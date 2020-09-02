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По Калифорнии - на дрезине!

По Калифорнии - на дрезине! (20 фото)

Автор:
02 сентября 2020 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: Мендосино   железная дорога   интересно   калифорния   лесопилки   путешествия   экскурсии   
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В 1880 году лесопромышленники С.Р.Джонсон, Калвин Стюарт и Джеймс Хантер построили в калифорнийском округе Мендосино узкоколейную эелезную дорогу для доставки из леса бревен. В 1925 по ней стали ходить дрезины на бензиновом ходу, доставлявшие пассажиров на лесопилки, а теперь дорога стала полноценым туристическим маршрутом, по которому можно прокатиться на дрезине, любуясь природой.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мендосино   железная дорога   интересно   калифорния   лесопилки   путешествия   экскурсии   
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5  комментариев
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−28
............ 3 часа назад
дрезина педальная а не электрическая
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31k
Игорь 38 минут назад
Не знаю как за границей, но мы, будучи школьниками, спионерили у железнодорожников ручную дрезину, и рассекали на ней по местной ветке... Даже попробовали её в школу на металлолом утащить, но потом решили не палиться.
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6k
МимоПроходил 2 часа назад
Ага, только стоит это "удовольствие" от 200 баксов
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787
Шурман 2 часа назад
У нас в Бельгии в Арденнах есть тоже самое , катания по старой железной дороге которая идет через леса , старинные туннели и озера . Дорога всего 18 км но если често я запарился крутить педали . Первый раз ездили брали с педалями второй раз уже ручную .
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9k
Хью́берт 4 часа назад
Идет баба Яга по рельсам. Сзади засвистел паровоз... Она, не оборачиваясь, говорит:
- Хм, порядочные девушки на свист не оборачиваются.
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