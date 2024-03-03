«Они должны помнить, в какую страну приехали»: патриарх Кирилл высказался о мигрантах в России

По его словам, приехавшие должны уважать наши обычаи и не создавать национальные гетто.
Патриарх Кирилл уже высказывался о мигрантах в нашей стране. Его слова тогда немало обсуждали, кто-то даже посчитал их чересчур жёсткими, а другие согласились с мнением главы РПЦ.
Сегодня патриарх снова затронул вопрос миграции. Он сообщил, что приезжие не должны создавать национальных анклавов и с уважением относится к обычаям новой родины.
Иммигранты в России всегда должны помнить, в какую страну они приехали. Они должны уважать наши обычаи. Русские люди мирные, они не собираются в какие-то группы, которые могут нападать на иммигрантов, избивать их. Есть отдельные экстремистские явления, но это абсолютно не связано с умонастроениями большинства людей. Поэтому я просто говорю о том, что присутствие иммигрантов в России, которое сейчас обусловлено экономическими проблемами, возможно при соблюдении двух условий. Иммигранты должны иметь уважение к той стране и к тому народу, в среде которого они работают. Они не должны формировать свои национальные гетто, агрессивно настроенные к окружению.
Все то, о чем я говорю, имеет место. Конечно, не глобально, иначе государство забило бы тревогу. Но мне хорошо известно, как, например, люди иногда боятся консолидированных этнических групп, которые могут прибегнуть и к насилию по отношению к тем, кто им не нравится. Другими словами, присутствие людей другой культуры, другого языка, другой религии на территории России допустимо, возможно, но непременным условием должно быть уважение к русскому народу, к русской культуре, то есть к культуре большинства. Тогда у нас всё будет хорошо, хотя и сейчас неплохо.
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Об анклавах пару дней назад заявлял и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Летом прошлого года Кабанов говорил, что борьбу с анклавами нужно начинать с борьбы против «резиновых квартир»:
Нужно вводить нормы прописки, которые были еще в советское время. Действительно, бывают случаи, когда в двухкомнатной квартире прописано тридцать человек, причем все тридцать действительно там проживают. А есть квартиры, в которых прописано по шестьсот человек.
Затем, по словам Кабанова, нужно рассмотреть вопрос о введении квот на регистрацию иностранных граждан на определенной территории. И ограничить количество детей в школьном классе, которые плохо знают русский язык:
Мы не нарушаем их права. Мы говорим, что дети должны учиться, но не должны нарушать права других детей. У нас не должно быть моноклассов.
Как заявлял тогда Кабанов, в проблеме миграции виноваты и нерадивые работодатели. Они отказываются от труда россиян, чтобы не платить налоги и отчисления:
Уже несколько лет все большие структуры не заключают прямой договор между мигрантом как работником и структурой-работодателям. Существует мошенники, которые буквально торгуют мигрантами. Я много видел лоббистских историй, но как лоббируются интересы бесконтрольной миграции - такого я больше нигде не видел вообще.
И заканчивал свою мысль на том, что проблемой миграции и появлениями гетто нужно заниматься очень серьёзно.
Анклавы неизбежно приводят к конфликту и росту преступности. Это закономерность, которая происходит во всем мире. <...> Когда этот культурно-этнический баланс нарушается - а он уже нарушен, - происходят опасные процессы.
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Напомните гражданину Гундяеву, что РФ многонациональная страна.
Они приехали не в русскую, а в многонациональную страну. Это записано в Конституции Российской Федерации.
Достаточно будет чтоб мигранты выполняли законы УК РФ.