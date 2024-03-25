Канье Уэст назвал своё имя рабским и сменил его на Йе

Рэпер поменял имя официально.
Директор артиста Канье Уэста Мило Яннопулос заявил, что теперь Уэст требует от всех называть его Йе. Он сменил имя официально, а разрешение на это получил ещё в 2021 году. Однако, до сих пор мировые СМИ, блогеры, политики и другие знаменитости упорно называет его Канье.
В письме говорится, что Уэст пожертвовал многим, сменив имя. По сути, он отказался от собственного бренда, который знают во всём мире. Решение сменить имя было нелёгким, говорит в письме Яннопулос. Но имя Канье не устраивало рэпера, так как это рабское имя, сообщает Page Six.
“Йе — чернокожий мужчина в Америке, который хочет себе такого же права на самоопределение, как и у других. Йе - человек, которого знают все. Он один из самых узнаваемых людей в мире, наравне с президентами”, — говорится в обращении.
Письмо было разослано стриминговым платформам, издателям, магазинам, профсоюзам и сайтам с текстами песен. В нём отмечено, что Йе - официальное имя, которое теперь принадлежит Канье Уэсту.
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