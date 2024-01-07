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Уполномоченный при Президенте России призвал граждан не бояться трудовых мигрантов

Уполномоченный при Президенте России призвал граждан не бояться трудовых мигрантов

Автор:
07 января 2024 19:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Борис Титов   Видео   мигранты   патриарх кирилл   приезжие   россияне   
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По его словам, работы хватит для всех.

Борис Титов - уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей.

Он заявил, что наши граждане зря опасаются мигрантов:

О страхе россиян перед мигрантами мне хорошо известно. Хотя он совершенно безоснователен. По статистике МВД РФ, граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранты.

Что касается количества преступлений - есть выступление главы СК Александра Бастрыкина. В сентябре прошлого года он сказал:

Отмечено, что с января по июль 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32%, с 8500 до почти 11 000, увеличилось количество совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких деяний.

На 22% выросло число преступлений мигрантов против половой неприкосновенности.

До этого в СК сообщали, что в 2022-м, количество уголовных дел против мигрантов выросло в пять раз по сравнению с 2021 годом.

А Борис Титов продолжил тему мигрантов:

Граждане негативно относятся к мигрантам еще и потому, что опасаются, что те займут их рабочие места. Но и это не так.

У россиян сегодня есть все возможности в зависимости от уровня образования и квалификации применить свои силы и знания в любой профессии, в любой отрасли, по любой зарплате.

Высказывания Титова вызвали жаркие споры в сети. Вот характерные комментарии:

О мигрантах говорил и глава России. В декабре 2023-го, Владимир Путин сообщил:

Это непростая проблема. Она характерна для многих стран мира, для нас тоже. У нас, по разным подсчетам, свыше 10 млн мигрантов трудовых.

Нужно, чтобы все мигранты, без всяких сомнений, уважали законы и традиции народов Российской Федерации. А соответствующие органы власти следили бы за этим соблюдением и своевременно бы реагировали на нарушения.

Тему миграции позже затронул и патриарх Кирилл:

Ситуация с мигрантами, которые не владеют русским и не уважают обычаи страны, стала хуже за последний год. Если тенденция сохранится, мы потеряем себя, потеряем Россию.

Чья точка зрения в итоге станет основной - бизнеса, церкви или власти - скоро об этом узнаем.

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Метки: Борис Титов   Видео   мигранты   патриарх кирилл   приезжие   россияне   
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53  комментария
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6k
Alex 2 часа назад
Жалаю, что бы его чурки изнасиловали. Ган**н вонючий.
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784
Antarez 5 минут назад
Работы за копейки хватит на всех.
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21k
babuby 8 минут назад
..... по защите прав НЕКОТОРЫХ предпринимателей.
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6k
Alex 8 минут назад
Его страница - https://vk.com/bytitov там можно отправить бесплатный подарок и написать, все что думаете об этой свинье.
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2k
Igor Grishaev 11 минут назад
При товарище Сталине таких "Уполномоченных" не было. Точнее, были - лес валили на Колыме.
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798
Серга 13 минут назад
пусть семью свою заселит куда-нибудь в Котельники, и внуков отдаст туда же в школу, и только потом, ишак, будет рассуждать...
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7k
Kazimir Myshkin 22 минуты назад
Надо к каждому такому лоббисту в его прекрасную виллу пяток мастурбеков заселить, что прочувствовал дружбу народов. Пусть с его семьей подружат, да и с ним тоже. Будет Зульфиёй
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77k
Ща как жахну 24 минуты назад
Бори с Ю рьевич Титов российский политик, предприниматель. Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей с 2012 по 2022 год.
Владелец и основной акционер Группы компаний «Абрау-Дюрсо»...председатель Совета «Российского Союза виноградарей и виноделов»... Кандидат на пост президента России на выборах 2018 года. Получил 0,76 %
В 2008 году... учреждена новая партия Правое дело...Съезд утвердил трёх её сопредседателей. Ими стали бывший зампред Союза правых cил Леонид Гозман, журналист Георгий Бовт и сам Борис Титов...
26 марта 2016 года партия была переименована в «Партию Роста»...
По данным на 2006 год, его состояние составляло 1,03 миллиарда долларов... Увлекается дайвингом, сквошем, любит яхты (судовождение) и путешествия...
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−4
Nadir Полчаса назад
гавнюк
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36
Alex Полчаса назад
10 млн мигрантов ? а кто же раньше ,до мигрантов, работал на этих 10 млн рабочих мест ?
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882
Exciter Полчаса назад
@банат натрия, дайте достойных денег местным! Но нет я думаю что деньги есть , только горцам платят копейки, а остальное в карман. @уки!
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3k
Pioner76 36 минут назад
Надо не мигрантов боятся, а того, что эти твари (мигранты) вытворяет в России...
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129
Xiks 36 минут назад
Что там ржали с Франции , Германии... А дома что???
Работы хватит на всех. А денег хватит? Или Мага будет баранку крутить, Самвел шаурмой торговать, а Мастурбек на стройке за копейки. А своим будут и дальше тыкать что есть дешевле. Свой народ пусть галош сосет... Так выходит?
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130k
Leff 42 минуты назад
Некоторые российские военкоры сочли эту риторику фальшивой и предложили Титову водить детей в одну школу с детьми мигрантов. Что ещё говорят военные журналисты и патриотически настроенные блогеры в материале Инфо24.

