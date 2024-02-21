В Санкт-Петербурге задержали очередную банду подростков

В Санкт-Петербурге задержали двух приезжих за нападение на мужчину в торговом центре "Балканский" в Купчино. Поводом послужила видеозапись инцидента, необъяснимая жестокость на кадрах которой заинтересовал председателя СК Александра Бастрыкина. По его распоряжению против нападавших возбудили дело по статье о хулиганстве.

На кадрах с камеры торгового центра видно, как несколько подростков налетают на мужчину, валят его с ног и забивают ногами. Задержанные в своё оправдание заявили, что мужчина, которого они решили избить, вёл себя неадекватно и бросался на людей с ножом.