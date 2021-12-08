«Роскосмос» впервые за 12 лет отправил на МКС космических туристов

Маэдзава и Хирано перед полётом прошли трехмесячную подготовку в Звёздном городке. Стоимость их «путешествия» на МКС, по данным источников издания Bloomberg, составляет более 88 миллионов долларов.





Помимо туристов на борту «Союза МС-20» находится 162 килограмма полезных грузов - различная аппаратура для исследований и новогодние подарки и домашние угощения для российских членов экипажа. Маэдзава тоже везет угощения для находящихся на МКС астронавтов и космонавтов. По его словам, это специально разработанная в Японии «космическая» еда.