Корабль с первой женщиной-космонавтом Белоруссии успешно пристыковался к МКС

Напомним, что на борту "Союза" находилось три члена экипажа: космонавт Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Новицкий и Василевская пробудут на станции 12 дней, после чего вместе с другой американкой Лорал О'Хара отправятся на Землю.





Изначально старт корабля планировался 21 марта. Однако автоматика за 20 секунд до старта отменила полёт. Причиной стала просадка напряжения химического источника тока. Старт перенесли на 23-е число. Из-за этой накладки экипажу вместо полёта по сверхкороткой схеме (два витка вокруг планеты), который занял бы всего три с небольшим часа, пришлось лететь по стандартной схеме и пробыть в корабле двое суток и два часа, проделав 34 витка вокруг Земли.