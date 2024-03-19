Японцы разрисовали коров под зебр. Потому что надо

Ямагата – это регион, где производится вагю – одна из самых дорогих и нежных говядин в мире, поэтому коров тут берегут, как зеницу ока. И перекрашивают не как забор, а с любовью.

Как правильно покрасить свою корову

Поскольку корова пойдет в пищу, важно выбрать не токсичные красители. Фермеры заявляют, что красят при помощи мягкого отбеливателя и аэрозольной краской.

И в зебру красят не потому, что гнус не ест зебр, а потому что полоски подразумевают под собой не полное покрытие шкуры. А это и бережнее, и краски меньше тратится.