"Примите запах изо рта, поживите с ним - и всё пройдёт!": блогеры убеждают подписчиков, что не стоит лечить и чистить зубы

У недоблогеров новое обострение - теперь они советуют забыть про чистку зубов. И про лечение, кстати, тоже. Говорят, что эти органы - обычная кость, которая способна восстанавливаться, да так, что стоматолог лишь разведёт руками!

Одна из таких прогрессивных доверилась своему мужу ( в тексте он Лёша) и перестала чистить зубы. С грязным ртом она ходит уже семь месяцев, а благоверный - и того больше - аж 12 лет!