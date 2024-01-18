Канье Уэст похвалился титановым протезом за 850 тысяч долларов

Пока кто-то откладывает поход к стоматологу, Канье Уэст смело примеряет новый образ. Рэпер надел титановый протез. Сначала писали, что для этого он удалил себе все зубы, но после выяснилось, что конструкция фиксируется поверх своих зубов. Как виниры, но не совсем. Стоматологи говорят, что это совершенно не похоже на всё, что делалось раньше. Новые протезы звезде установил доктор Томас Коннелли в Беверли-Хиллз, а сделаны они были зубным техником Наоки Хаяси.



