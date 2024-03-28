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"Примите запах изо рта, поживите с ним - и всё пройдёт!": блогеры убеждают подписчиков, что не стоит лечить и чистить зубы

"Примите запах изо рта, поживите с ним - и всё пройдёт!": блогеры убеждают подписчиков, что не стоит лечить и чистить зубы

Автор:
28 марта 2024 14:47
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: блогеры   зубы   кариес   лечение зубов   психология   стоматология   терапия   
1959
10

Видимо, маткой надышались, и теперь принялись за зубы.

У недоблогеров новое обострение - теперь они советуют забыть про чистку зубов. И про лечение, кстати, тоже. Говорят, что эти органы - обычная кость, которая способна восстанавливаться, да так, что стоматолог лишь разведёт руками!


Одна из таких прогрессивных доверилась своему мужу ( в тексте он Лёша) и перестала чистить зубы. С грязным ртом она ходит уже семь месяцев, а благоверный - и того больше - аж 12 лет!


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По словам этой новообращённой, зуб сам способен избавиться от кариеса и чего угодно. Да что там - эмаль такая прочная, что её можно царапать металлом, и ничего с поверхностью не будет! (рука-лицо).



Восстановление зубов, пишет дамочка, не просто возможно, а процесс естественный и опробованный на личном опыте, ведь ей удалось удалить кариес без лечения!


Важно понимать, что поеданием продуктов с большим содержанием кальция тут не обошлось - всё дело в особой психотерапии. Нужно понять, принять и изменить себя, после чего, сообщает она, меняется и жизнь в целом, и зубы - в частности.


Плохой прикус? Ерунда! Никаких ортодонтов - просто приходите в терапию, и получите ровные зубы. Беспокоит запах изо рта? Важно понять, кого вы пытаетесь им отпугнуть, проработать эту тему - и запах уйдёт.

Конечно, возможно, кто-то таким образом сублимирует, защищаясь от страхов перед стоматологами. Плохо другое: эти внушаемые люди пытаются подобные бредовые теории опробовать и на детях.



Похоже, этот тренд продержится до первого пульпита. Хотелось бы посмотреть, как сверхразумы будут его лечить силой.

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Метки: блогеры   зубы   кариес   лечение зубов   психология   стоматология   терапия   
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15  комментариев
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Знаете, в своё время читал про одного лидера некой секты, который пропагандировал голодание и уход в сторону питание солнечной энергии. Дескать он не один десяток лет так живёт и всё отлично. А кто не способен на это, тот просто живёт неправильно. Кто-то верил ему, ограничивал в питании и воде. Правда закончилось тем, что его раскрыли, питался он неплохо.
Так и тут. Я сомневаюсь, что есть нормальный человек, который более 10 лет не чистит зубы и нормально существует. Зубной камень? Нереальная вонь? Да и кариес.
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1k
VSh Полчаса назад
Массовое отупливание населения идет полным ходом. Нет науке, да строительству храмов и мечетей, да насаждению религий. Предполагаю что этим блохерам позволяют существовать и прогрессировать, ведь тупыми мракобесами легче управлять. Кого то религией возьмут, кого то законами прижмут, некоторых в тюряге сгноят, кого то банально запугают, часть населения вот от таких блохеров деградирует, вот и большая часть населения под контролем. Конечно найдутся люди которые смогут абстрагироваться от этого маразма и посвятить себя науке и образованию, но таких будет все меньше и меньше. Идиократия идет полным ходом
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1k
Андрей Граф Полчаса назад
это п.и.з.д.е.ц товарищи
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1k
САР 43 минуты назад
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1k
Дмитрий 44 минуты назад
У меня в телефоне один так и подписан.... пашка гнилые зубы... скоро так понимаю, если верить "тренду"))) еще добавятся)
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37k
БамбарбияКиргуду 48 минут назад
Надо было добавить,чтобы не мылись,не срали и не ели.Это вредно для здоровья.
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2k
Ловите наркомана! Час назад
Девять из десяти стоматологов рекомендуют!
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34k
Ego sum qui sum Час назад
бодипозитивные уже есть, эти как будут называться,- вонючепозитивные?
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12k
Летучий Мыш Час назад
Ба, да сейчас несколько сект псевдолекарей эту медицину продвигают. Народ бы не поленился почитать про этого первооткрывателя: там шиза в полный рост и угробленные пациенты.
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11k
MakDag Час назад
Есть такая примета: если не чистить зубы, значит скоро будешь чистить протезы.
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18k
Majul 2 часа назад
Привет поколению имбецилов. Они же все поголовно антиваксеры, они же все лечатся припарками бабы Клуши, заговорами старухи Поносы и т.д. и .т.п.
Тут все прозаично и просто: чем больше таких дебилов, тем меньше таких дебилов в долгосрочной перспективе. А вот детей подобных реально жалко...
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1929 постов (1916 в горячем)

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