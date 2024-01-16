«Извиняюсь перед всем русским народом»: в Белгороде задержали главаря банды гопников, кошмаривших местных жителей

Привлечь внимание у них и правда получилось - их видео посмотрели силовики. И возбудили 2 уголовных дела по статьям: 282 «Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности» и 105 УК РФ «Покушение на убийство, совершённое группой лиц по мотивам национальной ненависти».

В первую очередь обратили внимания на зачинщика этого непотребства - он кричал громче всех. И бил ни в чём не виноватых людей он тоже сильнее всех. К тому же хорошенько засветился в роликах, так что установить его личность и найти хулигана не составило особого труда. Это 17-летний азербайджанец Эмиль Гафаров.

Его уже приняли.