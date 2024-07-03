Общественники России просят проверить Канье Уэста на экстремизм, пропаганду наркотиков и дискредитацию ВС РФ

Активисты "Сорок Сороков" не дремлют, и просят запретить въезд артиста в РФ.
Канье Уэст недавно побывал в России. Его визит взбудоражил не только фанатов рэпера, но и общественников. Музыкант, который не выступал, а приехал на день, чтобы поздравить с днем рождения модельера Гошу Рубчинского, все-таки планирует дать концерт ближайшей осенью, и активисты движения "Сорок Сороков" категорически против этих гастролей.
Общественники направили в МВД и ФСБ РФ заявление с просьбой проверить творчество Канье Уэста. Поводом для возмущения стала песня рэпера Viltures, в которой есть строчка «Она русская, я в****л её за Украину».
«При этом русская женщина в творчестве указанного исполнителя предстает исключительно в образе наркозависимой проститутки с извращенными наклонностями», - возмущаются общественники.
По мнению "Сорок Сороков", Канье Уэст выступает против российских военнослужащих и пропагандирует употребление наркотиков, что в общем и целом противоречит морали российских граждан и может негативно повлиять и на несовершеннолетних.Активисты просят запретить въезд Уэста в РФ.
Директор правозащитного центра Георгий Солдатов задаётся вопросом: а могут ли россияне спокойно воспринимать «плевок в наших женщин и военную политику»? Общественник считает, что на такие выпады необходимо отвечать.
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Украли в МО 11 трл рублей - тишина, десяток арестованных.
А там - на миллион человек будущих сокамерников.
И вот негр какой-то, неугодный - давайте его стебать.
Сколько он в России украл, а... патриоты? Молчим, сука...
ПОТОМУ ЧТО, вы все в этом деле!
А вообще, Дугин же сказал, что Вест - "идеалогически - свой" и баста!
Что эти унылые шлимазлы из "сорок сороков"(о придурошности самого названия - отдельная статья и диагноз основателю) сееб вообще позволяют? Надо наних жалобу накатать.
-ждем обиженных буддистов,оскорбленных мясными полуфабрикатами из пятерочки.
увы...