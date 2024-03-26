FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8535 постов • 1052 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Никто её не отменял»: в Госдуме обсуждают снятие моратория на смертную казнь для террористов

«Никто её не отменял»: в Госдуме обсуждают снятие моратория на смертную казнь для террористов

Автор:
26 марта 2024 14:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Вячеслав Володин   Госдума   Смертная казнь   мораторий   отмена   
1633
7
4

По словам спикера ГД Вячеслава Володина, достаточно решения Конституционного суда.

28 февраля 1996 года Россия вошла в Совет Европы. И обязалась ратифицировать конвенцию о защите прав человека и основных свобод, отменяющую смертную казнь. В мае того же года Ельцин издал указ «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». Последний смертный приговор в нашей стране вынесли 2 августа 1996 года, с тех пор такая высшая мера наказания не применялась. На неё наложили мораторий и за самые тяжкие преступления приговаривали к пожизненному сроку.

Но после теракта в «Крокус Сити Холле», в России вновь обсуждают снятие моратория. По крайней мере, для террористов.

По мнению депутата Миронова, смертную казнь необходимо вернуть. Но перед этим узнать мнение граждан России:

Полагаю, что выходом из создавшейся ситуации может стать общенациональный референдум, его проведение может быть назначено на единый день голосования 8 сентября этого года. Пусть всенародное волеизъявление граждан Российской Федерации решит этот вопрос государственной важности.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий с этим согласен:

Сегодня не может быть для этих отморозков (террористов) иной меры наказания, кроме как смертная казнь.

Мнение о возвращении смертной казни лидера КПРФ Геннадия Зюганова:

Надо обсуждать и думать. Те, кто совершил злодеяние, не имеют права ходить по земле... Мы уже предлагали в 2019 году... это вопрос очень ответственный. Слишком много злоупотреблений, в том числе со стороны правоохранительной системы.

Итоги дискуссии в ГД подвёл её спикер, Вячеслав Володин. По его словам, никакого референдума не нужно - вопрос о снятии моратория должен принять Конституционный суд России.

У нас и в Конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял. Есть решение КС, который отложил вынесение такого приговора. Поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда. Предлагаю создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики.

По поводу ужесточения миграционной политики высказался депутат Дмитрий Гусев. Вот его предложения: провести ревизию всех выданных паспортов приезжим за последние 5 лет и обязательная отправка нелегалов на родину.

Также он сообщил:

Мигранты бывают трёх категорий:

1.  Те, кто приезжают в Россию жить и хотят стать нашими соотечественниками.

2. Те, кто приезжают работать, а деньги отправляют на родину.

3. Те, кто не хотят легализоваться, а занимаются преступной деятельностью.

Опасность представляют именно третьи. Чтобы нивелировать угрозу, организации должны нести ответственность за тех, кого принимают на работу. Тогда сразу будет наведен порядок. Какие именно предприятия, каких сотрудников и для каких нужд будут нанимать - всё это необходимо серьезно контролировать. После того как мигрант выполнил работу - выдворять за пределы страны.

Вероятно, смертную казнь вернут, парламентарии настроены решительно. Займутся и миграционной политикой, этот вопрос стоит ребром. Например, генпрокурор РФ заявил сегодня, что число совершенных в России мигрантами преступлений в 2023 выросло на 75%.

