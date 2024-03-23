Ракета с кораблём "Союз МС-25" успешно стартовала с Байконура

Все неполадки, которые привели к отмене полёта, были устранены. Белоруссию можно поздравить с первой женщиной-космонавтом.
С Байконура к МКС успешно стартовала ракета "Союз-2.1а" с корабль "Союз МС-25". Получилось это со второго раза. Изначально запуск корабля должен был состояться 21 марта, однако перед самым стартом автоматика отменила пуск ракеты. Как позднее рассказал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, причиной отмены полёта стала "просадка напряжения химического источника тока".
Но сегодня нештатных ситуаций, к счастью, не было. Ракета стартовала без сучка и задоринки. Запуск ракеты прямом эфире транслировали космические агентства России, США и Белоруссии.
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Корабль "Союз МС-25" доставит на МКС трёх человек. Это россиянин Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Новицкий и Василевская пробудут на МКС всего 12 суток, затем на корабле "Союз МС-24" вернутся на Землю вместе с другой американкой Лорал О'Хара.
Отмечается, что из-за баллистических условий провести полёт по сверхкороткой схеме, как это планировалось 21 марта, не получится. Теперь вместо трёх с половиной часов экипажу придётся провести в корабле более двух суток.
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Надо было проверить её на наличие мини дрели.