"Сын за отца не отвечает – спорная поговорка": глава Дагестана высказался о чиновнике, чьи сыновья устроили террористический акт

"Есть поговорка, что сын за отца не отвечает. Спорная поговорка. Но нет тезиса, что отец не отвечает за детей. Я считаю, и это вполне естественный процесс человеческой эволюции, когда мы ответственны за тех, кого мы воспитываем. И те, кого мы воспитываем, они должны строго следовать тем канонам воспитательным, которые мы в них заложили.



Почему он как глава муниципального образования, как член партии "Единая Россия", как руководитель высокого уровня, в обязанности которого входит заботиться о всем населении района, не уделил внимания, упустил детей? Причем упустил настолько, что они стали убийцами. Убийцами... А где, опять же, соблюдение традиционных религиозных ценностей, неважно, мусульманских или каких-то иных. Они что, с утра пошли помолились, а потом пошли стрелять в безоружных людей? Я считаю, что здесь ответственность должна быть полная", — заявил Меликов.