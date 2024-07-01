Канье Уэст прилетел в Россию и подогрел слухи о своём концерте в РФ

Тысячи поклонников ждали Уэста у отеля, пока он катался на яхте.
Канье Уэст прилетел в Россию и устроил настоящий ажиотаж. У отеля "Four Seasons" собрались тысячи людей, чтобы увидеть кумира. Они простояли там несколько часов, но рэпер так и не появился.
Полицейским даже пришлось усилить охрану у отеля. Люди простояли у отеля больше шести часов, но рэпер так и не появился.
В это время Канье Уэст вместе с Гошей Рубчинским катался по Москве-реке на яхте. По информации Mash, за прогулку отдали примерно 2 млн рублей. Времени не хватило — поэтому продлили. В это время поклонники всё ещё ждали своего кумира у отеля.
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Пока они ждали, из отеля вышел чернокожий мужчина. Многие решили, что это и есть Канье Уэст и бросились с ним фотографироваться. Фанаты начали кричать имя рэпера, выскочили из-за ограждений и бросились делать селфи. Фейковый Канье был не против. Правда, ошибку осознали не сразу. Теперь у фанатов есть тысячи фото неизвестного чернокожего мужчины.
Тем временем Яндекс не растерялся и запустил рекламу с Канье Уэстом.
После прогулки на яхте Канье Уэст отправился в аэропорт Внуково. У отеля он так и не появился. Согласно сообщению Mash, провожал артиста Гоша Рубчинский. Чтобы скрыться от фанатов рэпер надел что-то вроде белой вуали. Mash сообщает, что Канье приехал в Россию, чтобы покататься на яхте с Гошей Рубчинским в честь дня рождения российского дизайнера.
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После приезда Канье Уэста стали появляться сообщения о концерте рэпера в России. Telegram-канал Baza сообщил на данный момент у организаторов концерта есть два основных места для проведения мероприятия. Первый — самая вместительная арена в Москве, «Лужники». Второй — самая современная арена в Москве, стадион «Динамо» («ВТБ Арена»). После обеда в ГУМе Канье лично осмотрел две площадки. Решение по месту проведения концерта планируется принять в течение двух недель, чтобы успеть собрать все необходимые справки и согласования.
Однако РИА Новости в концертном агентстве T.C.I сообщили, что Канье был в России с личным визитом.
Сказать нового нечего. Канье Уэст прибыл в Москву исключительно с частным визитом, никакие концерты, тем более на стадионе, он не обсуждает и не рассматривает, - сказали представители рэпера.
Информация о концерте Канье Уэста в России уже появлялась в сети. Тогда мошенники на фоне слухов о приезде рэпера, они создали фейковый сайт на котором продавали билеты. Согласно скринам, концерт должен состояться 8 июня. В “Лужниках” уже заявили, что вся информация о приезде Канье Уэста - фейк.
Отметим, что никакой официальной информации о концерте Канье Уэста в России не поступало.
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Надеюсь, дол6о36ов всех переписали?
Хрен с ним с нигером,но откуда столько поклонников?Их нужно всех проверить на адекватность.Не может нормальным людям нравится эта хрень.Да и маргиналов в этой толпе полно,типа шатателей режима.
Да,чё та понять не могу дочь мафиози,обнищала что ли?Папа разорился?А может просто дочка тупорылая,если позволяет такое к себе отношение?
Вот жеж неполноценные