Четырех россиянок из «Центра помощи мигрантам» задержали за организацию фиктивных браков с приезжими

Последний брак Екатерины был с 25-летним Шерзодой Муллоджоновым, она получила за него 200 тысяч рублей. Но потратить их не успела, потому что за неё и остальных «сводниц» взялись силовики.

На них завели уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору». Предварительно, им светит до 7 лет в колонии. Так что браки им на пользу не пошли. Но это частный случай, а проблему с мигрантами хотят рассмотреть гораздо внимательней.