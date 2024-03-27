Пугачева после теракта в "Крокусе" извинилась...перед таджикской певицей Манижей*

И если с первой всё давно уже понятно, то вторая еще раз подтвердила, что статус иногента ей просто необходим.

Напомним, сегодня стало известно, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем телеграм-канале рассказал, что началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом. Узнал он об этом от Генпрокурартуры.

«Началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачёву иностранным агентом», — заявил Бородин.

Бородин не один раз раз обращался в Министерство юстиции РФ с просьбой проверить действия артистов, уехавших из России. Судя по всему, его действия увенчались успехом.