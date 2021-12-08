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«Роскосмос» впервые за 12 лет отправил на МКС космических туристов

«Роскосмос» впервые за 12 лет отправил на МКС космических туристов (2 фото + 3 видео)

Автор:
08 декабря 2021 12:21
Сообщество : Космос
Метки: байконур   видео   мкс   роскосмос   туристы   японцы   
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Запуск ракеты «Союз-2.1а» прошел штатно. Японский миллиардер и его ассистент пробудут на орбите до 20 декабря.

Сегодня с космодрома «Байконур» стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-20», на борту которого находятся космонавт Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано.

Маэдзава и Хирано перед полётом прошли трехмесячную подготовку в Звёздном городке. Стоимость их «путешествия» на МКС, по данным источников издания Bloomberg, составляет более 88 миллионов долларов.


Помимо туристов на борту «Союза МС-20» находится 162 килограмма полезных грузов - различная аппаратура для исследований и новогодние подарки и домашние угощения для российских членов экипажа. Маэдзава тоже везет угощения для находящихся на МКС астронавтов и космонавтов. По его словам, это специально разработанная в Японии «космическая» еда.

Стыковка корабля с малым исследовательским модулем «Поиск» запланирована на 16:41 по московскому времени. Продолжительность полета экипажа «Союза МС-20» продлится 12 суток. Мисуркин, Маэдзава и Хирано вернутся на Землю 20 декабря.

Программа космического туризма была запущена «Роскосмосом» в 2001 году. До 2009 года госкорпорация отправила на орбиту 7 туристов. Таким образом, японский миллиардер и его ассистент стали первыми «коммерческими космонавтами» на МКС за 12 лет.

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Метки: байконур   видео   мкс   роскосмос   туристы   японцы   
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12  комментариев
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3k
Нескучный сад 2 часа назад
Вот за свои деньги в космос полететь это хорошо! Тут к Роскосмосу вопросов нет. Но возить киношников "за так" (читай за гос. счёт) - это,конечно, ни в какие ворота.
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7k
Vampire 17 минут назад
А актёришки - это не туристы? Чёйт я совсем запутался.
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7k
Позитив 38 минут назад
хорошего полёта!
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14k
Ser 45 минут назад
Если поставить как можно больше "минусов" этому коменту - Российская космическая программа сразу! достигнет космических высот!
Урааа! "господа" --- "ПРИЕХАЛИ"!
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391
Сергей Ser Полчаса назад
Что такое " целое поление "?
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11k
Alex Час назад
А Роскосмос стал филиалом Ростуризма? Круто, отправили ракету с космонавтом и 2 туристами, чтобы сопроводили 162 кг груза. Это прорыв или рывок?
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11k
Taximaxi 2 часа назад
Либерастня уже возбудилась?
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74
Denis 2 часа назад
Круто, че...
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604
konstantinkaz2016 2 часа назад
Шоб я так жил
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−128
Алексей 2 часа назад
Вот это прорыв! И главное - без раскачки!
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