«Роскосмос» впервые за 12 лет отправил на МКС космических туристов

Запуск ракеты «Союз-2.1а» прошел штатно. Японский миллиардер и его ассистент пробудут на орбите до 20 декабря.
Сегодня с космодрома «Байконур» стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-20», на борту которого находятся космонавт Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано.
На стартовую площадку космонавтов провожали под песню «Трава у дома», исполненную на русском и японских языках
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Маэдзава и Хирано перед полётом прошли трехмесячную подготовку в Звёздном городке. Стоимость их «путешествия» на МКС, по данным источников издания Bloomberg, составляет более 88 миллионов долларов.
Помимо туристов на борту «Союза МС-20» находится 162 килограмма полезных грузов - различная аппаратура для исследований и новогодние подарки и домашние угощения для российских членов экипажа. Маэдзава тоже везет угощения для находящихся на МКС астронавтов и космонавтов. По его словам, это специально разработанная в Японии «космическая» еда.
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Стыковка корабля с малым исследовательским модулем «Поиск» запланирована на 16:41 по московскому времени. Продолжительность полета экипажа «Союза МС-20» продлится 12 суток. Мисуркин, Маэдзава и Хирано вернутся на Землю 20 декабря.
Программа космического туризма была запущена «Роскосмосом» в 2001 году. До 2009 года госкорпорация отправила на орбиту 7 туристов. Таким образом, японский миллиардер и его ассистент стали первыми «коммерческими космонавтами» на МКС за 12 лет.
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Урааа! "господа" --- "ПРИЕХАЛИ"!