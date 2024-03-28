Почему в Азии все носят уточек на голове

Вы будете удивлены, но ответов на этот странный вопрос несколько! Это действительно тренд в Азии, особенно на Филиппинах, — усаживать себе на макушку ярких желтых уточек. Откуда это вообще взялось?
Во-первых, оказалось, что в каждой стране сходят по уткам с ума по-своему.
В Тайване это делают в честь возвращения гигантской резиновой утки в город Гаосюн. Там эта утка уже стала культовой местной достопримечательностью.
Ее запускали в последний раз на воду лет десять назад, когда праздновали Лунный новый год. Тогда огромная утка произвела фурор, но потом проблемы, ковид… И вот, наконец, утка снова с нами.
Чтобы эта весть разлетелась по стране, тайваньцы носят на макушке пришпиленных желтых уточек. Очень милая новость, хотя выглядят они все как служители какого-то культа огромной угрожающе нависающей над берегом утки.
Филиппины познали, что такое «кавай»
А вот филиппинцы любят героев мультиков и аниме, потому подражают на праздники некоторым аниме-героям. Один человек попробовал, и все ужасно умилились такой находке.
Теперь на крупных фестивалях в толпе масса «уткоголовых».
Это утиный бунт!
Есть третья версия – революционная. Дескать это тайный знак отличия китайских филиппинцев. Они приехали из Гонконга и носят таких уток, как знак протеста против КНР (Китая), сейчас ассимилирующего медленно Гонконг.
Ведь раньше большие резиновые утки стояли в гавани Гонконга, так что такая утка – символ того «старого» Гонконга до того, как туда пришел Китай. Но который уже никогда не вернуть.
Большой цыплячий скандал
Филиппнская инфлюенсер Эбби Домер Салле (58 тысяч подписчиков в Тик Токе) нацепила на голову… живого цыпленка, чтобы всех удивить и перещеголять в модном тренде.
Обычные люди цепляют заколки из резиновых или плюшевых утят, а девушка вышла на улицы Манилы с живым желтым цыпленком, которому от роду всего несколько дней.
Народ ужасно возмутился, за несколько часов прогулки цыпленок и устанет, и пить хочет, и есть. Скорее всего, он погибнет в таком нежном возрасте от такого стресса.
Так что в Азии своя атмосфера. Кто-то делает из уточек на голове тайную форму повстанцев, кто-то даже такой милый тренд умеет вывести на скандал.
Но уточки просто очаровательные, тут не поспоришь.
Источник:
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