16 фото солнечной Калифорнии, пляжи которой когда-то украшали нефтяные вышки

Горизонт Лос-Анджелеса и других городов штата выглядел весьма удручающе: это было до расцвета шоу-бизнеса и, конечно, задолго до того, как штат стал инновационным центром страны. Когда-то тут добывали нефть.

У Калифорнии есть и другое название — золотой штат. Назвали ее так потому, что в горах Сьерра-Невады, которые расположены в Калифорнии, в XIX веке нашли золото. Так этот американский регион прозвали золотым, однако на самом деле Калифорния гораздо больше зарабатывала на «черном золоте» — на добыче нефти.

Когда европейцы прибыли в Новый Свет, коренные американцы веками использовали нефть: например, ею покрывали каноэ, чтобы защитить от воды. А в XIX веке калифорнийскую нефть стали добывать в промышленных масштабах: в 1859 году в округе Гумбольдт пробурили первую скважину. Спустя несколько десятилетий Калифорния превратилась в настоящего нефтяного гиганта, и повсюду возвышались нефтяные вышки, выкачивающие тонны черного золота из недр земли.

Очагом добычи нефти стала Южная Калифорния: лес из вышек в Лонг-Бич