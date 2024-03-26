Четырех россиянок из «Центра помощи мигрантам» задержали за организацию фиктивных браков с приезжими

Одна из них получала до 200 тысяч рублей за подпись в брачном договоре. Теперь ей грозит до 7 лет колонии.
Дамы придумали нехитрую и прибыльную схему обогащения: фиктивный брак с мигрантом за деньги. Действовали вчетвером, под вывеской «Центра помощи мигрантам».
Это 41-летняя Азиза Х., 43-летняя Оксана К., 59-летняя Людмила Г. и 25-летняя Екатерина М. Последняя была «невестой», остальные искали иностранцев и организовывали сделку. Все были в плюсе - дамы при деньгах, мигранты быстрее получали вид на жительство.
Последний брак Екатерины был с 25-летним Шерзодой Муллоджоновым, она получила за него 200 тысяч рублей. Но потратить их не успела, потому что за неё и остальных «сводниц» взялись силовики.
На них завели уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору». Предварительно, им светит до 7 лет в колонии. Так что браки им на пользу не пошли. Но это частный случай, а проблему с мигрантами хотят рассмотреть гораздо внимательней.
Сегодня спикер ГД Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу для рассмотрения миграционного вопроса. А Минтруда выступило с инициативой: запретить работодателям заключать бессрочные трудовые договора с мигрантами. Максимальный срок контракта - до двух лет.
Как показывает практика, это достаточный срок для завершения тех проектов, под которые был нанят специалист. Если потребность в работнике сохраняется, работодатель сможет вновь прибегнуть к механизму организованного набора, в том числе в отношении этого сотрудника. Если трудовые отношения с работодателем, который привлекал специалиста, завершены, ему необходимо будет покинуть страну в установленный срок, - заявили представители министерства.
Это поддержали в Комитете Госдумы по труду и социальной политике. Его глава, Ярослав Нилов, сообщил, что это упростит контроль за иностранцами. И добавил:
Нужно ввести дактилоскопический контроль для таких иностранных граждан на всех участках пересечения границы. Кроме того, нужно урегулировать вопрос их проживания в соответствии с жилищным законодательством РФ. Это значит - никаких временных бытовок или вагончиков. Также следует усилить контроль за деньгами, которые перетекают за границу.
Источник:
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Одна попала так как на мужа повесили огромный долг, а семья это всё общее.