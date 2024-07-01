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Канье Уэст прилетел в Россию и подогрел слухи о своём концерте в РФ

Канье Уэст прилетел в Россию и подогрел слухи о своём концерте в РФ

Автор:
01 июля 2024 18:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Канье Уэст   Канье Уэст в России   инетересное   концерт Канье Уэста   фото   шоу бизнес   
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Тысячи поклонников ждали Уэста у отеля, пока он катался на яхте.

Канье Уэст прилетел в Россию и устроил настоящий ажиотаж. У отеля "Four Seasons" собрались тысячи людей, чтобы увидеть кумира. Они простояли там несколько часов, но рэпер так и не появился.

Полицейским даже пришлось усилить охрану у отеля. Люди простояли у отеля больше шести часов, но рэпер так и не появился.

В это время Канье Уэст вместе с Гошей Рубчинским катался по Москве-реке на яхте. По информации Mash, за прогулку отдали примерно 2 млн рублей. Времени не хватило — поэтому продлили. В это время поклонники всё ещё ждали своего кумира у отеля.

Пока они ждали, из отеля вышел чернокожий мужчина. Многие решили, что это и есть Канье Уэст и бросились с ним фотографироваться. Фанаты начали кричать имя рэпера, выскочили из-за ограждений и бросились делать селфи. Фейковый Канье был не против. Правда, ошибку осознали не сразу. Теперь у фанатов есть тысячи фото неизвестного чернокожего мужчины.

Тем временем Яндекс не растерялся и запустил рекламу с Канье Уэстом.

После прогулки на яхте Канье Уэст отправился в аэропорт Внуково. У отеля он так и не появился. Согласно сообщению Mash, провожал артиста Гоша Рубчинский. Чтобы скрыться от фанатов рэпер надел что-то вроде белой вуали. Mash сообщает, что Канье приехал в Россию, чтобы покататься на яхте с Гошей Рубчинским в честь дня рождения российского дизайнера.

После приезда Канье Уэста стали появляться сообщения о концерте рэпера в России. Telegram-канал Baza сообщил на данный момент у организаторов концерта есть два основных места для проведения мероприятия. Первый — самая вместительная арена в Москве, «Лужники». Второй — самая современная арена в Москве, стадион «Динамо» («ВТБ Арена»). После обеда в ГУМе Канье лично осмотрел две площадки. Решение по месту проведения концерта планируется принять в течение двух недель, чтобы успеть собрать все необходимые справки и согласования.

Однако РИА Новости в концертном агентстве T.C.I сообщили, что Канье был в России с личным визитом.

Сказать нового нечего. Канье Уэст прибыл в Москву исключительно с частным визитом, никакие концерты, тем более на стадионе, он не обсуждает и не рассматривает, - сказали представители рэпера.

Информация о концерте Канье Уэста в России уже появлялась в сети. Тогда мошенники на фоне слухов о приезде рэпера, они создали фейковый сайт на котором продавали билеты. Согласно скринам, концерт должен состояться 8 июня. В “Лужниках” уже заявили, что вся информация о приезде Канье Уэста - фейк.

Отметим, что никакой официальной информации о концерте Канье Уэста в России не поступало.


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Метки: Видео   Канье Уэст   Канье Уэст в России   инетересное   концерт Канье Уэста   фото   шоу бизнес   
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11  комментариев
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4k
iovan2011 Час назад
У этих людей хоть немного самолюбия есть?
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4k
Rom 6 минут назад
Кто негра посмотреть хочет, на порнхаб идите. Там ждать не надо. И талант каждого сразу видно.
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12k
BarOb 7 минут назад
Насколько же нужно быть тупым поклонником, что даже не знать в лицо объект поклонения. Поймали кого-то другого, черный и ладно и давай фотографироваться
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32k
Сталкер 8 минут назад
"Тысячи поклонников ждали Уэста у отеля, пока он катался на яхте".

Надеюсь, дол6о36ов всех переписали?
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4k
Rom 10 минут назад
Тысячи поклонников ждали.... КОГО? Эту макаку? Это кто? Какой репер? Негров не видели? ЖДАЛИ его....несколько часов, мать их.... Я бы за достаточно большие деньги бы не пошел бы на него смотреть.
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12k
Доктор 10 минут назад
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255
sir.dawidow2018 Полчаса назад
Обманул уголек ожидания долбоящеров в России.
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2k
Мурчелло 44 минуты назад
Подарите нигеру банан блэт.
Хрен с ним с нигером,но откуда столько поклонников?Их нужно всех проверить на адекватность.Не может нормальным людям нравится эта хрень.Да и маргиналов в этой толпе полно,типа шатателей режима.
Да,чё та понять не могу дочь мафиози,обнищала что ли?Папа разорился?А может просто дочка тупорылая,если позволяет такое к себе отношение?
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20k
GROMOZEKA Час назад
Свидомые животные, его уже поспешили на миротворец внести
Вот жеж неполноценные
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5179 постов (4964 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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