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В Петербурге задержали очередную подростковую банду, нападавшую на прохожих

В Петербурге задержали очередную подростковую банду, нападавшую на прохожих

Автор:
28 марта 2024 14:24
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Санкт-Петербург   задержание   нападение   подростки   полиция   хулиганство   
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Малолетним беспредельщикам грозит срок за хулиганство.

В Санкт-Петербурге всё по-прежнему. Там задержали ещё одну группу агрессивных подростков, которые задирали случайных прохожих, а затем налетали толпой и избивали своих жертв.


В объективы камер наблюдения попали два эпизода с нападениями, которые произошли в один день — 26 марта. Отмечается, что сначала они избили 28-летнего мужчину, который припарковал свой автомобиль на Муринской дороге и направлялся домой. В ходе драки пострадавший выронил телефон и 6 тысяч рублей, которые малолетние бандиты забрали в качестве "трофея". Спустя некоторое время в том же Красногвардейском районе они напали на 33-летнего мужчину, сидевшего со своими знакомыми у подъезда. Подростки без слов накинулись на жертву, повалили на землю и избили ногами.

Сообщается, что агрессивных подростков задержали в тот же день. Поскольку местным полицейским они уже знакомы — в начале марта их уже ловили на грабеже. Двум задержанным 16 и 17 лет предъявили обвинение по статье "Хулиганство".


Добавим, что за последние несколько месяцев в регионах России изловили и наказали несколько подростковых групп, которые из жестокости и жажды горячего контента нападали на людей.

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   задержание   нападение   подростки   полиция   хулиганство   
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6  комментариев
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13k
geminisf 15 минут назад
На время СВО приравнять преступления против личности к терроризму. И судить по соответствующей статье. А если хорошо пойдет, то так и оставить даже после окончания СВО.
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20k
Алексей 4 минуты назад
Что то я концовку не понял, кто и где здесь нашел "Хулиганство". 115 ч. 2 и 161 ч. 2, но мне кажется это кто статью писал что то напутал
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8k
Alex 6 минут назад
Мочить!
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5k
Феликс Дзержинский 13 минут назад
Обсмотрелись слова петуха, вот волна говна по регионам и катится.
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5k
Димка Смола/67 18 минут назад
епаное покаление дебилов...... ублюдки, в тюрьму и колонию по полной!!! И штрафы родителям по 100 000 за то что нелюдей выростили а выродков !!!
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Burzum
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