Почему корейцы заводят камни вместо животных и как это связано со статистикой

В Южной Корее очень жесткая конкуренция и иерархическая корпоративная культура, растущая социальная изоляция, уровень стресса у молодежи запредельный. Как люди с этим борются?
Заводят домашних животных. Но если ты работаешь 12 часов в день, какое животное ты можешь себе позволить?
Правильно – камень.
Это набирающий популярность тренд - не корейское изобретение. Придумал его американец Гэри Дал еще в 70-тых годах в Америке. Она даже продавал камни-питомцы по 4 доллара за штуку, на чем поднял состояние. Ведь 4 доллара в 70-тых это достойная сумма.
А теперь шутливый тренд из Америки адоптировали под себя очень серьезно корейцы.
О чем можно поговорить с камнем?
Интервью с владельцами домашних камней (у которых есть даже свое сообщество) показало, что чаще всего корейцы делятся проблемами на работе и тем, насколько они эмоционально выгорели в постоянной гонке.
Разве нельзя пожаловаться на трудности семье? Смысл в том, что в семье тоже у всех проблемы, и всех работа. Получается, что это просто навешивать на человека такие же проблемы, корейцы думают, что это не справедливо.
В Южной Корее еще с ковида длится бум на домашних животных, причем страна очень «собачья», кошек тут заводят редко. В ковидную изоляцию собачки помогали бороться с одиночеством, тем более в стране шла большая пропаганда, что собака – это друг, а не мясо для обеда.
Но когда корейцы вышли на работу (а я писала, что страна уникальная в том плане, что почти никто не пожелал остаться на удаленке, в отличие от других стран), ухаживать за домашними животными стало некому.
График работы у молодежи как всегда изматывающий, кормить и выгуливать собаку они не могут. А хочется иметь тепло рядом, вот и доверяют свои тревоги камням.
Как ты назвал этот камень?
Имя – обязательный атрибут для одушевления найденного булыжника. Имена дают яркие, позитивные. Например «Банг-Банг-и» (что означат прыгать от счастья, иронично для камня). А еще камень можно носить с собой в кармане и гладить пальцем, когда захочется.
В своих сообществах по интересам корейцы постят фотографии, как они устроили дома «домик» для камней, чем украсили или как раскрасили. Тут же на сайте с частными объявлениями стали продавать «очень красивые камни с хорошей аурой». Теперь стоят они от 9 долларов. Инфляция!
Камни и социальная статистика
Знаете, как это забавное хобби связано с глобальной статистикой по стране? Обожаю анализ таких цифр. Оказалось, что в Южной Корее самый большой процент домохозяйств, состоящих из одного человека, больше даже, чем в Японии.
То есть тебе не на кого оставить животное, если ты уедешь в командировку или попадешь в больницу, а животное хочется. Вот и нашли такой выход, но забавно, что не жену-колонку, как делают одиночки в Японии.
В марте 2023 года правительство Южной Кореи попыталось увеличить продолжительность рабочей недели с 52 часов до 69 часов (!!!), но было вынуждено пересмотреть планы после острой негативной реакции молодежи. Ну еще бы!
Источник:
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