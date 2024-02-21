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В Санкт-Петербурге задержали очередную банду подростков

В Санкт-Петербурге задержали очередную банду подростков

Автор:
21 февраля 2024 17:31
Сообщество : Криминал
Метки: Бастрыкин   Видео   Санкт-Петербург   нападение   подростковая банда   торговый центр   
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И опять внимание на жестокость мигрантов подростков обратил внимание Александр Бастрыкин.

В Санкт-Петербурге задержали двух приезжих за нападение на мужчину в торговом центре "Балканский" в Купчино. Поводом послужила видеозапись инцидента, необъяснимая жестокость на кадрах которой заинтересовал председателя СК Александра Бастрыкина. По его распоряжению против нападавших возбудили дело по статье о хулиганстве.


На кадрах с камеры торгового центра видно, как несколько подростков налетают на мужчину, валят его с ног и забивают ногами. Задержанные в своё оправдание заявили, что мужчина, которого они решили избить, вёл себя неадекватно и бросался на людей с ножом.

Однако впоследствии нашлись и другие ролики задержанных, по которым стало понятно, что они действуют так же, как и так называемая "азербайджанская мафия", ради хайпа в соцсетях нарушая правопорядок в городе.

Отмечается, что вожак банды по имени Зафар успел улететь из России. На прощание он написал, что покинул страну не "чтобы жопу свою спасать", а потому что так удачно совпало. Его товарищам грозит до 5 лет лишения свободы.

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Метки: Бастрыкин   Видео   Санкт-Петербург   нападение   подростковая банда   торговый центр   
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16  комментариев
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34k
Юр21 Полчаса назад
Бастрикину бы ментов заставить работать без понуканий из Москвы...
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51k
Элек Мек 5 минут назад
Не банду подростков,а стаю бешеных непривитых обезьян.
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238
Dmitry N 6 минут назад
Вся сеть просматривается. Обезьяны ещё не все в курсе.
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392k
Алексей 9 минут назад
ОБЕЗЬЯНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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3k
Куртуазный Маньерист 13 минут назад
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21k
Александр 36 минут назад
Сажать на всю катушку. Чтобы другим неповадно было. Даже создать отдел по отслеживанию подобного в интернете
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21k
Shtoppi 44 минуты назад
долбанных чурок нужно только мочить к ху_м, а не уголовные дела заводить! нехера вообще этим животным в России делать! гнать нах_й весь этот преступный сброд отсюда пулеметными очередями!
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6k
Трям 55 минут назад
"покинул страну не "чтобы жопу свою спасать", а потому что так удачно совпало"
Ну так вернись, ссыкло черножпоое, докажи! А то тут одного уже "вернули".
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14k
кот базилий 57 минут назад
Эти обезьяны настолько глупы, что при наличии камер выдвигают свою версию - "охрана порядка" . Ой уроды без мозгов
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7k
Alex 57 минут назад
Сжечь гнид.
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52
Delhana 57 минут назад
Какой удачливый Зафар попался, ему бы лотерейные билеты пачками с таким фартом скупать.
Хотя, ни диаспоры, ни те кто их крышует, не любят подставы и убытки. Так что жопу он не очень то и спас.
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3k
Максим Макашев Час назад
дождутся обезьяны "народной ответки"
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1k
ФЫВАПРОЛ Час назад
Обычная отмазка зафаров "не "чтобы жопу свою спасать", а потому что так удачно совпало".
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