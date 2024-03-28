В Петербурге задержали очередную подростковую банду, нападавшую на прохожих

Малолетним беспредельщикам грозит срок за хулиганство.
В Санкт-Петербурге всё по-прежнему. Там задержали ещё одну группу агрессивных подростков, которые задирали случайных прохожих, а затем налетали толпой и избивали своих жертв.
В объективы камер наблюдения попали два эпизода с нападениями, которые произошли в один день — 26 марта. Отмечается, что сначала они избили 28-летнего мужчину, который припарковал свой автомобиль на Муринской дороге и направлялся домой. В ходе драки пострадавший выронил телефон и 6 тысяч рублей, которые малолетние бандиты забрали в качестве "трофея". Спустя некоторое время в том же Красногвардейском районе они напали на 33-летнего мужчину, сидевшего со своими знакомыми у подъезда. Подростки без слов накинулись на жертву, повалили на землю и избили ногами.
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Сообщается, что агрессивных подростков задержали в тот же день. Поскольку местным полицейским они уже знакомы — в начале марта их уже ловили на грабеже. Двум задержанным 16 и 17 лет предъявили обвинение по статье "Хулиганство".
Добавим, что за последние несколько месяцев в регионах России изловили и наказали несколько подростковых групп, которые из жестокости и жажды горячего контента нападали на людей.
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