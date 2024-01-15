Воздушный блюз Луиса Кардозо

Когда не получается привлечь внимание к себе как автору и исполнителю, приходится искать необычные пути, чтобы заинтересовать публику своим творчеством.
Британский музыкант из Бристоля Луис Кардозо решил подойти к анонсированию своей новой песни в необычной манере. Парень отправился на воздушную прогулку над зелёными лугами, прихватив с собой рояль. В полёте, который помогли организовать друзья, Луис играет и наслаждается собственной музыкой, прекрасными видами и ощущением свободы.
Для композиции Fly («Полёт») такой антураж стал идеальным обрамлением. Луис, отдающий предпочтение таким жанрам как блюз, соул и джаз, и обожающий испанскую гитару, не слишком известен дома и в мире. И креативный клип должен стать новой ступенью развития его творчества.
Излюбленным элементом музыканта является сочетание отстукивания ногами мелодий, сочетающихся с сентиментальными текстами. Каждое выступление группы Кардозо, в состав которой входят барабаны, бас, гитара, саксофон и труба, это ощущение живой энергии.
Клип, который музыкант анонсировал как «ухабистую поездку», получился лёгким, стильным и вдохновляющим и за 9 дней набрал 24 тысячи просмотров. Вдохновлённым успехом Луис пообещал выпустить видео с бэкстейджем со съёмок клипа.
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