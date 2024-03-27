Пугачева после теракта в "Крокусе" извинилась...перед таджикской певицей Манижей*

Певица-иногент Манижа* записала слезливое видео о своей покойной бабушке, которая, к счастью, не увидит "каким гонениям подвергаются таджики и жители Центральной Азии после тракта в "Крокусе". На слова артистки отреагировала без пяти минут иногент Алла Пугачева. Она попросила у Манижи прощения. Слов поддержки для пострадавших в теракте она не нашла.
Манижа Хамраева, ныне Сангин, обрусевшая таджичка, когда-то даже представлявшая нашу страну на Евровидении, страдает по "запытанным" террористам. Она не выражает сочувствиям семьям погибших, она не скорбит по невинно убиенным. Её во всей трагедии "Крокус Сити Холла" задели только "страдания" террористов-таджиков.
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Сразу после публикации этого поста в запрещённой соцсети, одним из первых появился комментарий нашей бывшей народной Примадонны с извинением за слезы Манижи, страдающей о физических и душевных переживаниях близких ей "ребят" , лишивших жизни 140 с лишним граждан России.
И если с первой всё давно уже понятно, то вторая еще раз подтвердила, что статус иногента ей просто необходим.
Напомним, сегодня стало известно, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем телеграм-канале рассказал, что началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом. Узнал он об этом от Генпрокурартуры.
«Началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачёву иностранным агентом», — заявил Бородин.
Бородин не один раз раз обращался в Министерство юстиции РФ с просьбой проверить действия артистов, уехавших из России. Судя по всему, его действия увенчались успехом.
Я прекрасно к таджикам отношусь, которых знаю лично, - пишет автор ТГ-канала "Небожена"
Не вижу в Москве никаких погромов, избиений таджиков. О чем толкуют Манижи — не могу понять. Это клевета на русский народ. Более того, как раз в самом Таджикистане в сфере образования русских людей выставляют оккупантами и колониалистами, захватчиками и убийцами, об этом пишут официально в таджикских учебниках. Вот это проявление враждебности к России, это институциональный расизм. Так что, я полагаю, не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Это неприятное кривляние и юродство.
Когда-то Манижу защищали Юлия Савичева, Наталья Подольская, Иосиф Пригожин, Филипп Киркоров, Чулпан Хаматова.
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Что это за народное звание такое? И кому оно вперлось? Что народный артист, что иностранный агент - ни кому не нужные обзывалки, которыми раздувшиеся от собственной важности депутаты и чиновники друг другу что то доказывают. Что именно? Что они что то решают присваивая обзывалки? Пугачевой от этого звания что то прибавится? У нее волосы выпадут или зубы? А они у нее еще есть?...
Есть интенсивные проверки нарушения миграционного законодательства и антитеррористическая работа среди людей, подверженных влиянию. Таджики по всему миру, которые нормальные - скорбят вместе со всей Россией о прошедшей трагедии.
Тут давеча Киркоров отличился - также выразил соболезнования...Агаларовым по поводу разрушения КРОКУС-СИТИ!!! Лизнул так лизнул. Только вот думаю, что сами Агаларовы, у которых раза в 4 денег боьлше чем до х"я, в эти моменты в шоке из-за гибели людей, а не из-за материального ущерба.
Всех в иноагенты. Начать с Киркорова.