16 фото солнечной Калифорнии, пляжи которой когда-то украшали нефтяные вышки

Когда-то калифорнийские пляжи выглядели не так идиллически, как сегодня, ведь вместо кафе, магазинчиков и отелей на теплом песке возвышались десятки нефтяных вышек.
Горизонт Лос-Анджелеса и других городов штата выглядел весьма удручающе: это было до расцвета шоу-бизнеса и, конечно, задолго до того, как штат стал инновационным центром страны. Когда-то тут добывали нефть.
У Калифорнии есть и другое название — золотой штат. Назвали ее так потому, что в горах Сьерра-Невады, которые расположены в Калифорнии, в XIX веке нашли золото. Так этот американский регион прозвали золотым, однако на самом деле Калифорния гораздо больше зарабатывала на «черном золоте» — на добыче нефти.
Когда европейцы прибыли в Новый Свет, коренные американцы веками использовали нефть: например, ею покрывали каноэ, чтобы защитить от воды. А в XIX веке калифорнийскую нефть стали добывать в промышленных масштабах: в 1859 году в округе Гумбольдт пробурили первую скважину. Спустя несколько десятилетий Калифорния превратилась в настоящего нефтяного гиганта, и повсюду возвышались нефтяные вышки, выкачивающие тонны черного золота из недр земли.
Очагом добычи нефти стала Южная Калифорния: лес из вышек в Лонг-Бич
Нефтяной бум привел к тому, что огромные площади стали домом для сотен буровых вышек
Они, как гигантские иглы, торчали повсюду, заставляя солнечный штат выглядеть очень мрачно
Лос-Анджелес не был исключением: район Венис был застроен вышками вплоть до самого океана
Это все он же, 1937 г.
В Венисе вообще вышки смешались с жилыми кварталами и пляжами
А вот Марина-дель-Рей, где сегодня находится одна из самых больших стоянок для катеров и яхт
Пляж города Хантингтон-Бич был усеян нефтяными вышками еще в 1960-х годах
Установки для добычи нефти недалеко от Санта-Барбары в начале ХХ века
Мост через канал в районе Венис, Лос-Анджелес, и вышки позади моста
Дорога к Лос-Анджелесу, 1930-е годы
Нефтяную установку замаскировали под рождественскую елку, 1939 г.
Добыча нефти недалеко от Лос-Анджелеса в 1952 г.
Вышки возвышаются за католической церковью в Хантингтон-Бич, 1937 г.
Олимпийские игры 1932 года
Калифорнийский пляж в тридцатых годах прошлого столетия
Источник:
- Не только чайки, но и кашалоты: самые лучшие воришки среди животных
- Кладбище ракетовозов
- Сколько раз откапывали сфинкса, и как он выглядел до середины ХХ века
- Что происходит на картине «Сватовство майора»
- Пляж, который стал популярным, потому что с него запрещают убирать стёкла
Понравилось25