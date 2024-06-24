«Для террористов - смертная казнь, для их пособников - тюрьма»: депутат Сергей Миронов призвал ужесточить наказание для преступников, нападающих на беззащитных людей

А в СМИ сообщают, что в нападении на Дагестан участвовал и экс-глава одного из местных отделений партии «Справедливая Россия».
Вчера террористы атаковали Махачкалу и Дербент в Дагестане. Их целями были православный храм и синагога, также они устроили перестрелку на границе Абхазии и России. Преступников ликвидировали. К сожалению в ходе антитеррористической операции погибли полицейские и гражданские.
Сейчас следствие устанавливает всех фигурантов дела и их пособников. Например, в СМИ появилась информация об одном из террористов - Гаджимураде Кагирове.
Он представлял клуб небезызвестного Хабиба Нурмагомедова Eagles ММА. Так что теперь силовики планируют проверить площадки, где занимаются борцухи.
Сам же Хабиб высказался о теракте в таком ключе:
Этот страшный теракт прокомментировали и госслужащие. Один из них - лидер партии «Справедливая Россия - за Правду» Сергей Миронов.
Для террористов - смертная казнь, для их пособников - тюрьма, для их родных и близких - увольнение с госслужбы и пожизненный запрет на работу в органах власти. Иначе мы эту гидру не победим, - заявил парламентарий.
Между тем, в СМИ сообщают, что одним из напавших на Дербент террористов был 36-летний Али Закаригаев. Пару лет назад он возглавлял отделение «Справедливой России» в Сергокалинском районе Дагестана.
Он руководил отделением два года назад и добровольно отказался от этой должности, написал заявление, у нас там другой был глава, просто информация старая на сайте оказалась. Он был членом партии. Сейчас мы готовим решение о его исключении. В партии он ничем таким не отметился, мы не замечали, он активно работал, сотрудничал с нами, принимал участие в выборах. Вообще никаких жалоб не поступало. Адекватный, двое детей у него, постоянно на совещания приходил. Мы тут немножечко в шоке, - рассказали в местном отделении партии.
В нападении также участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник. Чиновника уже задержали и допросили. Он утверждает, что никакого отношения к терактам не имеет.
Источник:
- Депутаты предложили выдавать «родительскую зарплату» матерям
- «Их численность не должна превышать 10% от общего количества учеников»: депутат предложил сократить число детей-мигрантов в школах
- «Они должны быть ближе к народу»: в Госдуме захотели уменьшить зарплату депутатам и сенаторам
- В Госдуме предложили сделать народный автомобиль, стоимостью до 500 000 рублей
- «Это единственное соразмерное наказание»: депутат Миронов заявил, что в России нужно ввести смертную казнь для террористов
Али Закаригаев был председателем отделения партии в Сергокалинском районе, два года назад ушел с этой должности.
Если кто не в курсе - седой дедушка на первом фото это глава вышеозначенной партии. И что-бы он не говорил - он может иметь вес только объявив об отставке, если его партией руководят подобные преступники.
Копни глубже в этих спортзалах ММА, обязательно либо криминал, либо экстремизм найдётся...
Да неужели дошло?
Например наконец начнет сбивать все разведывательные беспилотники вокруг себя.
Пока родственники террористов не поедут в лагеря и на поселения, как было при Сталине.
Вакханалия терроризма будет продолжаться.
А вот то что методы работы с таким контингентом в то время был жёсткий, это да, пора брать на вооружение нашим властям. Уничтожать надо их , а не садить, потому как их там уже и так собрали столько что администрации пеницитарных учреждений сами уже боятся что в случае их одновременного бунта им мало не покажется и справиться будет не просто.
Этому чиноанику, что был в курсе деятельности своих детей, нужно теперь подойти к родственникам погибших и пусть каждому в глаза скажет, что если бы он сдал своих детишек, то их родственники были бы живы. Тоже самое и событиями в Крокусе, о которых уже начали забывать.