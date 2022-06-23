Медведи устроили драку в постройке жительницы Калифорнии

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Два медведя проникли в постройку возле частного дома в городе Саут-Лейк-Тахо. Увидев друг друга, косолапые жители леса сразу вступили в схватку. Видеокамера запечатлела двух хищников, устроивших шумное противостояние.
На опубликованной в сети записи видно, как медведи бросаются друг на друга с противоположных сторон постройки и начинают драться.
Любопытно, что большая часть схватки проходила на задних лапах, и мишки чем-то даже напоминали боксеров. После непродолжительной битвы медведи расходятся по своим делам.
Любопытно, что большая часть схватки проходила на задних лапах, и мишки чем-то даже напоминали боксеров. После непродолжительной битвы медведи расходятся по своим делам.
Драка медведей разбудила хозяйку участка, Лайзу Квик. Она услышала «странное рычание» и сразу поняла, что к ней в гости пришли медведи. Квик рассказала, что уже привыкла видеть медведей возле своего дома в горах, но они впервые дрались на ее участке.
«Я закричала, и мои собаки начали лаять. Мы пошли туда, чтобы разогнать мишек», — сказала женщина. По ее словам, обычно медведи сразу уходят, когда она их прогоняет.
«Я закричала, и мои собаки начали лаять. Мы пошли туда, чтобы разогнать мишек», — сказала женщина. По ее словам, обычно медведи сразу уходят, когда она их прогоняет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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