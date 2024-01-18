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Канье Уэст похвалился титановым протезом за 850 тысяч долларов

Канье Уэст похвалился титановым протезом за 850 тысяч долларов

Автор:
18 января 2024 17:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Канье Уэст   знаменитости   зубы   стоматология   титановый протез   челюсти   шоу бизнес   
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Теперь, по его словам, он похож на героя по прозвищу "Челюсти" из фильма про Джеймса Бонда.

Пока кто-то откладывает поход к стоматологу, Канье Уэст смело примеряет новый образ. Рэпер надел титановый протез. Сначала писали, что для этого он удалил себе все зубы, но после выяснилось, что конструкция фиксируется поверх своих зубов. Как виниры, но не совсем. Стоматологи говорят, что это совершенно не похоже на всё, что делалось раньше. Новые протезы звезде установил доктор Томас Коннелли в Беверли-Хиллз, а сделаны они были зубным техником Наоки Хаяси.


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Выглядит девайс откровенно страшно, но Уэсту нравится. Да так, что он ассоциирует себя со злодеем по прозвищу "Челюсти".


Серебристая накладка - откровенно дорогое удовольствие, которое обошлось рэперу в изрядную сумму, но Уэст ни о чём не жалеет.


Это не первое стоматологическое преображение артиста. Ранее он появился на публике с бриллиантами в нижних зубах.


Но новые накладки куда дороже драгоценных камней.


Таблоиды утверждают, что все это является частью пиар-хода. Таким образом рэпер пытается привлечь внимание к новому альбому. А в соцсетях считают, что богатым людям часто бывает скучно, потому что им нечего больше хотеть. Правда, не всегда результат получается таким, каким хотелось бы. Во всяком случае, новый образ рэпера многих просто рассмешил. Один из пользователей сравнил титановую накладку на зубы с блестящей фольгой от жвачки.


А если почти не видишь разницы, то зачем платить больше? Впрочем, у богатых действительно свои причуды. Может, Уэст устроит какое-нибудь шоу с перегрызанием проволоки или что-то еще более экстремальное, ведь о новых зубах поговорят недельку и забудут, а после публике потребуются новые зрелища.

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Метки: Канье Уэст   знаменитости   зубы   стоматология   титановый протез   челюсти   шоу бизнес   
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8  комментариев
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6k
Трям Час назад
Негра опять ноибали!
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56k
turyst 19 минут назад
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2k
Duke_kir 45 минут назад
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Час назад
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4k
poбт 2 часа назад
какой на*х протез? это капа или виниры
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13k
Copycat 2 часа назад
Да умеет человек в фантазию
я вообще во многом с ним согласен, за исключением тех случаев когда он что то говорит
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355
ruslan d 2 часа назад
Оспадя ...
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