Медведи устроили драку в постройке жительницы Калифорнии

Драка медведей разбудила хозяйку участка, Лайзу Квик. Она услышала «странное рычание» и сразу поняла, что к ней в гости пришли медведи. Квик рассказала, что уже привыкла видеть медведей возле своего дома в горах, но они впервые дрались на ее участке. «Я закричала, и мои собаки начали лаять. Мы пошли туда, чтобы разогнать мишек», — сказала женщина. По ее словам, обычно медведи сразу уходят, когда она их прогоняет.

2022-06-23T08:41:31+03:00