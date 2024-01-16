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«Извиняюсь перед всем русским народом»: в Белгороде задержали главаря банды гопников, кошмаривших местных жителей

«Извиняюсь перед всем русским народом»: в Белгороде задержали главаря банды гопников, кошмаривших местных жителей

Автор:
16 января 2024 23:35
Сообщество : Криминал
Метки: Белгород   Видео   банда   главарь   гопники   задержание   избиение   извинения   силовики   шпана   
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Вместе с подельниками он избивал людей ради хайпа - теперь ему светит солидный тюремный срок.

Сегодня в сети появились ролики из Белгорода с местными гопорями. Они налетали и жестоко избивали случайных прохожих. Мотив - хотели сделать «хайповое» видео и привлечь внимание.

Привлечь внимание у них и правда получилось - их видео посмотрели силовики. И возбудили 2 уголовных дела по статьям: 282 «Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности» и 105 УК РФ «Покушение на убийство, совершённое группой лиц по мотивам национальной ненависти».

В первую очередь обратили внимания на зачинщика этого непотребства - он кричал громче всех. И бил ни в чём не виноватых людей он тоже сильнее всех. К тому же хорошенько засветился в роликах, так что установить его личность и найти хулигана не составило особого труда. Это 17-летний азербайджанец Эмиль Гафаров.

Его уже приняли.

В отделении полиции он не на шутку перепугался и «попросил прощения у всего русского народа».

В сети уже засомневались в искренности парня - вероятно он просто понял, что ему грозит нехилый срок и попытался дать заднюю.

Его подельников ищут. Дело на контроле председателя СК Александра Бастрыкина.

UPD: Ещё одного поймали - этот уже извиняется «перед всей страной».

Источник:

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Метки: Белгород   Видео   банда   главарь   гопники   задержание   избиение   извинения   силовики   шпана   
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14  комментариев
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8k
Allmaster 40 минут назад
Вот почему думают что извинения их сраные сопоставимы с их деяниями?
Там так то на 3 умножать нужно.
Как вот он даже много там ударов и слов может сопоставить с одним неискренним извинением?
Да никак!
Я вообще считаю, что извинения, сделанные после, это просто попытка соскочить с меры воздействия. И ее можно считать как попытка скрыть или приумалить преступление))
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23k
Valiko 14 секунд назад
Сейчас есть замечательная церковная всепрощающая служба - СВО.
Вот там пусть хайпуют, негатив выплескивают, реализуют свои садистские, дегенеративные и прочие деструктивные навыки и наклонности.
Не знаю, почему там гибнут нормальные мужики, когда тут столько отребья, требующего мужского воспитания.
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1k
Лебовски 22 секунды назад
Мне кажется пора уже создавать отряды, которые при молчаливом негласном согласии органов, будут доводить таких ублюдков до инвалидности. А потом....? А что потом? Не нашли кто напал, глухарь. И в тюрьму с отбитыми почками и с катетером для мочи. Время жестокости. Край уже.
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3k
Pioner76 9 минут назад
Извиняется он видите. Надо было без органов поймать и от.п,из,ди,ть хорошо животное,б,о,в, чтоб запомнили.
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25k
ЦСКА 10 минут назад
И коронное последнее предложение:
"Его подельников ищут. Дело на контроле председателя СК Александра Бастрыкина."
Уже даже не смешно!
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331
deadDEVIL Полчаса назад
282 по полной программе!
Всю родню выслать нахрен, а он пусть сидит полный срок, ну и все его подельники.
Извинения пусть в очко себе пихают.
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331
deadDEVIL 22 минуты назад
Вопрос ещё вот в чём -> Насколько надо быть дикими идиотами, чтобы в 2023-2024 снимать видео с таким звездецом?! На что они и им подобные надеются!? Не найдут? Не накажут!? С каждым разом всё жёстче и жёстче этих дебилов принимают.
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13k
Кыся 36 минут назад
В кишлак, но сначала посидеть на дорожку, и побольше. И желательно в роли Машки.
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2k
Вальдемар 37 минут назад
Главное без гантели! А то понравится, судя по фоткам
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17k
Александр Н. 39 минут назад
Понять, простить и отпустить. На историческую родину. После отсидки.
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27k
Вован 46 минут назад
Ссылка youtu.be
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August

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