Поэтому решения будут. Какие именно - скоро узнаем.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Вячеслав Володин   Госдума   Смертная казнь   мораторий   отмена   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
ron 2 часа назад
если бы спросили меня, я мог бы придумать кое-что и пострашнее смертной казни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
26k
Slawa49 4 минуты назад
пулю в затылок для них слишком легкое наказание!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Slawa49 4 минуты назад
мораторий на смертную казнь давно пора отменить! НО в частности к этим упырям пожизненное необходимо, но создать такие условия как в тюрьмах тайланда и индонезии, вот только содержать их в клетках 2на 2 метра где и параша и кровать и столик для еды! и пусть гниют в ней всю оставшуюся жизнь! и этих чертей комить исключительно свининой (пусть даже насильно) но не мясом а всякими обрезками типа шкуры хрящей и костей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25
ArtKr 12 минут назад
Мужественные лица вещающие об этом с экранов почему-то уверенны, что это уж точно не коснется их и их знакомых и родственников. Но в СССР смертная казнь за взятки и расхищение соцсобственность очень даже применялась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий Круглов 22 минуты назад
А где-нибудь уже опубликовали записи с камер наблюдения Крокуса?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
705
Mil-ast Полчаса назад
Пытаются пропихнуть это играя на эмоциях людей. Нужно просто вспомнить почему её отменили. А отменили потому, что были казни невинных людей, как выяснялось позже.
Даже из 1000 казней если будет 1 невинный - это уже много. На месте этого одного может оказаться любой из нас при стечении неблагоприятных событий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
cnob7 Полчаса назад
на Красной Площади Лобное место так и стоит без дела много сотен лет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
portroy Полчаса назад
Ввести в РФ казни - крайне хорошая идея! Как и ограничить приток мигрантов. Еще нужна более решительная экспроприация заводов и добычи в пользу гос-ва.
Ведь сотрудники правоохранительных органов взяток не берут и не ошибаются никогда, рабочей силы в РФ с избытком и население растет, а гос-во самый эффективный собственник!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Decapitated Headbanger Полчаса назад
Я думаю что оценивая перспективу оказаться до конца своих дней в "Чёрном дельфине" или "Полярной сове", эти четверо будут сами голосовать за собственную казнь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
234
sioma08 44 минуты назад
Конкретно за терроризм должна применяться смертная казнь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
usla2000 Час назад
"Указ «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы»...Черномырдин, по-моему, сказал, правда, по другому поводу: "Когда мы куда-нибудь вступаем, мы вступаем сами знаете во что"(за точность не ручаюсь). Так и здесь. Вступили, с подачи алкаша, теперь расхлебываем, а об Россию ноги пытаются вытереть, "совет европы", млять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
465
ivandike Час назад
Убивать этих нелюдей слишком гуманно, отрезать по кусочкам,потом лечить и опять отрезать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26
PPP... Час назад
Недавно смотрел документальный фильм о тех кто сидит сейчас в самых строгих колониях России по пожизненному и там многие арестанты готовы пойти на смертную казнь чем отбывать там срок. Если этих казнят то начнётся, Адвокаты тех начнут закидывать суды о просьбах о казни а это будет затянутое и Дорогостоящее дело да главное изменится срок.... пусть они лучше ходят раком по 24 часа в сутки до конца жизни.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Glassy Час назад
Вопрос действительно серьезный. Нет уверенности в отсутствии злоупотреблений со стороны системы. Если при пожизненном выяснится ошибка, то как-то можно компенсировать, а так - билет в один конец...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
642
al-lav Час назад
И чтоб ещё уши отрезать перед .
Чтоб в рай не за что было тащить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Axel 2 часа назад
Надо вернуть. Но продумать хорошо. Не просто уничтожать и закапывать, а пытаться извлечь из них пользу. Изымать здоровые органы, проводить научные опыты, устраивать показательные казни. Вообщем максимально убедить потенциальных кандидатов в том, что легко сдохнуть они не смогут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Puans-on 2 часа назад
Нахрена их казнить, пусть лучше их бьют через день.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Shtoppi 2 часа назад
«Мигранты бывают трёх категорий:

1. Те, кто приезжают в Россию жить и хотят стать нашими соотечественниками.

2. Те, кто приезжают работать, а деньги отправляют на родину.

3. Те, кто не хотят легализоваться, а занимаются преступной деятельностью.

Опасность представляют именно третьи.»
---------
а гусев не расскажет так же, почему высерки мигрантов, которые так хотят стать нашими соотечественниками, поступают в наши школы и уже с малых лет начинают сбиваться в стаи по этническому признаку, и начинают кошмарить русских детей на национальной почве?
или он считает, что это те, плохие мигранты из пункта 3 его списка, учат личинок своих хороших соплеменников ненавидеть тех, чьими соотечественниками они так сильно хотят стать, а совсем не их родители, которые, как он считает, никакой опасности не представляют?
может гусеву стоит уже вытащить голову из задницы и посмотреть на мир не через пелену своих фантазий, и понять простую истину, что потенциально опасны они все?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Смертная казнь террористов и коррупционеров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Максим Макашев 2 часа назад
а билеты на казнь будут в открытой продаже?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2706 постов (2661 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

290022



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ироничный пост, пропитанный чем-то... чем же?
Ироничный пост, пропитанный чем-то... чем же?
Вот и первые извинения подъехали: потерянное поколение глумится над трагедией в Подмосковье
Вот и первые извинения подъехали: потерянное поколение глумится над трагедией в...
Набирающие популярность в сообществах
Владимир Набоков — американский писатель, рождённый в России⁠⁠
Владимир Набоков — американский писатель, рождённый в России⁠⁠
Почему до сих пор Александр Островский важен для нас
Почему до сих пор Александр Островский важен для нас
Летящие журавли и слезы ручьем
Летящие журавли и слезы ручьем
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Прикол#автомир#интересно#ДТП#аварии#Крокус сити холл#кино#Автовсячина#актеры
#фото#автомобили#кот#факты#люди#авто аварии#забавно#улыбнуло#история#Госдума
#Юмор#машина#в мире#теракт#позитив#кошка#задержание#фильм#полиция#маразм
Летящие журавли и слезы ручьем Летящие журавли и слезы ручьем В России приняли закон об иноагентах и запретили им зарабатывать на рекламе В России приняли закон об иноагентах и запретили им зарабатывать на рекламе «Это единственное соразмерное наказание»: депутат Миронов заявил, что в России нужно ввести смертную казнь для террористов «Это единственное соразмерное наказание»: депутат Миронов заявил, что в России нужно ввести... «Мы любим смерть»: уехавший актёр Дмитрий Назаров* записал видео, посвящённое теракту в «Крокус Сити Холлу» и в Госдуме заявили, что он окончательно выжил из ума «Мы любим смерть»: уехавший актёр Дмитрий Назаров* записал видео, посвящённое теракту в «Крокус... После принятия нового закона об иноагентах, Юрий Дудь* лишится до 70% своего заработка После принятия нового закона об иноагентах, Юрий Дудь* лишится до 70% своего заработка В Совете Федерации объяснили, почему мораторий на смертную казнь для террористов не будет снят В Совете Федерации объяснили, почему мораторий на смертную казнь для террористов не будет снят

На что жалуетесь?

Вернуться