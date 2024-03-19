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Японцы разрисовали коров под зебр. Потому что надо

Японцы разрисовали коров под зебр. Потому что надо

Автор:
19 марта 2024 09:20
Сообщество : Животные
Метки: Япония   в мире   животные   зебра   люди   разрисовали корову   фото   
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Разрисовывать коров поярче больше не прерогатива индусов. Те не только коров, но и собак под тигров на фермах раскрашивают. Японцы переняли драгоценный опыт перекрашивания одних животных в других.

Зачем делать из коровы зебру

Фермеры в префектуре Ямагата измучились от того, что их коровы страдают от кровососов, мычат и бегают по полю от них. Это сильно сказывается и на скорости воспроизводства потомства.

Тогда ученые предложили им гениальный выход – покрасить коров в необычный окрас, чтобы насекомые их не узнали.

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Ямагата – это регион, где производится вагю – одна из самых дорогих и нежных говядин в мире, поэтому коров тут берегут, как зеницу ока. И перекрашивают не как забор, а с любовью.

Как правильно покрасить свою корову

Поскольку корова пойдет в пищу, важно выбрать не токсичные красители. Фермеры заявляют, что красят при помощи мягкого отбеливателя и аэрозольной краской.

И в зебру красят не потому, что гнус не ест зебр, а потому что полоски подразумевают под собой не полное покрытие шкуры. А это и бережнее, и краски меньше тратится.

А еще потому что вагю делается из коров японской черной породы, у нее традиционно черная шкура.

И знаете… работает! Опыты ставились три года, и фермеры отметили – полосатый скот привлекает значительно меньше мух и оводов, чем скот с традиционным окрасом шкуры.

К делу подошли поистине научно. В один загон под открытым поместили некрашеных коров, в другой – покрашенных под зебру. Ученые записывали поведение двух стад по камерам круглые сутки и регистрировали любое нервное поведение – встряхивание хвостом для отгона мух, скачки, чтобы убежать от роя мух.

Вывод потрясающий! В среднем коров из некрашеного стада кусали 16 раз в минуту, а крашенных под зебру всего 5 раз в минуту!

Научный труд на основе этих экспериментов и исследований еще не выпущен, но фермеры уже сказали, что «улучшения очевидны». И им важнее результат для животных, чем премии и международное признание ученых.

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Метки: Япония   в мире   животные   зебра   люди   разрисовали корову   фото   
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2  комментария
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16k
Александр Час назад
Ждём возмущений и протестов энтомологов - ведь теперь мухи оголодают!
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42k
Сергей Час назад
Выкрасили бы просто ещё в белый цвет, на белый гнус меньше лезет.
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