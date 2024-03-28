"Примите запах изо рта, поживите с ним - и всё пройдёт!": блогеры убеждают подписчиков, что не стоит лечить и чистить зубы

Видимо, маткой надышались, и теперь принялись за зубы.
У недоблогеров новое обострение - теперь они советуют забыть про чистку зубов. И про лечение, кстати, тоже. Говорят, что эти органы - обычная кость, которая способна восстанавливаться, да так, что стоматолог лишь разведёт руками!
Одна из таких прогрессивных доверилась своему мужу ( в тексте он Лёша) и перестала чистить зубы. С грязным ртом она ходит уже семь месяцев, а благоверный - и того больше - аж 12 лет!
По словам этой новообращённой, зуб сам способен избавиться от кариеса и чего угодно. Да что там - эмаль такая прочная, что её можно царапать металлом, и ничего с поверхностью не будет! (рука-лицо).
Восстановление зубов, пишет дамочка, не просто возможно, а процесс естественный и опробованный на личном опыте, ведь ей удалось удалить кариес без лечения!
Важно понимать, что поеданием продуктов с большим содержанием кальция тут не обошлось - всё дело в особой психотерапии. Нужно понять, принять и изменить себя, после чего, сообщает она, меняется и жизнь в целом, и зубы - в частности.
Плохой прикус? Ерунда! Никаких ортодонтов - просто приходите в терапию, и получите ровные зубы. Беспокоит запах изо рта? Важно понять, кого вы пытаетесь им отпугнуть, проработать эту тему - и запах уйдёт.
Конечно, возможно, кто-то таким образом сублимирует, защищаясь от страхов перед стоматологами. Плохо другое: эти внушаемые люди пытаются подобные бредовые теории опробовать и на детях.
Похоже, этот тренд продержится до первого пульпита. Хотелось бы посмотреть, как сверхразумы будут его лечить силой.
Источник:
- 15 фото до и после того, как люди обратились к стоматологу
- Ученые придумали новый способ, как лечить кариес
- Жительница Татарстана так боялась стоматологов, что лишилась нижней челюсти из-за сгнивших зубов
- Россиянин несколько лет не лечил кариес и заработал тяжёлую болезнь сердца
- Канье Уэст похвалился титановым протезом за 850 тысяч долларов
Так и тут. Я сомневаюсь, что есть нормальный человек, который более 10 лет не чистит зубы и нормально существует. Зубной камень? Нереальная вонь? Да и кариес.
Тут все прозаично и просто: чем больше таких дебилов, тем меньше таких дебилов в долгосрочной перспективе. А вот детей подобных реально жалко...