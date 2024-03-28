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Почему в Азии все носят уточек на голове

Почему в Азии все носят уточек на голове

Автор:
28 марта 2024 08:51
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: trend   азия   в мире   люди   утка на голове   уточки   фото   чудики   
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Вы будете удивлены, но ответов на этот странный вопрос несколько! Это действительно тренд в Азии, особенно на Филиппинах, — усаживать себе на макушку ярких желтых уточек. Откуда это вообще взялось?

Во-первых, оказалось, что в каждой стране сходят по уткам с ума по-своему.

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В Тайване это делают в честь возвращения гигантской резиновой утки в город Гаосюн. Там эта утка уже стала культовой местной достопримечательностью.

Ее запускали в последний раз на воду лет десять назад, когда праздновали Лунный новый год. Тогда огромная утка произвела фурор, но потом проблемы, ковид… И вот, наконец, утка снова с нами.

Чтобы эта весть разлетелась по стране, тайваньцы носят на макушке пришпиленных желтых уточек. Очень милая новость, хотя выглядят они все как служители какого-то культа огромной угрожающе нависающей над берегом утки.

Филиппины познали, что такое «кавай»

А вот филиппинцы любят героев мультиков и аниме, потому подражают на праздники некоторым аниме-героям. Один человек попробовал, и все ужасно умилились такой находке.

Теперь на крупных фестивалях в толпе масса «уткоголовых».

Это утиный бунт!

Есть третья версия – революционная. Дескать это тайный знак отличия китайских филиппинцев. Они приехали из Гонконга и носят таких уток, как знак протеста против КНР (Китая), сейчас ассимилирующего медленно Гонконг.

Ведь раньше большие резиновые утки стояли в гавани Гонконга, так что такая утка – символ того «старого» Гонконга до того, как туда пришел Китай. Но который уже никогда не вернуть.

Большой цыплячий скандал

Филиппнская инфлюенсер Эбби Домер Салле (58 тысяч подписчиков в Тик Токе) нацепила на голову… живого цыпленка, чтобы всех удивить и перещеголять в модном тренде.

Обычные люди цепляют заколки из резиновых или плюшевых утят, а девушка вышла на улицы Манилы с живым желтым цыпленком, которому от роду всего несколько дней.

Народ ужасно возмутился, за несколько часов прогулки цыпленок и устанет, и пить хочет, и есть. Скорее всего, он погибнет в таком нежном возрасте от такого стресса.

Так что в Азии своя атмосфера. Кто-то делает из уточек на голове тайную форму повстанцев, кто-то даже такой милый тренд умеет вывести на скандал.

Но уточки просто очаровательные, тут не поспоришь.

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Метки: trend   азия   в мире   люди   утка на голове   уточки   фото   чудики   
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Miralanim
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