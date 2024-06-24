FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 9051 пост • 1071 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Для террористов - смертная казнь, для их пособников - тюрьма»: депутат Сергей Миронов призвал ужесточить наказание для преступников, нападающих на беззащитных людей

«Для террористов - смертная казнь, для их пособников - тюрьма»: депутат Сергей Миронов призвал ужесточить наказание для преступников, нападающих на беззащитных людей

Автор:
24 июня 2024 17:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Дагестан   Справедливая россия   депутат   партия   сергей миронов   теракт   
1037
6

А в СМИ сообщают, что в нападении на Дагестан участвовал и экс-глава одного из местных отделений партии «Справедливая Россия».

Вчера террористы атаковали Махачкалу и Дербент в Дагестане. Их целями были православный храм и синагога, также они устроили перестрелку на границе Абхазии и России. Преступников ликвидировали. К сожалению в ходе антитеррористической операции погибли полицейские и гражданские.

×

Сейчас следствие устанавливает всех фигурантов дела и их пособников. Например, в СМИ появилась информация об одном из террористов - Гаджимураде Кагирове.

Он представлял клуб небезызвестного Хабиба Нурмагомедова Eagles ММА. Так что теперь силовики планируют проверить площадки, где занимаются борцухи.

Сам же Хабиб высказался о теракте в таком ключе:

Этот страшный теракт прокомментировали и госслужащие. Один из них - лидер партии «Справедливая Россия - за Правду» Сергей Миронов.

Для террористов - смертная казнь, для их пособников - тюрьма, для их родных и близких - увольнение с госслужбы и пожизненный запрет на работу в органах власти. Иначе мы эту гидру не победим, - заявил парламентарий.

Между тем,  в СМИ сообщают, что одним из напавших на Дербент террористов был 36-летний Али Закаригаев. Пару лет назад он возглавлял отделение «Справедливой России» в Сергокалинском районе Дагестана.

Он руководил отделением два года назад и добровольно отказался от этой должности, написал заявление, у нас там другой был глава, просто информация старая на сайте оказалась. Он был членом партии. Сейчас мы готовим решение о его исключении. В партии он ничем таким не отметился, мы не замечали, он активно работал, сотрудничал с нами, принимал участие в выборах. Вообще никаких жалоб не поступало. Адекватный, двое детей у него, постоянно на совещания приходил. Мы тут немножечко в шоке, - рассказали в местном отделении партии.

В нападении также участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник. Чиновника уже задержали и допросили. Он утверждает, что никакого отношения к терактам не имеет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Дагестан   Справедливая россия   депутат   партия   сергей миронов   теракт   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
42k
АнтонПолднев 47 минут назад
Ну то что всяческие ММА и секции единоборств, это детский сад для ОПГ, это давно известно. Ещё с 90-х, если не раньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Robin Hood 2 минуты назад
Для всех смертная казнь. А то эти бородатые педерасты и тюрьмы в "зеленый" цвет перекрасили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15
Андрей 7 минут назад
Работа депутатов чесать языком, за слова не отвечать, тыкать пальцем в кнопку когда скажут. Они ничего не производят, не создают, преступников не ловят, людей не лечат. Это декорации для создания видимости представления интересов народа, фактически политическая проституция, кто платит тот танцует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Alex 24 минуты назад
Ничего не изменится. Черножопые уже давно проникли во власть и башляют там кому надо, что бы их интересы отстаивали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2.1M
Иван Кемеров Полчаса назад
Один из боевиков, ликвидированных в Дагестане, был главой регионального отделения партии «Справедливая Россия Патриоты За Правду». Правоохранители ликвидировали шесть боевиков, из них трое оказались сыновьями и племянником главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

Али Закаригаев был председателем отделения партии в Сергокалинском районе, два года назад ушел с этой должности.

Если кто не в курсе - седой дедушка на первом фото это глава вышеозначенной партии. И что-бы он не говорил - он может иметь вес только объявив об отставке, если его партией руководят подобные преступники.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
99k
Доктор Джонс 51 минуту назад
"Так что теперь силовики планируют проверить площадки, где занимаются борцухи"
Копни глубже в этих спортзалах ММА, обязательно либо криминал, либо экстремизм найдётся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
491
ViciousSnake Доктор Джонс 37 минут назад
И почему мне кажется, что эти проверки ничего путного не дадут. Максимум повяжут какую-нибудь криминальную мелочевку и на том закончат, до следующего раза, когда нужно будет устроить показательный шмон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
geminisf 52 минуты назад
>Так что теперь силовики планируют проверить площадки, где занимаются борцухи.<
Да неужели дошло?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
albedo 53 минуты назад
Пока Россия не начнет ЖЕСТКО действовать во всех областях.
Например наконец начнет сбивать все разведывательные беспилотники вокруг себя.
Пока родственники террористов не поедут в лагеря и на поселения, как было при Сталине.

Вакханалия терроризма будет продолжаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Corkscrew Час назад
Миронов предлагает реальную тему, но вот почему-то есть ощущение, что к его инициативе даже не прислушаются, как будто кому-то выгодно текущее положение дел - чтобы народ постоянно находился в напряжении от террористической угрозы и чиновники со своих мест не послетали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3036 постов (2988 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

312798



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В России прокуратура впервые потребовала взыскать деньги, которые украли мошенники, с мобильного оператора
В России прокуратура впервые потребовала взыскать деньги, которые украли мошенники, с...
Николаю Николаевичу Дроздову сегодня исполнилось 87 лет!
Николаю Николаевичу Дроздову сегодня исполнилось 87 лет!
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Про "шершавого дельфинчика" и сибиряков
Про "шершавого дельфинчика" и сибиряков
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересно#новости#маразм#инцидент#полиция#кот#достопримечательность#улыбнуло
#в мире#история#Юмор#кошка#Китай#забавно#Подмосковье#игра#драка#факты
#животные#СССР#люди#Индия#Россия#дети#машина#ЧП#Спорт#позитив
«Их численность не должна превышать 10% от общего количества учеников»: депутат предложил сократить число детей-мигрантов в школах «Их численность не должна превышать 10% от общего количества учеников»: депутат предложил... «Они должны быть ближе к народу»: в Госдуме захотели уменьшить зарплату депутатам и сенаторам «Они должны быть ближе к народу»: в Госдуме захотели уменьшить зарплату депутатам и сенаторам «Это единственное соразмерное наказание»: депутат Миронов заявил, что в России нужно ввести смертную казнь для террористов «Это единственное соразмерное наказание»: депутат Миронов заявил, что в России нужно ввести... В Госдуме предложили сделать народный автомобиль, стоимостью до 500 000 рублей В Госдуме предложили сделать народный автомобиль, стоимостью до 500 000 рублей Депутаты предложили выдавать «родительскую зарплату» матерям Депутаты предложили выдавать «родительскую зарплату» матерям

На что жалуетесь?

Вернуться