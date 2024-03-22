Альянс непопулярных мужчин

На самом деле Рождество в Японии считается очень романтичным праздником. Парочки обязательно хотят провести вечер Рождества вместе, нужно купить тортик и съесть его, погулять по улицам с вечерним праздничным освещением и вместе загадать желание.

Куда романтичнее, чем даже 14 февраля. Вот Непопулярные мужчины и возмутились, ведь им на этот праздник не с кем пойти.