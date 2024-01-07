Уполномоченный при Президенте России призвал граждан не бояться трудовых мигрантов

А Борис Титов продолжил тему мигрантов:

Граждане негативно относятся к мигрантам еще и потому, что опасаются, что те займут их рабочие места. Но и это не так.

У россиян сегодня есть все возможности в зависимости от уровня образования и квалификации применить свои силы и знания в любой профессии, в любой отрасли, по любой зарплате.