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"Заслужила": Пугачёву просят признать иноагентом после её слов о нормальных людях, которые не собираются возвращаться в Россию

"Заслужила": Пугачёву просят признать иноагентом после её слов о нормальных людях, которые не собираются возвращаться в Россию

Автор:
07 марта 2024 10:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачева   Видео   активисты   виталий бородин   иностранный агент   интервью   стас михайлов   шоу юизнес   
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Доиграется Алла Борисовна, даже усы Пескова не помогут.

Алла Пугачёва должна, по идее, счастливо жить в зарубежье и в ус не дуть, однако повестку дня мониторит. Не успел Стас Михайлов высказать свою точку зрения о тех артистах, кто уехал и продолжает поливать родину грязью, как примадонна тут же выдала реакцию.


Михайлов в интервью заявил, что артиста делает публика, и если её нет, то нет и артиста. В связи с этим, нужно быть безумцем и неблагодарным человеком, чтобы плевать в страну, которая дала тебе возможность выступать на сцене, обеспечила признание и жирное будущее.


Впрочем, артист уверен, что рано или поздно уехавшие вернутся и им придётся стоять на коленях и просить прощения у России.


Алла Борисовна назвала Михайлова ***даком, объяснив, что "нормальные люди туда возвращаться не собираются".


Такая реакция 74-летней артистки не могла остаться незамеченной.


Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и глава организации Виталий Бородин обратились к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой признать А.Пугачёву иноагентом. Активисты считают, что этот шаг будет оправдан и закономерен: во-первых, Пугачёва, которая уехала из России в Израиль вскоре после начала СВО, неоднократно высказывала свою антироссийскую позицию. Во-вторых, она полностью поддерживает своего мужа Максима Галкина*, а тот уже признан иноагентом за критику СВО и спонсирование ВСУ. Раз уж муж и жена - одна сатана, не стоит мучить бабушку. Пора дать ей новый статус, раз прежний - примадонны - наскучил.


Также Бородин поддел АБП, припомнив гастроли Кристины Орбакайте - дочь Пугачёвой сейчас активно шерстит по России.


Будет ли удовлетворена просьба общественников или в очередной раз АБП спасут усы Пескова, пока неизвестно.


Хотя, собственно, артистка сама некогда добивалась этого - почему бы не пойти навстречу.



* Включен Минюстом РФ в список физических лиц, признанных иностранными агентами


Источник:

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Метки: Алла Пугачева   Видео   активисты   виталий бородин   иностранный агент   интервью   стас михайлов   шоу юизнес   
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14  комментариев
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2k
Ksenia2 51 минуту назад
Она же сама просила - надо уважить старушку.
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1k
Дмитрий 8 минут назад
Давно пора эту мразь в иноагенты записать. Дура слабоумная.
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14k
Андрей А 8 минут назад
Пескова самого не мешало бы проверить!
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3k
RaiJu 9 минут назад
Да я вообще не понимаю, почему они цацкаются с этими уродами, то, что только Песков от нее тащиться? Признать ее иноагентом, приписать за дискридитацию и конфисковать счета и имущество, делов то. Бабуля завтра концы отдаст.
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18k
Majul 17 минут назад
Терпеть не могу Стаса Михайлова как исполнтеля, но то, что он сказал вв видео выше делает из него не просто Артиста, а Человека нашей Родины!
Честь и хвала, Стас Михайлов!

А эту старую кошелку с ее геронтофилом давно забыть пора, и почему до сих пор у нее нет статуса иноагента???
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947
no. 21 минуту назад
кому-то все еще не посрать?
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5k
Горожанин Полчаса назад
Если кто не посмотрел в этом материале видео с ответом Пугачёвой - ни в коем случае не смотрите. Фобию можете спокойно себе заработать.
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4k
Максим Макашев 41 минуту назад
Товарищ Меркадер! Хватит прохлаждаться - ваш ледоруб уже стал покрываться пылью и паутиной
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242
dasn7 44 минуты назад
Фаина Боруховна хорошо всё пела - это дело...
Пела, когда с ней работали композиторы и поэты талантливые.
Альбом "Как тревожен этот путь" ещё годится, а потом всё.
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3k
Radugananebe 50 минут назад
Видимо, у Пугачихи слишком влиятельные покровители, раз жо сих пор ге дали статус иноагента.
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242
dasn7 Radugananebe 42 минуты назад
Может, она не получает иностранного финансирования, находясь в России при этом? Два условия должны выполняться для присвоения статуса.
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