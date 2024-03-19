FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 1334 поста • 235 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи
Город в Индонезии сводит с ума корейцев

Город в Индонезии сводит с ума корейцев

Автор:
19 марта 2024 09:13
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Бауба   Индонезия   в мире   интересно   история   корейцы   люди   фото   язык   
1199
6

Индонезии 80 тысяч человек живут в городе Бауба, где все указатели написаны на корейском, но одновременно не знают ни одного слова на этом языке !? Звучит, как какое-то коллективное безумие. Но на самом деле это удивительная и замечательная история про язык.

Что у них там происходит!?

Индонезия – одна из самых насыщенных разными языками стран. Внутри нее говорят на 700 (!) диалектах, у многих из которых попросту нет письменной формы.

×
×

Как общаться письменно, как отправлять друг другу записки? Этот язык передается из уст в уста, а что делать в школе. И вот носители языка Ча-ча решили «присвоить» своему языку письменную форму.

Официальный государственный индонезийский пользуется латиницей, что довольно удобно. Вот только на латинице сложно передать особые азиатские звуки, такие как «пха», «тхо» с придыханием. Тут все дружно вспоминаем, как на английском нас мучили английским «зе» и учили читать транскрипцию неизвестных звуков.

По чистой случайности в городке жил корейский учитель, который познакомил местную общину в хангылем. Это такой корейский алфавит с милыми плавными кругляшками, один из самых милых на вид.

И оказалось, там есть средства передать редкие звуки языка Ча-ча. Тогда один из глав общины отправился в Южную Корею и там изучал полгода корейский, в основном – письменность.

То есть это не корейцы им навязали, а местный сам поехал, изучил и убедился, что да – этот алфавит подходит, берем.

Легкий сюрреализм для всех корейцев

И все довольно быстро к нему приучились. Теперь все знают азбуку и написание слов, которые раньше знали только устно. Наконец можно вешать вывески, указатели и объявления на магазине на своем языке.

То есть написание там корейское, а слова все из словаря ча-ча. И если кореец окажется в гостях в городке Бауба он с ума сойдет. Все на корейском, но написана какая-то абракадабра! Хотелось бы посмотреть, как они пытаются это прочесть.

Забавно, что все, когда ищут письменность для устных языков, обращаются к латинице, а ча-ча пошли другим путем, и вышло довольно забавно.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: Бауба   Индонезия   в мире   интересно   история   корейцы   люди   фото   язык   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Александр 2 часа назад
Chastnyi sluchai ispol'zovaniya translita. Prosto vmesto latinicy ispol'zovali ieroglify.
А так да, забавно)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Денис Бородин Александр 2 часа назад
Корейская письменность буквенная, а не иероглифическая. Именно поэтому такая история стала возможной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
koleos72 44 минуты назад
Раньше некоторые независимые страны использовали кирилицу, потому что до "порабощения" у них не было письменности и приходилось использовать алфавит врага! А некоторые до сих пор используют! (и плачут
)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
sanchesS80 49 минут назад
Ну и чего корейцам сходить с ума? Ну мы же смотрим нормально на надписи на казахском написанные кириллицей. Взрыва мозга не происходит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

462090



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Полностью выиграл войну у коллективной империи Запада": лидеры других стран начали поздравлять В. Путина с победой на президентских выборах
"Полностью выиграл войну у коллективной империи Запада": лидеры других стран начали...
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
Дэн Симмонс — прилежный читатель, ответственный учитель и великолепный писатель⁠⁠
Дэн Симмонс — прилежный читатель, ответственный учитель и великолепный писатель⁠⁠
Форд-совместимый автомобиль
Форд-совместимый автомобиль
5 простых вопросов, которые помогут нам улучшить Фишки
5 простых вопросов, которые помогут нам улучшить Фишки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 16 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересно#автомир#ДТП#собака#позитив#кот#улыбнуло#маразм
#животные#факты#Юмор#машина#кино#история#милота#Спасение#Ynews#роль
#в мире#люди#автомобили#аварии#авто аварии#фильм#интересное#СССР#Жизнь#Пёс
Рассада садовой ромашки всходит уже через 3 дня Рассада садовой ромашки всходит уже через 3 дня 25 сантиметров любви 25 сантиметров любви Детективная история человека, первым сфотографировавшего столицу Тибета Лхасу Детективная история человека, первым сфотографировавшего столицу Тибета Лхасу Лесной сапог, в котором прожила женщина Лесной сапог, в котором прожила женщина 15 любопытных исторических фото, которые помогут узнать больше о прошлом 15 любопытных исторических фото, которые помогут узнать больше о прошлом Интересные и загадочные события из прошлого Интересные и загадочные события из прошлого

На что жалуетесь?

Вернуться