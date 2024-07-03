Общественники России просят проверить Канье Уэста на экстремизм, пропаганду наркотиков и дискредитацию ВС РФ

Канье Уэст недавно побывал в России. Его визит взбудоражил не только фанатов рэпера, но и общественников. Музыкант, который не выступал, а приехал на день, чтобы поздравить с днем рождения модельера Гошу Рубчинского, все-таки планирует дать концерт ближайшей осенью, и активисты движения "Сорок Сороков" категорически против этих гастролей.





Общественники направили в МВД и ФСБ РФ заявление с просьбой проверить творчество Канье Уэста. Поводом для возмущения стала песня рэпера Viltures, в которой есть строчка «Она русская, я в****л её за Украину».





«При этом русская женщина в творчестве указанного исполнителя предстает исключительно в образе наркозависимой проститутки с извращенными наклонностями», - возмущаются общественники.