Военкор Юрий Котенок

«Голос из параллельной вселенной. Потому что ложь от начала и до конца. Причём ложь, подставляющая Президента.
Во-первых, занимают, и ещё как. Целые сектора экономики целиком ушли под конкретные диаспоры, русским туда не пробиться.
Во-вторых, многие мигранты почти сразу же получают гражданство и в дальнейшем идут в криминальных сводках как россияне“. И когда выходец из условного Таджикистана, получивший паспорт как соотечественник“ (зачастую не владея русским языком), калечит или убивает ребёнка, в статистику это идёт как преступление, совершённое гражданином РФ“.
В-третьих, процитирую замначальника управления уголовного розыска ГУМВД Москвы Трубникова: Приезжие совершают в Москве 75% изнасилований, 90% преступников выходцы из стран Азии“. Это данные от 2016 г., с тех пор ситуация ухудшилась, причём кардинально.
Но крупный бизнес всё это, разумеется, не волнует. Мы для них всего лишь ресурсы. Юниты“ в компьютерной игре. И конечно же, им, из Дубая, Куршевеля и Сингапура, виднее, что происходит в Челябинске, Нижнем Новгороде или подмосковных Котельниках».

Военкор Дмитрий Стешин (канал «Русский тарантас»)

«В манифестации Титова о мигрантах не хватило старых мантр, которые почему-то отменили, но 2000-х их юзали все кому не лень, от государственников до леволиберальной шизы. Напомню:
1. «Деды воевали бабки помогали»
2. Наша Родина СССР
3. Они поработают и уедут.
4. Они такие же, как мы.
5. «Общий исторический путь»
6. «За три Доширака в день»
7. «Местные не хотят работать»
8. Абырвалг! Абырвалг!
Это была общая точка соприкосновения совершенно разнополярных политических сил. Немыслимая в реальности, если не знать, что у этой точки в основе скудоумие, жадность, русофобия.
Все дудели в одну дуду, пока антропоток не набрал критическую массу. Признаки критичности этой массы все попытки государства (даже демонстративные) навести порядок в среде мигрантов и заставить их соблюдать законы не работают. Инструмент оказался негодный, не подходящий к запущенным, наболевшим задачам это всё равно что пытаться спилить столетний дуб цепной пилой из набора городского выживальщика. Пота много толку мало, но выглядит красиво. «Проверили документы у 1000 мигрантов, выписали 300 административок, депортировали 30 граждан, завезли 10 тысяч».

Telegram-канал «Старше Эдды»

«Титов призвал россиян не бояться иностранных трудовых мигрантов. Он отметил, что по статистике МВД РФ, граждане России совершают куда больше преступлений.»
Старая, провонявшая нафталином и дерьмом песня о том, что россияне совершают больше преступлений, от одного из лоббистов замещения коренного населения России Титова.

Во-первых, зачем на везти страну дополнительных преступников, если у нас хватает своих (Титов выпустил внутренний газ в лужу и сказал, что мы совершаем больше преступлений).
Во-вторых, этот самый Титов должен поселить иностранных рабочих у себя, отправить своих детей и внуков с ними в школу и терпеливо относиться к тому, что вдруг их изобьют или зарежут, в конце-концов это ведь могли сделать и россияне, среди нас же больше преступников.
Ну и в третьих, Верховный Главнокомандующий недавно предельно чётко высказался по данному поводу в частности указав, что интересы россиян не должна страдать от мигрантов и не какому то Титову вякать против, не по Сеньке шапка«.

