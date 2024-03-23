Ракета с кораблём "Союз МС-25" успешно стартовала с Байконура

С Байконура к МКС успешно стартовала ракета "Союз-2.1а" с корабль "Союз МС-25". Получилось это со второго раза. Изначально запуск корабля должен был состояться 21 марта, однако перед самым стартом автоматика отменила пуск ракеты. Как позднее рассказал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, причиной отмены полёта стала "просадка напряжения химического источника тока".



Но сегодня нештатных ситуаций, к счастью, не было. Ракета стартовала без сучка и задоринки. Запуск ракеты прямом эфире транслировали космические агентства России, США и Белоруссии.