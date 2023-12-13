"Где кошелёк, бабуль?": в Новосибирской области задержали подростков, издевавшихся на пенсионеркой

12 декабря два подростка решили поглумиться над одинокой старушкой в селе Новокремлёвское Новосибирской области. Парни ворвались в дом бабушки и стали издеваться над пожилой женщиной. Они оскорбляли её, угрожали и, в конце концов, похитили деньги.





Сопротивляться бабушка не могла - лишь ходила из угла в угол по дому и всхлипывала.





