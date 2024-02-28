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В Индии выдают пистолет за одеялко для коровы

В Индии выдают пистолет за одеялко для коровы

Автор:
28 февраля 2024 09:12
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Индия   в мире   животные   люди   одеялко для коровы   пистолет   фото   
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Вот в Америке есть «библейский пояс», а в Индии есть «коровий пояс». Это список регионов, в которых жестко запрещена говядина. И именно в городах этого пояса коровам решили шить накидочки и пальто на зиму. О коровах там очень заботятся, порой – до карикатурного.

В коровий пояс входят Бихар, Мадхья-Прадеш, Раджастхан и Уттар-Прадеш. Причем у каждого штата свои власти и законы на счет утепления коров.

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Все потому что коровы в Индии очень теплолюбивы, потому каждый год зимой в каждом городе гибнет несколько десятков коров от переохлаждения. При этом снег тут даже не идет!

И поскольку коровы священные животные, защищать их любыми способами – священный долг индуса.

Безумно ироничный обмен одеял на право на пушки

Город Гвалиор (штат Мадхья-Прадеш) отличился лучше всех. Там чиновники заявили, что все желающих получить лицензию на оружие, получат ее, если пожертвую десять теплых одеял на зиму коровам.

Все потому что в Гвалиоре очень высокий уровень преступности, и бороться с ней решили не при помощи полиции, а вооружая местное население.

Да и оно само хочет вооружаться, не чувствуя защиты. Проблема в том, что тут много организованных банд, и что мешает им сдать одеяла для коров ради новых пушек?

Правда этот чиновник уже проводил акцию «вырасти саженец и получи лицензию на оружие». Тогда нужно было не просто посадить дерево, но ухаживать за ним месяц, чтобы оно прижилось, и сделать селфи со здоровым прижившимся деревом до и после.

Как ни странно, такая акция подействовала, в Гвалиоре появилось 17 тысяч новых саженцев!

Логично, что глава города ожидает, что скоро в городе будут самые утепленные коровки во всей Индии!

Выглядит все это ужасно сомнительно, так как за счет спасения священных коров население вооружается до зубов и начинает стрелять друг по другу. Зато коровкам хорошо, а еще город стал зеленее!

Правда, есть шанс, что половине лицензию завернут. Так как ее запретили выдавать тем, кого есть долги за электричество. Потому что в соседнем городе Морена местные в край обнаглели и стали прогонять служащих энергосбыта пистолетами, когда те пришли требовать долги или отключать их дом от сети.

Коровье гендерное неравенство

В прошлые года коров утепляли просто джутовым мешками, которые используют фермеры для сбора урожая. Но те постоянно спадали с животных, когда те гуляли. Потому было решено сделать выкройку и жить полноценные пальто-накидки.

Забавно, что по программе индийского зимнего утепления быки получают однослойные пальтишки, а коровы двухслойные. Для телят закупили вообще особенную трехслойную партию накидок.

В среднем новенькое коровье пальтишко-накидка стоит от 250 до 300 рупий (332 рубля).

Десять накидок это около 3 тысяч рублей, и, почитай, лицензия на пушку у вас кармане. Пау-пау!

Меня это решение властей Гвалора очень смешит, но это, конечно, потому что я не живу к Гвалоре. А местным да, весело не будет (кроме коров).

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Метки: Индия   в мире   животные   люди   одеялко для коровы   пистолет   фото   
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