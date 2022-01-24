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16 фото солнечной Калифорнии, пляжи которой когда-то украшали нефтяные вышки

16 фото солнечной Калифорнии, пляжи которой когда-то украшали нефтяные вышки (17 фото)

Автор:
24 января 2022 09:48
Сообщество : Путешествия
Метки: вышка   интересно   калифорния   нефтяная вышка   пляж   фото   
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Когда-то калифорнийские пляжи выглядели не так идиллически, как сегодня, ведь вместо кафе, магазинчиков и отелей на теплом песке возвышались десятки нефтяных вышек.

Горизонт Лос-Анджелеса и других городов штата выглядел весьма удручающе: это было до расцвета шоу-бизнеса и, конечно, задолго до того, как штат стал инновационным центром страны. Когда-то тут добывали нефть.


У Калифорнии есть и другое название — золотой штат. Назвали ее так потому, что в горах Сьерра-Невады, которые расположены в Калифорнии, в XIX веке нашли золото. Так этот американский регион прозвали золотым, однако на самом деле Калифорния гораздо больше зарабатывала на «черном золоте» — на добыче нефти.


Когда европейцы прибыли в Новый Свет, коренные американцы веками использовали нефть: например, ею покрывали каноэ, чтобы защитить от воды. А в XIX веке калифорнийскую нефть стали добывать в промышленных масштабах: в 1859 году в округе Гумбольдт пробурили первую скважину. Спустя несколько десятилетий Калифорния превратилась в настоящего нефтяного гиганта, и повсюду возвышались нефтяные вышки, выкачивающие тонны черного золота из недр земли.


Очагом добычи нефти стала Южная Калифорния: лес из вышек в Лонг-Бич

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Нефтяной бум привел к тому, что огромные площади стали домом для сотен буровых вышек

Они, как гигантские иглы, торчали повсюду, заставляя солнечный штат выглядеть очень мрачно

Лос-Анджелес не был исключением: район Венис был застроен вышками вплоть до самого океана

Это все он же, 1937 г.

В Венисе вообще вышки смешались с жилыми кварталами и пляжами

А вот Марина-дель-Рей, где сегодня находится одна из самых больших стоянок для катеров и яхт

Пляж города Хантингтон-Бич был усеян нефтяными вышками еще в 1960-х годах

Установки для добычи нефти недалеко от Санта-Барбары в начале ХХ века

Мост через канал в районе Венис, Лос-Анджелес, и вышки позади моста

Дорога к Лос-Анджелесу, 1930-е годы

Нефтяную установку замаскировали под рождественскую елку, 1939 г.

Добыча нефти недалеко от Лос-Анджелеса в 1952 г.

Вышки возвышаются за католической церковью в Хантингтон-Бич, 1937 г.

Олимпийские игры 1932 года

Калифорнийский пляж в тридцатых годах прошлого столетия

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Метки: вышка   интересно   калифорния   нефтяная вышка   пляж   фото   
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poбт 44 минуты назад
так вот как выглядит страна - нефтеколонка
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