Канье Уэст назвал своё имя рабским и сменил его на Йе

Директор артиста Канье Уэста Мило Яннопулос заявил, что теперь Уэст требует от всех называть его Йе. Он сменил имя официально, а разрешение на это получил ещё в 2021 году. Однако, до сих пор мировые СМИ, блогеры, политики и другие знаменитости упорно называет его Канье.



В письме говорится, что Уэст пожертвовал многим, сменив имя. По сути, он отказался от собственного бренда, который знают во всём мире. Решение сменить имя было нелёгким, говорит в письме Яннопулос. Но имя Канье не устраивало рэпера, так как это рабское имя, сообщает Page Six.