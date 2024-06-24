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"Сын за отца не отвечает – спорная поговорка": глава Дагестана высказался о чиновнике, чьи сыновья устроили террористический акт

"Сын за отца не отвечает – спорная поговорка": глава Дагестана высказался о чиновнике, чьи сыновья устроили террористический акт

Автор:
24 июня 2024 19:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Дагестан   Сергей Меликов   мнение   наказание   террористический акт   чиновник   
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Меликов считает, что глава района, упустивший воспитание детей, но в то же время отвечавший за благополучие тысяч людей, должен понести суровое наказание.

Глава Дагестана Сергей Меликов высказался о главе Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи сыновья и племянник приняли участие во вчерашнем террористическом налёте на сотрудников полиции и священников.


Как пояснил журналистам Меликов, руководство Омарова со своей стороны сделало всё, чтобы наказать чиновника — исключило из "Единой России" и уволило с поста главы района. Теперь очередь за следственными органами, которые, по его мнению, должны предъявить Омарову статью, предусматривающую суровое наказание.

Меликов считает, что Омаров это заслужил, поскольку был главой Сергокалинского района почти полтора десятка лет, заботился о всех жителях и умудрился упустить детей.

"Есть поговорка, что сын за отца не отвечает. Спорная поговорка. Но нет тезиса, что отец не отвечает за детей. Я считаю, и это вполне естественный процесс человеческой эволюции, когда мы ответственны за тех, кого мы воспитываем. И те, кого мы воспитываем, они должны строго следовать тем канонам воспитательным, которые мы в них заложили.


Почему он как глава муниципального образования, как член партии "Единая Россия", как руководитель высокого уровня, в обязанности которого входит заботиться о всем населении района, не уделил внимания, упустил детей? Причем упустил настолько, что они стали убийцами. Убийцами... А где, опять же, соблюдение традиционных религиозных ценностей, неважно, мусульманских или каких-то иных. Они что, с утра пошли помолились, а потом пошли стрелять в безоружных людей? Я считаю, что здесь ответственность должна быть полная", — заявил Меликов.

Насколько известно, сейчас Омаров находится в ИВС, бывший чиновник подозревается в пособничестве террористам.

Напомним, что в контртеррористической операции были ликвидированы пятеро человек — трое в Дербенте и двое в Махачкале. При этом погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо мирных граждан — батюшка Николай, сторож церкви (был мусульманином, к слову) и двое случайных прохожих.

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Метки: Дагестан   Сергей Меликов   мнение   наказание   террористический акт   чиновник   
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17  комментариев
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41k
albedo Час назад
Сын за отца может не отвечать.
А вот отец за сына (детей) должен.
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549
Алексей Павлиди Минуту назад
Да какое упустил? У всех власть имущих у детей вседозволенность и безнаказанность. А как же папик прикроет если чего. Отсюда и фразы: " А ты знаешь кто я такой?"
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9k
Ntvl 12 минут назад
90% черножопой твари - это потенциальные террористы! они по умолчанию нас Русских не любят, ненавидят.... Хотя на работу с охотой едут из своих кишлаков! Раньше я не был расистом, но сейчас приходиться им быть...
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1k
sport404 12 минут назад
А как ты можешь отвечать за район, если ты свою семью не контролируешь?? Тысячи людей от тебя зависят, тогда как твои дети эти тысячи готовы убить. Грош цена такому чиновнику. И своих детей он же покрывал.
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7k
Wadim 41 минуту назад
Сначала рассказывают, что у них там охрененные родоплеменные отношения, а тут вона как....
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43
*вший Wadim Полчаса назад
Конечно. При их отношениях, отец по любому знал, что делают дети. А ведь он - глава района и член Единой России. Я к тому, что если полыхнёт, то все верные Единоросы там вмиг перекуются в настоящих душманов и религиозных фанатиков.
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43
*вший Дмитрий 17 минут назад
Вы предлагаете практиковать кровную месть на территории Российской Федерации? Вас ничего не смущает?
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43
*вший 51 минуту назад
Кто-то тут наивно думает, что глава района проморгал террористическую ячейку из своих детей и племянника. А вам скажу больше. Он её не проморгал. Он её возглавлял. Клановость - она такая.
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43
*вший Пётр Полчаса назад
Что делать? Это не ко мне. Это к Чернышевскому.
*вшивый- В оригинале было "Уху евший". Но Фишки меня перекрестил.
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43
*вший Дмитрий 20 минут назад
"Возвращать кровную месть, вырезать всю семью мужского рода до 3го колена."

И вы хотите практиковать это в республике, находящейся в составе России. Не слишком брутально?
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43
*вший albedo 14 минут назад
Даже и не задумывался. Да, всё равно на Фишках каждый второй норовит унизить. Вот и унижаю сам себя в порядке превентивной меры. Но, за вопрос - спасибо.
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13k
Дмитрий Час назад
"А где, опять же, соблюдение традиционных религиозных ценностей, неважно, мусульманских или каких-то иных".....о чём это он? Именно так как он и говорит, всё и получилось. Помолились и пошли убивать.
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8k
Горец Ю Час назад
Дома семьи террористов необходимо сравнять с землёй. Семья - это как при дележе наследства - те, кто считаются первой очередью.
Ну, а если знал и утаил - в тюрьму, если есть деньги оплатить проживание.
Нет денег - на органы.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2177 постов (2182 в горячем)
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