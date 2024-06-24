«Для террористов - смертная казнь, для их пособников - тюрьма»: депутат Сергей Миронов призвал ужесточить наказание для преступников, нападающих на беззащитных людей

Для террористов - смертная казнь, для их пособников - тюрьма, для их родных и близких - увольнение с госслужбы и пожизненный запрет на работу в органах власти. Иначе мы эту гидру не победим, - заявил парламентарий.

Между тем, в СМИ сообщают, что одним из напавших на Дербент террористов был 36-летний Али Закаригаев. Пару лет назад он возглавлял отделение «Справедливой России» в Сергокалинском районе Дагестана.

Он руководил отделением два года назад и добровольно отказался от этой должности, написал заявление, у нас там другой был глава, просто информация старая на сайте оказалась. Он был членом партии. Сейчас мы готовим решение о его исключении. В партии он ничем таким не отметился, мы не замечали, он активно работал, сотрудничал с нами, принимал участие в выборах. Вообще никаких жалоб не поступало. Адекватный, двое детей у него, постоянно на совещания приходил. Мы тут немножечко в шоке, - рассказали в местном отделении партии.