Почему корейцы заводят камни вместо животных и как это связано со статистикой

Заводят домашних животных. Но если ты работаешь 12 часов в день, какое животное ты можешь себе позволить?





Правильно – камень.







Это набирающий популярность тренд - не корейское изобретение. Придумал его американец Гэри Дал еще в 70-тых годах в Америке. Она даже продавал камни-питомцы по 4 доллара за штуку, на чем поднял состояние. Ведь 4 доллара в 70-тых это достойная сумма.

А теперь шутливый тренд из Америки адоптировали под себя очень серьезно корейцы.