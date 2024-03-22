Угадайте, вот если японцы реально организовали Альянс Непопулярных мужчин, то против чего бы он боролся? Против того, что женщины в первую очередь обращают внимание на харизматичных и красивых мужчин? Против того, что семейным людям дают отпуска по приоритетной очереди?
Мелковато, недооцениваете японцев!
Потому что Альянс Непопулярных мужчин Японии выступил в неравный бой против… Рождества! Вот где их главный враг, а мы и не догадывались.
На самом деле Рождество в Японии считается очень романтичным праздником. Парочки обязательно хотят провести вечер Рождества вместе, нужно купить тортик и съесть его, погулять по улицам с вечерним праздничным освещением и вместе загадать желание.
Куда романтичнее, чем даже 14 февраля. Вот Непопулярные мужчины и возмутились, ведь им на этот праздник не с кем пойти.
«Свергнуть капитализм любви»
Такой лозунг объявили его едущие деятели, которые хотят построить светлое будущее для непопулярных мужчин. Также они скандируют иногда на площадях под Рождество «Раздавить Рождество!», «Свободу не любить».
Но их никто и не слушает, покричат и перестанут – безвредные.
Это звучит очень забавно, Непопулярные мужчины против рождества. Но в этом деле они куда беззубее, чем наши инцелы.
Сравним Россию и Японию
В Японии борются с капитализмом любви, у нас непопулярные парни – с вагинокапитализмом. Слышали такой безумный термин? Это типа женщины сами выбирают, с кем им спать, тем самым искусственно создают дефицит женщин среди парней. И некрасивым и асоциальным не хватает, асоциальные обижаются.
И российские инцелы мечтают обобществить женщин. Во всем остальном Непопулярные мужчины и наши инцелы очень похожи, считают себя глубоко дискриминированным классом, и что общество должно прислушаться к их проблемам и измениться. Сами они, в обеих странах, меняться, чтобы понравиться женщинам, не стремятся. Женщины должны любить их такими, какие они есть, без усилий.
В плане требований к обществу инцелы России куда радикальнее и возмутительнее японских. Если в Японии заявлять, что в социуме женщины должны быть общими, там осудят, а могут даже оштрафовать. Потому в Японии врагами себе выбрали праздник для парочек, а не женщин, которые позволяют себе сами выбирать партнеров.
Вот тот самый случай, когда есть два схожих по составу социальных течения, а самые странные – мы, а не они. Перечудили японцев, даже стыдно как-то.
Часто пишу, что у японцев много странностей в социуме и перегибов. Но вот это тот случай, когда их странное сообщество куда приятнее нашего, и с теми парнями даже больше как-то общаться хочется. По крайней мере, у них цель смешная – Свергнуть рождество.
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