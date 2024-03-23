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Ракета с кораблём "Союз МС-25" успешно стартовала с Байконура

Ракета с кораблём "Союз МС-25" успешно стартовала с Байконура

Автор:
23 марта 2024 16:50
Сообщество : Космос
Метки: Видео   байконур   запуск ракеты   корабль   мкс   роскосмос   экипаж   
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Все неполадки, которые привели к отмене полёта, были устранены. Белоруссию можно поздравить с первой женщиной-космонавтом.

С Байконура к МКС успешно стартовала ракета "Союз-2.1а" с корабль "Союз МС-25". Получилось это со второго раза. Изначально запуск корабля должен был состояться 21 марта, однако перед самым стартом автоматика отменила пуск ракеты. Как позднее рассказал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, причиной отмены полёта стала "просадка напряжения химического источника тока".


Но сегодня нештатных ситуаций, к счастью, не было. Ракета стартовала без сучка и задоринки. Запуск ракеты прямом эфире транслировали космические агентства России, США и Белоруссии.

Корабль "Союз МС-25" доставит на МКС трёх человек. Это россиянин Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Новицкий и Василевская пробудут на МКС всего 12 суток, затем на корабле "Союз МС-24" вернутся на Землю вместе с другой американкой Лорал О'Хара.


Отмечается, что из-за баллистических условий провести полёт по сверхкороткой схеме, как это планировалось 21 марта, не получится. Теперь вместо трёх с половиной часов экипажу придётся провести в корабле более двух суток.

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Метки: Видео   байконур   запуск ракеты   корабль   мкс   роскосмос   экипаж   
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17  комментариев
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59k
zloykoyot 2 часа назад
Интересно, кто тот один мудак, которому такая новость не понравилась настолько, что не поленился зайти и минус поставить?
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1k
alex 19 минут назад
замечательное видео
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37k
БамбарбияКиргуду 38 минут назад
и американка Трейси Дайсон
---------
Надо было проверить её на наличие мини дрели.
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845
vtoroyshans Час назад
вот такая красота на небе была. и было два прям мощных взрыва, или ступени отстреливались, или ещё что, не знаю. г Усть-Каменогорск
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92k
sapér Vodička Час назад
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360
Omoykan 2 часа назад
Теперь у нас есть первая женщина-космонавт! Можно немного погордиться :)
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67
DuckTales 2 часа назад
Работенка конечно у них
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67
DuckTales bigkoss Полчаса назад
Да , согласен , это как в фильме ...
шутка ... Вообще конечно одна из немногих профессий, когда твой офис, мягко говоря не дома

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67
DuckTales bigkoss Полчаса назад
Хотя, вон актриса летала и ничего ... А ее к этому жизнь вообще не готовила.
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67
DuckTales zu4ara Полчаса назад
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Burzum
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Лесник
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