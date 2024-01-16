«Извиняюсь перед всем русским народом»: в Белгороде задержали главаря банды гопников, кошмаривших местных жителей

Вместе с подельниками он избивал людей ради хайпа - теперь ему светит солидный тюремный срок.
Сегодня в сети появились ролики из Белгорода с местными гопорями. Они налетали и жестоко избивали случайных прохожих. Мотив - хотели сделать «хайповое» видео и привлечь внимание.
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Привлечь внимание у них и правда получилось - их видео посмотрели силовики. И возбудили 2 уголовных дела по статьям: 282 «Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности» и 105 УК РФ «Покушение на убийство, совершённое группой лиц по мотивам национальной ненависти».
В первую очередь обратили внимания на зачинщика этого непотребства - он кричал громче всех. И бил ни в чём не виноватых людей он тоже сильнее всех. К тому же хорошенько засветился в роликах, так что установить его личность и найти хулигана не составило особого труда. Это 17-летний азербайджанец Эмиль Гафаров.
Его уже приняли.
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В отделении полиции он не на шутку перепугался и «попросил прощения у всего русского народа».
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В сети уже засомневались в искренности парня - вероятно он просто понял, что ему грозит нехилый срок и попытался дать заднюю.
Его подельников ищут. Дело на контроле председателя СК Александра Бастрыкина.
UPD: Ещё одного поймали - этот уже извиняется «перед всей страной».
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Там так то на 3 умножать нужно.
Как вот он даже много там ударов и слов может сопоставить с одним неискренним извинением?
Да никак!
Я вообще считаю, что извинения, сделанные после, это просто попытка соскочить с меры воздействия. И ее можно считать как попытка скрыть или приумалить преступление))
Вот там пусть хайпуют, негатив выплескивают, реализуют свои садистские, дегенеративные и прочие деструктивные навыки и наклонности.
Не знаю, почему там гибнут нормальные мужики, когда тут столько отребья, требующего мужского воспитания.
"Его подельников ищут. Дело на контроле председателя СК Александра Бастрыкина."
Уже даже не смешно!
Всю родню выслать нахрен, а он пусть сидит полный срок, ну и все его подельники.
Извинения пусть в очко себе пихают.