«Живут в своё удовольствие»: в Питере женщина приехала выяснять, почему застройщик не отдаёт ей ключи от жилья, и обнаружила в квартире бригаду мигрантов

Семья из Санкт-Петербурга купила квартиру в новом ЖК. Параллельно снимала жильё и ждала, когда уже можно будет справить новоселье. Застройщик - компания «ПИК», обещала сдать жилплощадь уже с ремонтом и к 15 февраля. Но ключи владельцам так и не вручила.

Вернее, ключи получили многие другие собственники (об этом узнали из домового чата), а вот конкретно им почему-то лишь выдавали обещания. И говорили, что в их квартире осталось лишь положить плинтусы.