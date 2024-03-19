Город в Индонезии сводит с ума корейцев

Индонезии 80 тысяч человек живут в городе Бауба, где все указатели написаны на корейском, но одновременно не знают ни одного слова на этом языке !? Звучит, как какое-то коллективное безумие. Но на самом деле это удивительная и замечательная история про язык.
Что у них там происходит!?
Индонезия – одна из самых насыщенных разными языками стран. Внутри нее говорят на 700 (!) диалектах, у многих из которых попросту нет письменной формы.
Как общаться письменно, как отправлять друг другу записки? Этот язык передается из уст в уста, а что делать в школе. И вот носители языка Ча-ча решили «присвоить» своему языку письменную форму.
Официальный государственный индонезийский пользуется латиницей, что довольно удобно. Вот только на латинице сложно передать особые азиатские звуки, такие как «пха», «тхо» с придыханием. Тут все дружно вспоминаем, как на английском нас мучили английским «зе» и учили читать транскрипцию неизвестных звуков.
По чистой случайности в городке жил корейский учитель, который познакомил местную общину в хангылем. Это такой корейский алфавит с милыми плавными кругляшками, один из самых милых на вид.
И оказалось, там есть средства передать редкие звуки языка Ча-ча. Тогда один из глав общины отправился в Южную Корею и там изучал полгода корейский, в основном – письменность.
То есть это не корейцы им навязали, а местный сам поехал, изучил и убедился, что да – этот алфавит подходит, берем.
Легкий сюрреализм для всех корейцев
И все довольно быстро к нему приучились. Теперь все знают азбуку и написание слов, которые раньше знали только устно. Наконец можно вешать вывески, указатели и объявления на магазине на своем языке.
То есть написание там корейское, а слова все из словаря ча-ча. И если кореец окажется в гостях в городке Бауба он с ума сойдет. Все на корейском, но написана какая-то абракадабра! Хотелось бы посмотреть, как они пытаются это прочесть.
Забавно, что все, когда ищут письменность для устных языков, обращаются к латинице, а ча-ча пошли другим путем, и вышло довольно забавно.
Источник:
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А так да, забавно)))