Воздушный блюз Луиса Кардозо

Излюбленным элементом музыканта является сочетание отстукивания ногами мелодий, сочетающихся с сентиментальными текстами. Каждое выступление группы Кардозо, в состав которой входят барабаны, бас, гитара, саксофон и труба, это ощущение живой энергии.

Клип, который музыкант анонсировал как «ухабистую поездку», получился лёгким, стильным и вдохновляющим и за 9 дней набрал 24 тысячи просмотров. Вдохновлённым успехом Луис пообещал выпустить видео с бэкстейджем со съёмок клипа.