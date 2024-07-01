Канье Уэст прилетел в Россию и подогрел слухи о своём концерте в РФ

После приезда Канье Уэста стали появляться сообщения о концерте рэпера в России. Telegram-канал Baza сообщил на данный момент у организаторов концерта есть два основных места для проведения мероприятия. Первый — самая вместительная арена в Москве, «Лужники». Второй — самая современная арена в Москве, стадион «Динамо» («ВТБ Арена»). После обеда в ГУМе Канье лично осмотрел две площадки. Решение по месту проведения концерта планируется принять в течение двух недель, чтобы успеть собрать все необходимые справки и согласования.

Однако РИА Новости в концертном агентстве T.C.I сообщили, что Канье был в России с личным визитом.