15 фото до и после того, как люди обратились к стоматологу

Услуги стоматолога сегодня стоят недешёво. Однако именно улыбка меняет внешний вид кардинально. Герои нашей подборки обратились к врачу в городе Познань (Польша), и сильно преобразились. Терапевты, ортопеды, ортодонты трудились над разными случаями. Кому-то требовалась имплантация, коронки, виниры, мосты - и все это повлияло на уверенность в себе и качество жизни пациентов. Давайте посмотрим, как же меняются люди.