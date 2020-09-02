По Калифорнии - на дрезине!

В 1880 году лесопромышленники С.Р.Джонсон, Калвин Стюарт и Джеймс Хантер построили в калифорнийском округе Мендосино узкоколейную эелезную дорогу для доставки из леса бревен. В 1925 по ней стали ходить дрезины на бензиновом ходу, доставлявшие пассажиров на лесопилки, а теперь дорога стала полноценым туристическим маршрутом, по которому можно прокатиться на дрезине, любуясь природой.

0 Источник: Изначально железнодорожня линия Калифорния Вестерн была частью железной дороги Форт Брэгг Милл. Затем она еще пару раз переходила из рук в руки, а в августе 1996-го ее купила группа независимых инвесторов, впервые за 111 лет решивших превратить дорогу в независимый бизнес.

0 Источник: Экскурсии на дрезинах по лесу Рэдвуд набирают все большую популярность. Организаторы стараются делать их все более разнообразными: в Рождество пассажиры едут на поезде с Сантой, а в Хэллоуин - катаются на Тыквенном экспрессе.

0 Источник: Для экскурсий используются специально сделанные электродрезины, которые двигаются почти бесшумно. Туристов провозят по историческим маршрутам, а также проводят экскурсии по природным красотам Редвуда. "Лес Редвуд очень красив, особено в туманные дни, - рассказывают организаторы. - Такое ощущение, что ты едешь по лесу юрского периода. Кажется, что из-за дерева вот-вот выглянет бронтозавр".

0 Источник: В Редвуде массово произрастают калифорнийские красные деревья - местные эндемики, которые редко увидишь в других частях мира.

0 Источник: Природный мир Редвуда очень богат - во время экскурсии можно увидеть выдр, белых цапель, черепах, оленей, а во время ранних экскурсий можно встретить даже медведей.

0 Источник: Сначала организаторы экологическихъ экскурсий думали, что их клиентами будут, в основном, миллениалы, однако вскоре они обнаружили, что пенсионеры с неменьшим энтузиазмом принимают участие в прогулках.