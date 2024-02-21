В Санкт-Петербурге задержали очередную банду подростков

И опять внимание на жестокость
мигрантов подростков обратил внимание Александр Бастрыкин.
В Санкт-Петербурге задержали двух приезжих за нападение на мужчину в торговом центре "Балканский" в Купчино. Поводом послужила видеозапись инцидента, необъяснимая жестокость на кадрах которой заинтересовал председателя СК Александра Бастрыкина. По его распоряжению против нападавших возбудили дело по статье о хулиганстве.
На кадрах с камеры торгового центра видно, как несколько подростков налетают на мужчину, валят его с ног и забивают ногами. Задержанные в своё оправдание заявили, что мужчина, которого они решили избить, вёл себя неадекватно и бросался на людей с ножом.
Источник:
Однако впоследствии нашлись и другие ролики задержанных, по которым стало понятно, что они действуют так же, как и так называемая "азербайджанская мафия", ради хайпа в соцсетях нарушая правопорядок в городе.
Источник:
Отмечается, что вожак банды по имени Зафар успел улететь из России. На прощание он написал, что покинул страну не "чтобы жопу свою спасать", а потому что так удачно совпало. Его товарищам грозит до 5 лет лишения свободы.
Источник:
- В Санкт-Петербурге бородатый мужчина напал на девушку и попытался затащить в подъезд
- "Что ты хочешь сделать?": в Петербурге парень напал на сотрудника по контролю за парковками
- В Петербурге трое мужчин избили многодетного отца из-за парковки и поплатились
- В Санкт-Петербурге женщина порезала канцелярским ножом лицо парню
- "Полиция есть, но пока она приедет, всем проломят голову": петербургскую блогершу на глазах у людей жестоко избили из-за замечания
Ну так вернись, ссыкло черножпоое, докажи! А то тут одного уже "вернули".
Хотя, ни диаспоры, ни те кто их крышует, не любят подставы и убытки. Так что жопу он не очень то и спас.