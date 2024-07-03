FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8941 пост • 913 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Общественники России просят проверить Канье Уэста на экстремизм, пропаганду наркотиков и дискредитацию ВС РФ

Общественники России просят проверить Канье Уэста на экстремизм, пропаганду наркотиков и дискредитацию ВС РФ

Автор:
03 июля 2024 10:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Канье Уэст   Сорок Сороков   запрет на въезд   знаменитости   общественники   проверка творчества   шоу бизнес   
916
4

Активисты "Сорок Сороков" не дремлют, и просят запретить въезд артиста в РФ.

Канье Уэст недавно побывал в России. Его визит взбудоражил не только фанатов рэпера, но и общественников. Музыкант, который не выступал, а приехал на день, чтобы поздравить с днем рождения модельера Гошу Рубчинского, все-таки планирует дать концерт ближайшей осенью, и активисты движения "Сорок Сороков" категорически против этих гастролей.


Общественники направили в МВД и ФСБ РФ заявление с просьбой проверить творчество Канье Уэста. Поводом для возмущения стала песня рэпера Viltures, в которой есть строчка «Она русская, я в****л её за Украину».


«При этом русская женщина в творчестве указанного исполнителя предстает исключительно в образе наркозависимой проститутки с извращенными наклонностями», - возмущаются общественники.


По мнению "Сорок Сороков", Канье Уэст выступает против российских военнослужащих и пропагандирует употребление наркотиков, что в общем и целом противоречит морали российских граждан и может негативно повлиять и на несовершеннолетних.Активисты просят запретить въезд Уэста в РФ.


Директор правозащитного центра Георгий Солдатов задаётся вопросом: а могут ли россияне спокойно воспринимать «плевок в наших женщин и военную политику»? Общественник считает, что на такие выпады необходимо отвечать.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Канье Уэст   Сорок Сороков   запрет на въезд   знаменитости   общественники   проверка творчества   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
41k
russger 48 минут назад
Чёрный говнореп вообще надо по всей планете запретить, как и его фанатов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Teodor 9 минут назад
А что, нет у нас таких баб? Может он как раз и выступает за их осуждение, а эти его слова из контекста вырвали. Хорошо, что Высоцкий не дожил - даже представить страшно чего бы они в его творчестве нарыли... Впрочем, дураков и тогда хватало, Володя от них вдоволь натерпелся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
doker 16 минут назад
Вот, сука, люблю Россию, где свой - всегда свой.
Украли в МО 11 трл рублей - тишина, десяток арестованных.
А там - на миллион человек будущих сокамерников.
И вот негр какой-то, неугодный - давайте его стебать.
Сколько он в России украл, а... патриоты? Молчим, сука...
ПОТОМУ ЧТО, вы все в этом деле!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
дмитрий викторович 22 минуты назад
А ведь давеча даже предлагали гражданство ему дать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Едондер пуп Полчаса назад
Они понимают английские тексты!? Может, проверить эти сорок сроков - зачем они вражий язык выучили, не готовятся ли к измене?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Stargazer 43 минуты назад
Чёрная никчёмность против толпы белых никчёмностей... делаем ставки.
А вообще, Дугин же сказал, что Вест - "идеалогически - свой" и баста!
Что эти унылые шлимазлы из "сорок сороков"(о придурошности самого названия - отдельная статья и диагноз основателю) сееб вообще позволяют? Надо наних жалобу накатать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
бат св 59 минут назад
то бородатое чурбанье против елок новгодних выступает, теперь мракобесы-долбославы подтянулись.
-ждем обиженных буддистов,оскорбленных мясными полуфабрикатами из пятерочки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Alex Час назад
Сраный ниггер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
no. Час назад
специально заманили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Том Сойер Час назад
Одним придуркам нечего делать и они просят проверить песни другого придурка....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
668
Шурман Час назад
ЭЭЭ блин , Свободу Анжеле Дэвис :))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2288 постов (2277 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

258024



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сделано у нас
Сделано у нас
"Понагнали полиции": дрифт со стрельбой и массовые рейды в мечети и на рынках города: Астрахань - город контрастов
"Понагнали полиции": дрифт со стрельбой и массовые рейды в мечети и на рынках города:...
Рожайте детей, будут вам льготы
Рожайте детей, будут вам льготы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Китай#Юмор#фильм#новости#улыбнуло#Еда#истории#кот
#в мире#животные#забавно#история#позитив#Реакция#конфликт#Москва#США#запрет
#люди#интересно#дети#кино#интересное#Ynews#факты#собака#полиция#Россия
Рожайте детей, будут вам льготы Рожайте детей, будут вам льготы Старшая дочь Канье Уэста рисует его нынешнюю жену без одежды Старшая дочь Канье Уэста рисует его нынешнюю жену без одежды Канье Уэст объявил о старте продаж "Черных псов" Канье Уэст объявил о старте продаж "Черных псов" Канье Уэст назвал своё имя рабским и сменил его на Йе Канье Уэст назвал своё имя рабским и сменил его на Йе Канье Уэст похвалился титановым протезом за 850 тысяч долларов Канье Уэст похвалился титановым протезом за 850 тысяч долларов Научил плохому: российский дизайнер продолжает прославлять Канье Уэста Научил плохому: российский дизайнер продолжает прославлять Канье Уэста

На что жалуетесь?

Вернуться