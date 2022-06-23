FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12383 поста • 1323 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Медведи устроили драку в постройке жительницы Калифорнии

Медведи устроили драку в постройке жительницы Калифорнии

Автор:
23 июня 2022 08:41
Сообщество : Животные
Метки: США   в мире   видео   драка   животные   интересно   калифорния   медведи   
792
2
1
Два медведя проникли в постройку возле частного дома в городе Саут-Лейк-Тахо. Увидев друг друга, косолапые жители леса сразу вступили в схватку. Видеокамера запечатлела двух хищников, устроивших шумное противостояние.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: США   в мире   видео   драка   животные   интересно   калифорния   медведи   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Игорь 58 минут назад
как добро делить будем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

991198



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Былое
Былое
Загадка Пистона: куда исчез один из самых таинственных актёров второго плана после «Беспредела»?
Загадка Пистона: куда исчез один из самых таинственных актёров второго плана после...
События на Украине 22- 23 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 22- 23 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
А у вас какие лучшие воспоминания об отпуске?
А у вас какие лучшие воспоминания об отпуске?
Первый день страшной войны
Первый день страшной войны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Он так и планировал

Лучшие демотиваторы
Было бы желание

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#прикол#люди#в мире#авто аварии#СССР#позитив#Еда#Ynews#авария дня
#подборка#животные#факты#аварии#интересное#фотографии#шоу бизнес#женщина за рулем#Разное#знаменитости
#Юмор#фото#история#дтп#автомобили#автомир#Жизнь#Приколы#Россия#картинки
Свято место пусто не бывает Свято место пусто не бывает Двухголовая змея ест одновременно две разные добычи Двухголовая змея ест одновременно две разные добычи Сможете ли вы найти затаившуюся среди камней и лягушку? Сможете ли вы найти затаившуюся среди камней и лягушку? Озорная собака скинула своего владельца с крыльца Озорная собака скинула своего владельца с крыльца Женщине грозит год тюрьмы за съемку медведя Женщине грозит год тюрьмы за съемку медведя Природа наградила кошку лишней парой ушей Природа наградила кошку лишней парой ушей

На что жалуетесь?

Вернуться