Корреспондент ВГТРК Андрей Медведев

«Это прекрасно, когда сытые, небедные люди, да, прямо скажем, миллионеры, рассуждают о том, что россияне зря переживают из-за присутствия мигрантов, и поясняют что проблем с незаконной миграцией у нас нет.
Знаете, я бы полностью согласился с Борисом Титовым, но только если бы я точно знал, что:
он живёт в обычной квартире, в новом квартале, где также живут мигранты, которые обустраивают жизнь вокруг себя, как привыкли в родном ауле или городке
его внуки ходят в обычную школу, где половина класса мигранты, с трудом говорящие на русском, отчего у всех, конечно же, растёт успеваемость
его дети, в частности дочь (у Титова есть дочь?) ездит на метро, маршрутках и электричках, где по кайфу объясняют русским, кто тут хозяин жизни, и что такое кафир, а иногда для убедительности пускают в ход ножи
он сам летом живёт на шестисоточной даче в обычном СНТ, где мигранты живут в нелегальном хостеле
за продуктами Титов ходит в Пятёрочку“ на углу, где продавцы мигранты
То есть, если бы Титов жил, как обычный россиянин, который ежедневно сталкивается с мигрантами, и ситуациями, где их присутствие создаёт возможные (подчеркну, возможные) неудобства, то я бы согласился со словами бизнесмена.
А когда человек из замка рассуждает, как должны думать граждане России, это выглядит нелепо.
Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные“.
А может просто Титову на виноградники нужны мигранты, потому что россияне слишком большую зарплату хотят».

Военкор Сергей Колясников (телеграм-канал Zergulio)

«Страх россиян перед иностранными рабочими безоснователен, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. По статистике МВД РФ, граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранты“, сказал он.
Борис Титов лицемер. Особенно понравилась формулировка граждане России совершают преступлений больше, чем мигранты“. Суть в том, что этой формулировкой он сразу исключил огромный массив этнических преступников, купивших российские паспорта. А таких даже не сотни тысяч, а миллионы в масштабах страны.
Май 2016 года. Около 20% всех преступлений в Москве совершаются нелегальными мигрантами © ГУ МВД Москвы. Добавьте сюда легальных мигрантов и ТожеРоссиян успевших получить паспорта.
Ноябрь 2023 года. Свыше 31 тысячи преступлений, совершённых иностранцами, расследовано в 2023 году. Ещё в 8 с половиной тысячах преступлений замешаны, так называемые, новые россияне“ те, кто получил гражданство РФ менее 10 лет назад.
Ну а главное, что мы теперь точно знаем, кому на днях занесли диаспоры».

«А вообще, делающий глобальные заявления на тему мигрантов в России Борис Титов, который в 2013 году пытался реабилитировать Ходорковского, работал с инициатором закона Магницкого“ Биллом Браудером это сюрреализм».
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−9
Павел 44 минуты назад
Что он несёт?
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5k
Убийца Прохиндеев 44 минуты назад
25-й год Путин по прежнему не при чем
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4k
Руслан 47 минут назад
Вот и расчехлился один из предателей Родины. Тварь продажная. В открытую оппонирует Президенту, нагло врёт при этом. Колоть его и на нары, суку
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3k
grigorenko vladislav 50 минут назад
"Борис Титов - уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей." Есть вопросы? Нет вопросов! Не простых граждан, а ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. Поэтому он открытым текстом заявляет: срать мы хотели с нашей предпринимательской колокольни на ваши проблемы! Ваши страхи совершенно безосновательны и мы их на нуль множим! Или он, с..ка, думает , что он бессмертный, или уже настолько ох@ел, что берегов в упор не видит!
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50k
Сергей 50 минут назад
На мой взгляд проблема не в мигрантах а в том как наша действующая власть это делает. Начиная с упрощенного получения гражданства, денежных пособий, мест в детских садах и школах, медицине и вообще разрешении и поощрении мигрантам привозить к нам свои семьи. То есть когда власть нам говорит - нужны трудовые мигранты, это совсем не значит что они едут сюда работать. Они едут к нам что бы сдесь жить и устанавливать свои порядки. На Российские законы , мораль и нормы поведения им плевать абсолютно. Местное население они воспринимают как источник своих доходов ну и как мусор путающийся у них под ногами и уже по тому количеству иноверцев в наших городах, я бы сказал что это больше похоже на оккупацию. Спасибо за это вот таким вот Титовым, Хайснулиным и прочим видным деятелям.
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20k
Bill 52 минуты назад
У нас 1 мигрант на 15 человек. В ОАЭ наоборот, на одного местного - 15 трудовых мигрантов. И процветают.
Значит бороться надо не с трудовыми мигрантами, а с возможностью получения ими российского гражданства.
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2k
Tony Час назад
ну что сказать, этот титов - ...
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