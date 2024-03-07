"Заслужила": Пугачёву просят признать иноагентом после её слов о нормальных людях, которые не собираются возвращаться в Россию

Алла Пугачёва должна, по идее, счастливо жить в зарубежье и в ус не дуть, однако повестку дня мониторит. Не успел Стас Михайлов высказать свою точку зрения о тех артистах, кто уехал и продолжает поливать родину грязью, как примадонна тут же выдала реакцию.

Михайлов в интервью заявил, что артиста делает публика, и если её нет, то нет и артиста. В связи с этим, нужно быть безумцем и неблагодарным человеком, чтобы плевать в страну, которая дала тебе возможность выступать на сцене, обеспечила признание и жирное будущее.

Впрочем, артист уверен, что рано или поздно уехавшие вернутся и им придётся стоять на коленях и просить прощения у России.