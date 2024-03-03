«Они должны помнить, в какую страну приехали»: патриарх Кирилл высказался о мигрантах в России

Сегодня патриарх снова затронул вопрос миграции. Он сообщил, что приезжие не должны создавать национальных анклавов и с уважением относится к обычаям новой родины.

Иммигранты в России всегда должны помнить, в какую страну они приехали. Они должны уважать наши обычаи. Русские люди мирные, они не собираются в какие-то группы, которые могут нападать на иммигрантов, избивать их. Есть отдельные экстремистские явления, но это абсолютно не связано с умонастроениями большинства людей. Поэтому я просто говорю о том, что присутствие иммигрантов в России, которое сейчас обусловлено экономическими проблемами, возможно при соблюдении двух условий. Иммигранты должны иметь уважение к той стране и к тому народу, в среде которого они работают. Они не должны формировать свои национальные гетто, агрессивно настроенные к окружению.

Все то, о чем я говорю, имеет место. Конечно, не глобально, иначе государство забило бы тревогу. Но мне хорошо известно, как, например, люди иногда боятся консолидированных этнических групп, которые могут прибегнуть и к насилию по отношению к тем, кто им не нравится. Другими словами, присутствие людей другой культуры, другого языка, другой религии на территории России допустимо, возможно, но непременным условием должно быть уважение к русскому народу, к русской культуре, то есть к культуре большинства. Тогда у нас всё будет хорошо, хотя и сейчас неплохо.