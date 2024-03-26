Корабль с первой женщиной-космонавтом Белоруссии успешно пристыковался к МКС

Теперь и у Белоруссии есть своя Терешкова.
Долгожданный и исторический момент для Белоруссии: после первого неудачного запуска корабля "Союз МС-25" и следующих двух нервных суток Марина Василевская вместе с экипажем успешно добралась до МКС. Сообщается, что корабль пристыковался к станции 25 марта в 18:03 по московскому времени.
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Напомним, что на борту "Союза" находилось три члена экипажа: космонавт Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Новицкий и Василевская пробудут на станции 12 дней, после чего вместе с другой американкой Лорал О'Хара отправятся на Землю.
Изначально старт корабля планировался 21 марта. Однако автоматика за 20 секунд до старта отменила полёт. Причиной стала просадка напряжения химического источника тока. Старт перенесли на 23-е число. Из-за этой накладки экипажу вместо полёта по сверхкороткой схеме (два витка вокруг планеты), который занял бы всего три с небольшим часа, пришлось лететь по стандартной схеме и пробыть в корабле двое суток и два часа, проделав 34 витка вокруг Земли.
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Отмечается, что Василевская проведёт на МКС несколько экспериментов по зондированию Земли белорусским оборудованием, а также несколько опытов с лактоферрином — белком в теле человека, отвечающим за иммунитет.
"Мне нужно будет сделать спектральную видео- и фотосъемку Земли. Также сбросить все материалы на Землю. Это популяризация пилотируемой космонавтики. Будет вестись радиолюбительская связь МКС с радиолюбителями", — рассказывала перед полётом белорусская Терешкова.
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