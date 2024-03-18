«Живут в своё удовольствие»: в Питере женщина приехала выяснять, почему застройщик не отдаёт ей ключи от жилья, и обнаружила в квартире бригаду мигрантов

Они с комфортом расположились в её жилище и съезжать не собирались.
Семья из Санкт-Петербурга купила квартиру в новом ЖК. Параллельно снимала жильё и ждала, когда уже можно будет справить новоселье. Застройщик - компания «ПИК», обещала сдать жилплощадь уже с ремонтом и к 15 февраля. Но ключи владельцам так и не вручила.
Вернее, ключи получили многие другие собственники (об этом узнали из домового чата), а вот конкретно им почему-то лишь выдавали обещания. И говорили, что в их квартире осталось лишь положить плинтусы.
Ключей владельцы так и не дождались, поэтому приехали «на разборки». Тут причина задержки и выяснилась: в квартире жили 7 иностранных рабочих. Спали на полу на лежаках, готовили там же. Конечно же, хозяйка квартира возмутилась и потребовала вызвать начальника, пока «тут всё пловом не пропахло».
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К сожалению, извинения от прораба остались за кадром. И о том, что ключи у неё на руках, женщина тоже пока не сообщила.
Подобные ситуации с проживанием мигрантов ранее обсуждали и в правительстве Московской области. По словам эксперта по работе с приезжими, Вадима Коженова, работодатель обязан предоставить иностранным рабочим легальное жильё. Отдельное - а не в чужой квартире.
Теперь крупные подмосковные работодатели - это логистические центры, строительные компании, в которых работают сотни, а то и тысячи мигрантов, будут обязаны выстраивать инфраструктуру для их проживания. Эту идею поддержали абсолютно все: и силовой блок, и исполнительная власть, и сам губернатор Андрей Воробьев. Бизнесмены заявили, что если правильно подойти к этой задаче, то это еще и выгодно. Во-первых, работники никуда не деваются, а во-вторых, над ними сохраняется контроль. Если говорить про быстровозводимые конструкции, то все затраты на строительство окупятся за полтора года при средней цене общежития.
Как сообщил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох, сейчас в России находится около 6,5 миллионов иностранных граждан. И добавил:
Объёмы работы в РФ, на которые требуется привлечение дополнительной рабочей силы, в том числе среди иностранных граждан, по-прежнему существуют. Только трудовых ресурсов у нас 4,5 млн не хватает. Численность населения у нас существенно не увеличивается. Определенное количество востребованных трудовых мигрантов из-за рубежа в ближайшее время будет необходимо.
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потому что для того чтобы в стране увеличивалась численность населения, чинуши должны для этого условия создавать среди граждан, не разворовывать средства из бюджета, а направлять на развитие демографии и не привлекая дешевую раб. силу из помойных далей ср. азии, тем самым компенсируя свои преступные ошибки/просчеты и банальное воровство.