думаю, что сами Агаларовы, у которых раза в 4 денег боьлше чем до х"я, в эти моменты в шоке из-за гибели людей, а не из-за материального ущерба.
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2k
Алексей Гулевич 2 часа назад
что такое эта манижа .... чем прославилась ?? чем заслужила внимания?
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1k
tartilych 2 часа назад
Максимке надо тщательнее следить, чтобы бабка не пропускала приём таблеток от деменции.
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6k
Alex 2 часа назад
Дерьмо объединяется.
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6k
heta 2 часа назад
Как показывает время, то, что в СССР называли репрессиями и гонениями - было абсолютно необходимо и оправдано. Страна очищалась от раковых клеток. Сейчас происходят те же самые процессы, но теперь новые поколения видят всё это воочию, а не по книгам и мемуарам всякой недобитой мрази, типа Солженицына.
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0
George 3 часа назад
Пуга Аллычева ее название. Прабабка в памперсах. Я вообще хренею как с этим можно жить
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1k
Андрей Филиппов 3 часа назад
Надо ещё у Нагиева прямо спросить его отношение, а то хитрожопый молчит.
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10
Dmitry G 3 часа назад
Прекрасно помню что творилось в девяностые в Таджикистане по отношению к русским. Ни один таджик не извинился за это.
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1k
Александр 4 часа назад
Н-да, и про проституток Жириновский абсолютно прав оказался. Как легко всё перевернуть, главные пострадавшие в этом теракте теперь оказывается - таджики, ну для "наших" "либеральных", пацифистких (местами, выборочно) и супер "патриотичных" "звёзд".
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15k
Antique computer 4 часа назад
"Когда-то Манижу защищали Юлия Савичева, Наталья Подольская, Иосиф Пригожин, Филипп Киркоров, Чулпан Хаматова."

Всех в иноагенты. Начать с Киркорова.
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551
Миролюбивый бог войны 5 часов назад
Никогда пугачиха не нравилась как певичка
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2k
Игорь Меншиков 5 часов назад
Старая кашёлка мозги давно высохли, только виду не подавала
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1408 постов (1338 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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