Почему в Азии все носят уточек на голове

В Тайване это делают в честь возвращения гигантской резиновой утки в город Гаосюн. Там эта утка уже стала культовой местной достопримечательностью.

Ее запускали в последний раз на воду лет десять назад, когда праздновали Лунный новый год. Тогда огромная утка произвела фурор, но потом проблемы, ковид… И вот, наконец, утка снова с нами.