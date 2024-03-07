15 фото до и после того, как люди обратились к стоматологу

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Услуги стоматолога сегодня стоят недешёво. Однако именно улыбка меняет внешний вид кардинально. Герои нашей подборки обратились к врачу в городе Познань (Польша), и сильно преобразились. Терапевты, ортопеды, ортодонты трудились над разными случаями. Кому-то требовалась имплантация, коронки, виниры, мосты - и все это повлияло на уверенность в себе и качество жизни пациентов. Давайте посмотрим, как же меняются люди.
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А как у вас обстоят дела с зубами?
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Так правильней.
25 лет назад поставил три моста. Можно сказать по тем ценам, вставил "Жигули" себе в рот. Но работал по вахте. С трудом , но оплатил. И вот месяц назад один из мостов "слетел"
Я сходил в ту стоматологию...
Видимо в гроб лягу беззубым....
Мне относительно повезло,тьфу-тьфу-тьфу: все ровные и ни единой дырки. Не считая что в аварии года челюсть расжимали - одному пипец настал.
Ну и не экономить на пасте. Или сплат или корейские.
"Широко улыбаясь вы делаете свои красивые зубы почти беззащитными!" (с)