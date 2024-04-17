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"Уже хоронят?": Собчак сняла фильм об Алле Пугачёвой, в котором российские звёзды поют дифирамбы певице

"Уже хоронят?": Собчак сняла фильм об Алле Пугачёвой, в котором российские звёзды поют дифирамбы певице

Автор:
17 апреля 2024 19:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Пугачёва   интересное   собчак   фильм   фото   шоу бизнес   
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Надо ли говорить, что пользователи сети не оценили такое творчество.

Певица Алла Пугачёва отметила своё 75-летие. В честь этой даты её поздравили многие знаменитости. Данила Козловский спел хит Пугачёвой в немецком городе Оффенбах и выложил на своей странице поздравление. Певицу также поздравил режиссер Кирилл Серебренников и журналист Дмитрий Гордон (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Вниманием Пугачеву не обделили и музыкальный критик Артур Гаспарян и журналист Александр Роднянский, а также актриса Нина Шацкая.

Много кто вспомнил о дне рождения знаменитой певицы. В том числе и Ксения Собчак. Она сняла фильм о Пугачёвой, в котором российские знаменитости делились своими воспоминаниями.

Меня не удивили отказы ваших коллег по сцене, которые еще вчера вас боготворили, а сегодня не решились поздравить вас публично. Это ожидаемо, никого не осуждаю. Зато меня восхитили ваши поклонники из разных уголков России: такие преданные, такие смелые. Для всех вы разная и для каждого — своя, - написала Собчак в Telegram-канале.

Среди героев фильма — Лолита, рассказавшая о путешествии в Швейцарию с Пугачёвой, которое перевернуло ее жизнь, Манижа — о том, как Пугачёва помогла пережить травлю и отмену концертов, Татьяна Анатольевна Тарасова — хранит в сердце советы, а в шкафу — подаренную Пугачёвой шубу.

Несмотря на поздравления в социальных сетях, на российских телеканалах Пугачёву никак не поздравили. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов в разговоре с «Абзацем» объяснил, почему в медиасреде не поздравили Пугачёву с юбилеем. По его словам, это вполне логично:

Алла Борисовна никак не выразила своё позитивное мнение в отношении нашей страны, не извинилась перед соотечественниками за оскорбительные слова. Она же сама не понимала, что творит. В итоге единицы поздравили её с юбилеем. Сегодня многие артисты открыто показывают Пугачёвой, что она себя некрасиво ведёт. Ей устроили бойкот. Началась процедура её забвения.

Многие уверены, что Пугачёва заплатила Собчак за фильм, пишет kp.ru.

Собчак сняла якобы поздравление с 75-летием за деньги самой Аллы, но сняла так, как будто Аллу уже отпевают и скоро похороны

Собчак окончательно похоронила Аллу за её же деньги

Собчак явно за деньги Аллы это отсняла. Но прикол в том, что в интервью про Аллу все в прошедшем времени рассказывают о ней. Ощущение от просмотра интервью, что это панихида, а не поздравление с юбилеем.

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Метки: Пугачёва   интересное   собчак   фильм   фото   шоу бизнес   
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8  комментариев
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443
DuckTales 49 минут назад
Ой, Собчак-то куда лезет, ей лет-то не так уж много ... Типа такой ценитель творчества Аллы
Просто проплаченная журналюшка
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614
Владислав Грецов 4 минуты назад
слишком много ее было....и тех кто с ней и под ней....народ устал
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31k
AzuveR 14 минут назад
" Началась процедура её забвения" А Покемонка,эту хню сюда притащила. Науя ?
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16k
Александр Сучков 17 минут назад
В ролике тупая "нарезка", о чем реально говорили многие- не ясно. Палево какое то....
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7k
Трям 24 минуты назад
Когда уже покемонихе отходную споют?
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17k
GROMOZEKA 36 минут назад
Надоела, ей Богу!
При чём что кобыла, что выдра старая
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4939 постов (4725 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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