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"Где кошелёк, бабуль?": в Новосибирской области задержали подростков, издевавшихся на пенсионеркой

"Где кошелёк, бабуль?": в Новосибирской области задержали подростков, издевавшихся на пенсионеркой

Автор:
13 декабря 2023 10:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Видео   Вымогательство   Новосибирская область   задержание   издевательство   подростки   подростковая преступность   полиция   старики   
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Два парня ворвались в дом одинокой бабушки, угрожали ей и вымогали у старушки деньги. Все свои художества сверхразумы снимали на видео, так что следователям не пришлось по крупицам собирать доказательства их вины.

12 декабря два подростка решили поглумиться над одинокой старушкой в селе Новокремлёвское Новосибирской области. Парни ворвались в дом бабушки и стали издеваться над пожилой женщиной. Они оскорбляли её, угрожали и, в конце концов, похитили деньги.


Сопротивляться бабушка не могла - лишь ходила из угла в угол по дому и всхлипывала.



После появления видео в Сети пацанов задержали - об этом 13 декабря сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц), и один из задержанных, 14-летний подросток из многодетной семьи, стал его фигурантом. Второму 12 лет, он еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, поэтому с ним и его родителями будут работать иначе - через постановку на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних.


Кстати, старший из вымогателей раньше уже стоял на учёте, но, видимо, эта мера не слишком действенна и от пагубных наклонностей ребёнка не избавила.




83-летняя бабушка всю жизнь проработала пекарем, осталась одна. За ней приглядывают соседи, а родственники старушки живут в городе и других сёлах области. После случившегося родные навестили пенсионерку, но та мало что помнит. Внучка бабушки говорит, что та дома деньги не держала, и такое ощущение, что ребята к одинокой женщине приходят не в первый раз.


После инцидента внучка потерпевшей решила на некоторое время остаться пожить у бабушки.

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Вымогательство   Новосибирская область   задержание   издевательство   подростки   подростковая преступность   полиция   старики   
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32  комментария
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17k
Сергей 2 часа назад
Старшего усыпить,один хрен для общества уже потерян.Младшего трудотерапией можно ещё вылечить.
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2k
Relost 10 минут назад
для начала высечь прилюдно плетей двадцать, а после отправить ассенизаторами до конца жизни работать.
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6k
мемфрид 11 минут назад
Сжечь [мат]
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33k
Slonyash 14 минут назад
Сука, мрази!
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9k
БарНалей 16 минут назад
Почему вымогательство? Это грабеж в чистом виде.
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67
CyraxMotorsport 21 минуту назад
Обоих на рудники без какого либо сожаления.а тех родственников,что попытаются нанять адвоката туда же...
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213
babai65 Полчаса назад
Усыпить обоих отморозков. Хлоркой. Внутривенною
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3k
владимир Полчаса назад
Старшему пора посидеть подумать о своём поведении пару лет. Жаль нельзя посадить младшего. Давно пора снижать возраст уголовной ответственности. Да и мудрая политика государства что нам нужно больше многодетных. Будет больше таких уродов.
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5
smoke486 Полчаса назад
Это не парни - это биомусор.
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8k
Влад Полчаса назад
мразей этих на зону и там рассказать за что задержаны. подробно.
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4k
Aleks 44 минуты назад
В любом обществе есть такие дегенераты, раньше их просто тупо мочили, а сейчас толерантность вот и разводятся.
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6k
Alex 56 минут назад
Сжечь обоих живьем!
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20k
Robin Hood 57 минут назад
Малолетних выплятков пустить на ...
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15k
Ivan Час назад
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32k
Ashabad Час назад
Ну что, "Слово пацана" - классный сериальчик, да?
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10k
МихА Час назад
Обоих в мясорубку живьём и скормить зверям в зоопарке. Хоть какая то польза от этого говна
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7k
tamin Час назад
Отбирать последнее у пенсионеров-низко. Глумиться-это ад. Но снимать это еще и дебилизм головного мозга. Считаю обоих парней в ЛНР/ДНР строить дома. Трудотерапия-лучшее что придумано. А там еще люди настоящие.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Постановка на учет в КДН... Да они гордятся этим. Приобщились! Крутые пацаны!
Скорее всего, что и родители занимались и занимаются тем же. Семейные традиции. Сформированный мир со своими критериями нравственности и дозволенности.
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4k
Еркен 2 часа назад
Печально все это.
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86k
Доктор Джонс 2 часа назад
Уроды!
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