«Никто её не отменял»: в Госдуме обсуждают снятие моратория на смертную казнь для террористов

По словам спикера ГД Вячеслава Володина, достаточно решения Конституционного суда.
28 февраля 1996 года Россия вошла в Совет Европы. И обязалась ратифицировать конвенцию о защите прав человека и основных свобод, отменяющую смертную казнь. В мае того же года Ельцин издал указ «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». Последний смертный приговор в нашей стране вынесли 2 августа 1996 года, с тех пор такая высшая мера наказания не применялась. На неё наложили мораторий и за самые тяжкие преступления приговаривали к пожизненному сроку.
Но после теракта в «Крокус Сити Холле», в России вновь обсуждают снятие моратория. По крайней мере, для террористов.
По мнению депутата Миронова, смертную казнь необходимо вернуть. Но перед этим узнать мнение граждан России:
Полагаю, что выходом из создавшейся ситуации может стать общенациональный референдум, его проведение может быть назначено на единый день голосования 8 сентября этого года. Пусть всенародное волеизъявление граждан Российской Федерации решит этот вопрос государственной важности.
Источник:
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий с этим согласен:
Сегодня не может быть для этих отморозков (террористов) иной меры наказания, кроме как смертная казнь.
Источник:
Мнение о возвращении смертной казни лидера КПРФ Геннадия Зюганова:
Надо обсуждать и думать. Те, кто совершил злодеяние, не имеют права ходить по земле... Мы уже предлагали в 2019 году... это вопрос очень ответственный. Слишком много злоупотреблений, в том числе со стороны правоохранительной системы.
Итоги дискуссии в ГД подвёл её спикер, Вячеслав Володин. По его словам, никакого референдума не нужно - вопрос о снятии моратория должен принять Конституционный суд России.
У нас и в Конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял. Есть решение КС, который отложил вынесение такого приговора. Поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда. Предлагаю создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики.
Источник:
По поводу ужесточения миграционной политики высказался депутат Дмитрий Гусев. Вот его предложения: провести ревизию всех выданных паспортов приезжим за последние 5 лет и обязательная отправка нелегалов на родину.
Также он сообщил:
Мигранты бывают трёх категорий:
1. Те, кто приезжают в Россию жить и хотят стать нашими соотечественниками.
2. Те, кто приезжают работать, а деньги отправляют на родину.
3. Те, кто не хотят легализоваться, а занимаются преступной деятельностью.
Опасность представляют именно третьи. Чтобы нивелировать угрозу, организации должны нести ответственность за тех, кого принимают на работу. Тогда сразу будет наведен порядок. Какие именно предприятия, каких сотрудников и для каких нужд будут нанимать - всё это необходимо серьезно контролировать. После того как мигрант выполнил работу - выдворять за пределы страны.
Источник:
Вероятно, смертную казнь вернут, парламентарии настроены решительно. Займутся и миграционной политикой, этот вопрос стоит ребром. Например, генпрокурор РФ заявил сегодня, что число совершенных в России мигрантами преступлений в 2023 выросло на 75%.
Поэтому решения будут. Какие именно - скоро узнаем.
Источник:
- Депутат предложил вернуть смертную казнь в России
- В России приняли закон об иноагентах и запретили им зарабатывать на рекламе
- После принятия нового закона об иноагентах, Юрий Дудь* лишится до 70% своего заработка
- «Для нормального мужика - это нормальный поступок»: пенсионера из Щелкова, задержавшего грабителя телефона у школьника, позвали в Госдуму
- «Уже 60% труб в стране изношены»: в Госдуме захотели национализировать ЖКХ
Даже из 1000 казней если будет 1 невинный - это уже много. На месте этого одного может оказаться любой из нас при стечении неблагоприятных событий.
Ведь сотрудники правоохранительных органов взяток не берут и не ошибаются никогда, рабочей силы в РФ с избытком и население растет, а гос-во самый эффективный собственник!
Чтоб в рай не за что было тащить.
1. Те, кто приезжают в Россию жить и хотят стать нашими соотечественниками.
2. Те, кто приезжают работать, а деньги отправляют на родину.
3. Те, кто не хотят легализоваться, а занимаются преступной деятельностью.
Опасность представляют именно третьи.»
---------
а гусев не расскажет так же, почему высерки мигрантов, которые так хотят стать нашими соотечественниками, поступают в наши школы и уже с малых лет начинают сбиваться в стаи по этническому признаку, и начинают кошмарить русских детей на национальной почве?
или он считает, что это те, плохие мигранты из пункта 3 его списка, учат личинок своих хороших соплеменников ненавидеть тех, чьими соотечественниками они так сильно хотят стать, а совсем не их родители, которые, как он считает, никакой опасности не представляют?
может гусеву стоит уже вытащить голову из задницы и посмотреть на мир не через пелену своих фантазий, и понять простую истину, что потенциально опасны они все?