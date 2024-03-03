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«Они должны помнить, в какую страну приехали»: патриарх Кирилл высказался о мигрантах в России

«Они должны помнить, в какую страну приехали»: патриарх Кирилл высказался о мигрантах в России

Автор:
03 марта 2024 19:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   кирилл кабанов   мигранты   патриарх кирилл   приезжие   рпц   
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По его словам, приехавшие должны уважать наши обычаи и не создавать национальные гетто.

Патриарх Кирилл уже высказывался о мигрантах в нашей стране. Его слова тогда немало обсуждали, кто-то даже посчитал их чересчур жёсткими, а другие согласились с мнением главы РПЦ.

Сегодня патриарх снова затронул вопрос миграции. Он сообщил, что приезжие не должны создавать национальных анклавов и с уважением относится к обычаям новой родины.

Иммигранты в России всегда должны помнить, в какую страну они приехали. Они должны уважать наши обычаи. Русские люди мирные, они не собираются в какие-то группы, которые могут нападать на иммигрантов, избивать их. Есть отдельные экстремистские явления, но это абсолютно не связано с умонастроениями большинства людей. Поэтому я просто говорю о том, что присутствие иммигрантов в России, которое сейчас обусловлено экономическими проблемами, возможно при соблюдении двух условий. Иммигранты должны иметь уважение к той стране и к тому народу, в среде которого они работают. Они не должны формировать свои национальные гетто, агрессивно настроенные к окружению.

Все то, о чем я говорю, имеет место. Конечно, не глобально, иначе государство забило бы тревогу. Но мне хорошо известно, как, например, люди иногда боятся консолидированных этнических групп, которые могут прибегнуть и к насилию по отношению к тем, кто им не нравится. Другими словами, присутствие людей другой культуры, другого языка, другой религии на территории России допустимо, возможно, но непременным условием должно быть уважение к русскому народу, к русской культуре, то есть к культуре большинства. Тогда у нас всё будет хорошо, хотя и сейчас неплохо.

Об анклавах пару дней назад заявлял и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Он разместил в своём тг-канале список учеников 3-го класса школы в подмосковных Котельниках:

И прокомментировал его:

Летом прошлого года Кабанов говорил, что борьбу с анклавами нужно начинать с борьбы против «резиновых квартир»:

Нужно вводить нормы прописки, которые были еще в советское время. Действительно, бывают случаи, когда в двухкомнатной квартире прописано тридцать человек, причем все тридцать действительно там проживают. А есть квартиры, в которых прописано по шестьсот человек.

Затем, по словам Кабанова, нужно рассмотреть вопрос о введении квот на регистрацию иностранных граждан на определенной территории. И ограничить количество детей в школьном классе, которые плохо знают русский язык:

Мы не нарушаем их права. Мы говорим, что дети должны учиться, но не должны нарушать права других детей. У нас не должно быть моноклассов.

Как заявлял тогда Кабанов, в проблеме миграции виноваты и нерадивые работодатели. Они отказываются от труда россиян, чтобы не платить налоги и отчисления:

Уже несколько лет все большие структуры не заключают прямой договор между мигрантом как работником и структурой-работодателям. Существует мошенники, которые буквально торгуют мигрантами. Я много видел лоббистских историй, но как лоббируются интересы бесконтрольной миграции - такого я больше нигде не видел вообще.

И заканчивал свою мысль на том, что проблемой миграции и появлениями гетто нужно заниматься очень серьёзно.

Анклавы неизбежно приводят к конфликту и росту преступности. Это закономерность, которая происходит во всем мире. <...> Когда этот культурно-этнический баланс нарушается - а он уже нарушен, - происходят опасные процессы.

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Метки: Видео   кирилл кабанов   мигранты   патриарх кирилл   приезжие   рпц   
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16  комментариев
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5k
4ijik Час назад
Вот отделились от России, теперь все такие независимые... Вопрос. КАКОГО ляда они едут в страну оккупантов??? Пусть присоединяются обратно, и под крылышком поживают. А так, нахер с пляжа!
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4k
Михаил 6 минут назад
Со своим уставом в чужой монастырь не лезут, если чурки вы уж приезжаете оставляйте свою веру у себя дома.
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32k
Kladbische 10 минут назад
Я считаю, что мигрантов надо чипировать. Всех, поголовно. Если мигрант без чипа, его отправлять сразу домой. В чипе должна быть вся информация.
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3k
Бомбардир 36 минут назад
ехал недавно на такси. Разговорились, как обычно. Человеку лет 30. Айзер вроде. Бабло переводил, там было оглы. У него 6 детей. Живет здесь. Много у нас русских у кого то столько?
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124
r3mba4 Бомбардир Полчаса назад
и что? 800 помножить на 6 и это только материнские. ЕЩё детские пособия. До 2.5 млн подьемные на семью. Улучшение жилищных условий, тут от области зависит. А теперь задайте себе вопрос, чьи это проблемы? Нужны ли стране еще 6 таксистов или курьеров? и почему из страны бегут айтишники и другие светлые головы, а приезжают кверху жопой?
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15k
Александр 37 минут назад
Давеча в церковной лавке видел женщину-продавца из Киргизии. И это в ближнем Подмосковье. Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем...
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7k
newegg 45 минут назад
"Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ."
Напомните гражданину Гундяеву, что РФ многонациональная страна.
Они приехали не в русскую, а в многонациональную страну. Это записано в Конституции Российской Федерации.
Достаточно будет чтоб мигранты выполняли законы УК РФ.
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124
r3mba4 newegg Полчаса назад
я так понимаю, если всех граждан, у кого есть двойное гражданство попросить с РФ, то мы не перестанем быть многонациональными. Зачем нам граждане с чужих нацгосударств? Пусть этот сброд берет и машет триколором, разучивает гимн РФ. Зачем мне знать их обычаи и национальную одежду? Если станет интересно, сьезжу к ним туристом и посмотрю.)
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1k
АртемШишков 55 минут назад
Борьбу надо начинать не с квартир, а коррумпированных чинуш ....
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14k
кот базилий 55 минут назад
Патриарх говорит , а они как тараканы лезут... говори дальше, у нас все "говорят".
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August

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