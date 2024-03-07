FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 9236 постов • 860 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
15 фото до и после того, как люди обратились к стоматологу

15 фото до и после того, как люди обратились к стоматологу

Автор:
07 марта 2024 16:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: врач   зубы   медицина   преображение человека   стоматология   фото до и после   
1249
16

Услуги стоматолога сегодня стоят недешёво. Однако именно улыбка меняет внешний вид кардинально. Герои нашей подборки обратились к врачу в городе Познань (Польша), и сильно преобразились. Терапевты, ортопеды, ортодонты трудились над разными случаями. Кому-то требовалась имплантация, коронки, виниры, мосты - и все это повлияло на уверенность в себе и качество жизни пациентов. Давайте посмотрим, как же меняются люди.

×
×

А как у вас обстоят дела с зубами?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: врач   зубы   медицина   преображение человека   стоматология   фото до и после   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Владимир Час назад
"15 фото до и после того как у людей появились деньги. "
Так правильней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
140k
parallax 59 секунд назад
Заодно надо было выложить фото кошелька до и после.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
110
Liberman 17 минут назад
К стоматологу и стилисту*
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
446
Николай 19 минут назад
Граждане. Дорогие. Поверьте пенсионеру. Делайте зубы, пока работаете.
25 лет назад поставил три моста. Можно сказать по тем ценам, вставил "Жигули" себе в рот. Но работал по вахте. С трудом , но оплатил. И вот месяц назад один из мостов "слетел"
Я сходил в ту стоматологию...
Видимо в гроб лягу беззубым....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
110
Liberman Николай 13 минут назад
Ну это тем, у кого есть проблемы с зубами - это да.это наследственное.
Мне относительно повезло,тьфу-тьфу-тьфу: все ровные и ни единой дырки. Не считая что в аварии года челюсть расжимали - одному пипец настал.
Ну и не экономить на пасте. Или сплат или корейские.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
SuperTroll Полчаса назад
Сточили зубы родные одели виниры. Красиво, дорого..но на сколько практично?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
240
Игорь 52 минуты назад
Недавно вставил верхнюю челюсть на имплантах - 2500 у.е. и мучений туча, несмотря на все обезбаливания. Особенно установка штифтов для имплантов в челюсть. Представьте вкручивание самореза в живую кость... да, обезбаливают, но отходняк не реально жесткий...Да и дикция стала, как у Брежнева... так что всё это реклама, не ведитесь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Sapsan 54 минуты назад
Это правда что, после отбеливания зубы теряют слой эмали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
dima423 54 минуты назад
Я не понял им старые зубы вырвали и искусственные вставили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Поручик Час назад
"Услуги стоматолога сегодня стоят недешёво. Однако именно улыбка меняет внешний вид кардинально."(с)

"Широко улыбаясь вы делаете свои красивые зубы почти беззащитными!" (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

70339



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Не смей становиться на нашем пути»: актёр Сергей Селин отказался читать текст об «умирающей России», порвал сценарий и ушёл со съёмок
«Не смей становиться на нашем пути»: актёр Сергей Селин отказался читать текст об...
16 вещей, которые вы&nbsp;не&nbsp;знали о&nbsp;Международной космической станции&nbsp;
16 вещей, которые вы не знали о Международной космической станции 
Набирающие популярность в сообществах
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Микросхемы для игры “Ну, погоди!” и космических кораблей. В Москве открылся Музей отечественной микроэлектроники⁠⁠
Микросхемы для игры “Ну, погоди!” и космических кораблей. В Москве открылся Музей...
Как оживить старенький Шевроле Blazer
Как оживить старенький Шевроле Blazer
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомир#интересно#кот#авто аварии#дети#США#позитив#Ynews
#Прикол#автомобили#машина#факты#аварии#история#забавно#Автовсячина#собака#подборка
#Юмор#животные#люди#интересное#ДТП#Россия#Китай#полиция#кино#Реакция
Как оживить старенький Шевроле Blazer Как оживить старенький Шевроле Blazer Жительница Татарстана так боялась стоматологов, что лишилась нижней челюсти из-за сгнивших зубов Жительница Татарстана так боялась стоматологов, что лишилась нижней челюсти из-за сгнивших зубов В Уфе стоматолог удалил ребенку коренной зуб вместо молочного, а потом прикрепил его обратно В Уфе стоматолог удалил ребенку коренной зуб вместо молочного, а потом прикрепил его обратно Интерн - это еще студент или уже врач? Что входит в обязанности интерна и какие права он имеет? Интерн - это еще студент или уже врач? Что входит в обязанности интерна и какие права он имеет? Ботоксный король: некрасивая смерть красивого доктора Ботоксный король: некрасивая смерть красивого доктора 14 людей, которые решили изменить свою улыбку - и не прогадали 14 людей, которые решили изменить свою улыбку - и не прогадали

На что жалуетесь?

Вернуться