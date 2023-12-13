"Где кошелёк, бабуль?": в Новосибирской области задержали подростков, издевавшихся на пенсионеркой

Два парня ворвались в дом одинокой бабушки, угрожали ей и вымогали у старушки деньги. Все свои художества сверхразумы снимали на видео, так что следователям не пришлось по крупицам собирать доказательства их вины.
12 декабря два подростка решили поглумиться над одинокой старушкой в селе Новокремлёвское Новосибирской области. Парни ворвались в дом бабушки и стали издеваться над пожилой женщиной. Они оскорбляли её, угрожали и, в конце концов, похитили деньги.
Сопротивляться бабушка не могла - лишь ходила из угла в угол по дому и всхлипывала.
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После появления видео в Сети пацанов задержали - об этом 13 декабря сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц), и один из задержанных, 14-летний подросток из многодетной семьи, стал его фигурантом. Второму 12 лет, он еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, поэтому с ним и его родителями будут работать иначе - через постановку на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних.
Кстати, старший из вымогателей раньше уже стоял на учёте, но, видимо, эта мера не слишком действенна и от пагубных наклонностей ребёнка не избавила.
83-летняя бабушка всю жизнь проработала пекарем, осталась одна. За ней приглядывают соседи, а родственники старушки живут в городе и других сёлах области. После случившегося родные навестили пенсионерку, но та мало что помнит. Внучка бабушки говорит, что та дома деньги не держала, и такое ощущение, что ребята к одинокой женщине приходят не в первый раз.
После инцидента внучка потерпевшей решила на некоторое время остаться пожить у бабушки.
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Скорее всего, что и родители занимались и занимаются тем же. Семейные традиции. Сформированный мир со своими критериями нравственности и дозволенности.