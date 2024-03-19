Город в Индонезии сводит с ума корейцев

Как общаться письменно, как отправлять друг другу записки? Этот язык передается из уст в уста, а что делать в школе. И вот носители языка Ча-ча решили «присвоить» своему языку письменную форму.

Официальный государственный индонезийский пользуется латиницей, что довольно удобно. Вот только на латинице сложно передать особые азиатские звуки, такие как «пха», «тхо» с придыханием. Тут все дружно вспоминаем, как на английском нас мучили английским «зе» и учили читать транскрипцию неизвестных звуков.