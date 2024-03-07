"Заслужила": Пугачёву просят признать иноагентом после её слов о нормальных людях, которые не собираются возвращаться в Россию

Доиграется Алла Борисовна, даже усы Пескова не помогут.
Алла Пугачёва должна, по идее, счастливо жить в зарубежье и в ус не дуть, однако повестку дня мониторит. Не успел Стас Михайлов высказать свою точку зрения о тех артистах, кто уехал и продолжает поливать родину грязью, как примадонна тут же выдала реакцию.
Михайлов в интервью заявил, что артиста делает публика, и если её нет, то нет и артиста. В связи с этим, нужно быть безумцем и неблагодарным человеком, чтобы плевать в страну, которая дала тебе возможность выступать на сцене, обеспечила признание и жирное будущее.
Впрочем, артист уверен, что рано или поздно уехавшие вернутся и им придётся стоять на коленях и просить прощения у России.
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Алла Борисовна назвала Михайлова ***даком, объяснив, что "нормальные люди туда возвращаться не собираются".
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Такая реакция 74-летней артистки не могла остаться незамеченной.
Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и глава организации Виталий Бородин обратились к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой признать А.Пугачёву иноагентом. Активисты считают, что этот шаг будет оправдан и закономерен: во-первых, Пугачёва, которая уехала из России в Израиль вскоре после начала СВО, неоднократно высказывала свою антироссийскую позицию. Во-вторых, она полностью поддерживает своего мужа Максима Галкина*, а тот уже признан иноагентом за критику СВО и спонсирование ВСУ. Раз уж муж и жена - одна сатана, не стоит мучить бабушку. Пора дать ей новый статус, раз прежний - примадонны - наскучил.
Также Бородин поддел АБП, припомнив гастроли Кристины Орбакайте - дочь Пугачёвой сейчас активно шерстит по России.
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Будет ли удовлетворена просьба общественников или в очередной раз АБП спасут усы Пескова, пока неизвестно.
Хотя, собственно, артистка сама некогда добивалась этого - почему бы не пойти навстречу.
* Включен Минюстом РФ в список физических лиц, признанных иностранными агентами
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Честь и хвала, Стас Михайлов!
А эту старую кошелку с ее геронтофилом давно забыть пора, и почему до сих пор у нее нет статуса иноагента???
Пела, когда с ней работали композиторы и поэты талантливые.
Альбом "Как тревожен этот путь" ещё годится, а потом всё.