"Сын за отца не отвечает – спорная поговорка": глава Дагестана высказался о чиновнике, чьи сыновья устроили террористический акт

Меликов считает, что глава района, упустивший воспитание детей, но в то же время отвечавший за благополучие тысяч людей, должен понести суровое наказание.
Глава Дагестана Сергей Меликов высказался о главе Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи сыновья и племянник приняли участие во вчерашнем террористическом налёте на сотрудников полиции и священников.
Как пояснил журналистам Меликов, руководство Омарова со своей стороны сделало всё, чтобы наказать чиновника — исключило из "Единой России" и уволило с поста главы района. Теперь очередь за следственными органами, которые, по его мнению, должны предъявить Омарову статью, предусматривающую суровое наказание.
Меликов считает, что Омаров это заслужил, поскольку был главой Сергокалинского района почти полтора десятка лет, заботился о всех жителях и умудрился упустить детей.
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"Есть поговорка, что сын за отца не отвечает. Спорная поговорка. Но нет тезиса, что отец не отвечает за детей. Я считаю, и это вполне естественный процесс человеческой эволюции, когда мы ответственны за тех, кого мы воспитываем. И те, кого мы воспитываем, они должны строго следовать тем канонам воспитательным, которые мы в них заложили.
Почему он как глава муниципального образования, как член партии "Единая Россия", как руководитель высокого уровня, в обязанности которого входит заботиться о всем населении района, не уделил внимания, упустил детей? Причем упустил настолько, что они стали убийцами. Убийцами... А где, опять же, соблюдение традиционных религиозных ценностей, неважно, мусульманских или каких-то иных. Они что, с утра пошли помолились, а потом пошли стрелять в безоружных людей? Я считаю, что здесь ответственность должна быть полная", — заявил Меликов.
Насколько известно, сейчас Омаров находится в ИВС, бывший чиновник подозревается в пособничестве террористам.
Напомним, что в контртеррористической операции были ликвидированы пятеро человек — трое в Дербенте и двое в Махачкале. При этом погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо мирных граждан — батюшка Николай, сторож церкви (был мусульманином, к слову) и двое случайных прохожих.
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А вот отец за сына (детей) должен.
*вшивый- В оригинале было "Уху евший". Но Фишки меня перекрестил.
И вы хотите практиковать это в республике, находящейся в составе России. Не слишком брутально?
Ну, а если знал и утаил - в тюрьму, если есть деньги оплатить проживание.
Нет денег - на органы.