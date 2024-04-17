"Уже хоронят?": Собчак сняла фильм об Алле Пугачёвой, в котором российские звёзды поют дифирамбы певице

Много кто вспомнил о дне рождения знаменитой певицы. В том числе и Ксения Собчак. Она сняла фильм о Пугачёвой, в котором российские знаменитости делились своими воспоминаниями.

Меня не удивили отказы ваших коллег по сцене, которые еще вчера вас боготворили, а сегодня не решились поздравить вас публично. Это ожидаемо, никого не осуждаю. Зато меня восхитили ваши поклонники из разных уголков России: такие преданные, такие смелые. Для всех вы разная и для каждого — своя, - написала Собчак в Telegram-канале.