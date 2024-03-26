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Четырех россиянок из «Центра помощи мигрантам» задержали за организацию фиктивных браков с приезжими

Четырех россиянок из «Центра помощи мигрантам» задержали за организацию фиктивных браков с приезжими

Автор:
26 марта 2024 21:03
Сообщество : Криминал
Метки: Вячеслав Володин   Госдума   Министерство труда   Фиктивный брак   договор   мигранты   приезжие   сводницы   
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Одна из них получала до 200 тысяч рублей за подпись в брачном договоре. Теперь ей грозит до 7 лет колонии.

Дамы придумали нехитрую и прибыльную схему обогащения: фиктивный брак с мигрантом за деньги. Действовали вчетвером, под вывеской «Центра помощи мигрантам».

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Это  41-летняя Азиза Х., 43-летняя Оксана К., 59-летняя Людмила Г. и 25-летняя Екатерина М. Последняя была «невестой», остальные искали иностранцев и организовывали сделку. Все были в плюсе - дамы при деньгах, мигранты быстрее получали вид на жительство.

Последний брак Екатерины был с 25-летним Шерзодой Муллоджоновым, она получила за него 200 тысяч рублей. Но потратить их не успела, потому что за неё и остальных «сводниц» взялись силовики.

На них завели уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору». Предварительно, им светит до 7 лет в колонии. Так что браки им на пользу не пошли. Но это частный случай, а проблему с мигрантами хотят рассмотреть гораздо внимательней.

Сегодня спикер ГД Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу для рассмотрения миграционного вопроса. А Минтруда выступило с инициативой: запретить работодателям заключать бессрочные трудовые договора с мигрантами. Максимальный срок контракта - до двух лет.

Как показывает практика, это достаточный срок для завершения тех проектов, под которые был нанят специалист. Если потребность в работнике сохраняется, работодатель сможет вновь прибегнуть к механизму организованного набора, в том числе в отношении этого сотрудника. Если трудовые отношения с работодателем, который привлекал специалиста, завершены, ему необходимо будет покинуть страну в установленный срок, - заявили представители министерства.

Это поддержали в Комитете Госдумы по труду и социальной политике. Его глава, Ярослав Нилов, сообщил, что это упростит контроль за иностранцами. И добавил:

Нужно ввести дактилоскопический контроль для таких иностранных граждан на всех участках пересечения границы. Кроме того, нужно урегулировать вопрос их проживания в соответствии с жилищным законодательством РФ. Это значит - никаких временных бытовок или вагончиков. Также следует усилить контроль за деньгами, которые перетекают за границу.

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Метки: Вячеслав Володин   Госдума   Министерство труда   Фиктивный брак   договор   мигранты   приезжие   сводницы   
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2  комментария
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Доктор Джонс 7 минут назад
В каждом миграционном центре толпой ходят "помогайки" из числа русских, азиатов и кавказцев, уже пустивших корни в России, куча бабушек, которые десятками регистрируют у себя мигрантов, и все они чуть ли не целуются в дёсна с охраной и инспекторами, постоянно одни и те же лица...
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27
PPP... 9 минут назад
Было время в Германии платили до 10000 евро за гражданский Брак и не кому небыло до этого дела.
Одна попала так как на мужа повесили огромный долг, а семья это всё общее.
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