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Канье Уэст назвал своё имя рабским и сменил его на Йе

Канье Уэст назвал своё имя рабским и сменил его на Йе

Автор:
25 марта 2024 19:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Канье Уэст   знаменитости   изменил имя   имя   интересное   рабство   фото   шоу бизнес   
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Рэпер поменял имя официально.

Директор артиста Канье Уэста Мило Яннопулос заявил, что теперь Уэст требует от всех называть его Йе. Он сменил имя официально, а разрешение на это получил ещё в 2021 году. Однако, до сих пор мировые СМИ, блогеры, политики и другие знаменитости упорно называет его Канье.


В письме говорится, что Уэст пожертвовал многим, сменив имя. По сути, он отказался от собственного бренда, который знают во всём мире. Решение сменить имя было нелёгким, говорит в письме Яннопулос. Но имя Канье не устраивало рэпера, так как это рабское имя, сообщает Page Six.

“Йе — чернокожий мужчина в Америке, который хочет себе такого же права на самоопределение, как и у других. Йе - человек, которого знают все. Он один из самых узнаваемых людей в мире, наравне с президентами”, — говорится в обращении.

Письмо было разослано стриминговым платформам, издателям, магазинам, профсоюзам и сайтам с текстами песен. В нём отмечено, что Йе - официальное имя, которое теперь принадлежит Канье Уэсту.

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Метки: Канье Уэст   знаменитости   изменил имя   имя   интересное   рабство   фото   шоу бизнес   
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8  комментариев
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124
DuckTales 43 минуты назад
опасно в таком возрасте менять наркотики
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22k
Альберт 8 минут назад
Сразу вспомнил "маленькую анальную обезьянку".
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11k
Алексей 21 минуту назад
Баба его без трусов ходит . Этот имя меняет . Нормально у них там фляга свистит ))))
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10k
uehl 24 минуты назад
Канье. Пусть теперь на меня в суд подаст.
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10k
АСИСЯЙ Полчаса назад
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426
SergVR 37 минут назад
дебил (с)
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96k
Доктор Джонс 58 минут назад
Был негр, стал кореец...
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PokemonKa
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