В Индии выдают пистолет за одеялко для коровы

Все потому что в Гвалиоре очень высокий уровень преступности, и бороться с ней решили не при помощи полиции, а вооружая местное население.

Да и оно само хочет вооружаться, не чувствуя защиты. Проблема в том, что тут много организованных банд, и что мешает им сдать одеяла для коров ради новых пушек?

Правда этот чиновник уже проводил акцию «вырасти саженец и получи лицензию на оружие». Тогда нужно было не просто посадить дерево, но ухаживать за ним месяц, чтобы оно прижилось, и сделать селфи со здоровым прижившимся деревом до и после.