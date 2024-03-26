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Почему корейцы заводят камни вместо животных и как это связано со статистикой

Почему корейцы заводят камни вместо животных и как это связано со статистикой

Автор:
26 марта 2024 11:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   животные   камень   корейцы   люди   статистика   фото   чудики   
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В Южной Корее очень жесткая конкуренция и иерархическая корпоративная культура, растущая социальная изоляция, уровень стресса у молодежи запредельный. Как люди с этим борются?

Заводят домашних животных. Но если ты работаешь 12 часов в день, какое животное ты можешь себе позволить?


Правильно – камень.



Это набирающий популярность тренд - не корейское изобретение. Придумал его американец Гэри Дал еще в 70-тых годах в Америке. Она даже продавал камни-питомцы по 4 доллара за штуку, на чем поднял состояние. Ведь 4 доллара в 70-тых это достойная сумма.

А теперь шутливый тренд из Америки адоптировали под себя очень серьезно корейцы.

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О чем можно поговорить с камнем?

Интервью с владельцами домашних камней (у которых есть даже свое сообщество) показало, что чаще всего корейцы делятся проблемами на работе и тем, насколько они эмоционально выгорели в постоянной гонке.

Разве нельзя пожаловаться на трудности семье? Смысл в том, что в семье тоже у всех проблемы, и всех работа. Получается, что это просто навешивать на человека такие же проблемы, корейцы думают, что это не справедливо.

В Южной Корее еще с ковида длится бум на домашних животных, причем страна очень «собачья», кошек тут заводят редко. В ковидную изоляцию собачки помогали бороться с одиночеством, тем более в стране шла большая пропаганда, что собака – это друг, а не мясо для обеда.

Но когда корейцы вышли на работу (а я писала, что страна уникальная в том плане, что почти никто не пожелал остаться на удаленке, в отличие от других стран), ухаживать за домашними животными стало некому.

График работы у молодежи как всегда изматывающий, кормить и выгуливать собаку они не могут. А хочется иметь тепло рядом, вот и доверяют свои тревоги камням.

Как ты назвал этот камень?

Имя – обязательный атрибут для одушевления найденного булыжника. Имена дают яркие, позитивные. Например «Банг-Банг-и» (что означат прыгать от счастья, иронично для камня). А еще камень можно носить с собой в кармане и гладить пальцем, когда захочется.

В своих сообществах по интересам корейцы постят фотографии, как они устроили дома «домик» для камней, чем украсили или как раскрасили. Тут же на сайте с частными объявлениями стали продавать «очень красивые камни с хорошей аурой». Теперь стоят они от 9 долларов. Инфляция!

Камни и социальная статистика

Знаете, как это забавное хобби связано с глобальной статистикой по стране? Обожаю анализ таких цифр. Оказалось, что в Южной Корее самый большой процент домохозяйств, состоящих из одного человека, больше даже, чем в Японии.

То есть тебе не на кого оставить животное, если ты уедешь в командировку или попадешь в больницу, а животное хочется. Вот и нашли такой выход, но забавно, что не жену-колонку, как делают одиночки в Японии.

В марте 2023 года правительство Южной Кореи попыталось увеличить продолжительность рабочей недели с 52 часов до 69 часов (!!!), но было вынуждено пересмотреть планы после острой негативной реакции молодежи. Ну еще бы!

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Метки: в мире   животные   камень   корейцы   люди   статистика   фото   чудики   
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Горожанин 46 минут назад
Галька предмет простой. Округлой формы камень - всегда молодой. Женишься на такой - никуда не денется. Не потолстеет и будет всё время молчать. Для либерального измученного капитализмом глобалиста - благодать.
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БамбарбияКиргуду 12 минут назад
Вот что америка с людьми делает.
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2051 пост (2006 в горячем)

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