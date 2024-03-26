«Никто её не отменял»: в Госдуме обсуждают снятие моратория на смертную казнь для террористов

28 февраля 1996 года Россия вошла в Совет Европы. И обязалась ратифицировать конвенцию о защите прав человека и основных свобод, отменяющую смертную казнь. В мае того же года Ельцин издал указ «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». Последний смертный приговор в нашей стране вынесли 2 августа 1996 года, с тех пор такая высшая мера наказания не применялась. На неё наложили мораторий и за самые тяжкие преступления приговаривали к пожизненному сроку.

Но после теракта в «Крокус Сити Холле», в России вновь обсуждают снятие моратория. По крайней мере, для террористов.

По мнению депутата Миронова, смертную казнь необходимо вернуть. Но перед этим узнать мнение граждан России: