По Калифорнии - на дрезине!

В 1880 году лесопромышленники С.Р.Джонсон, Калвин Стюарт и Джеймс Хантер построили в калифорнийском округе Мендосино узкоколейную эелезную дорогу для доставки из леса бревен. В 1925 по ней стали ходить дрезины на бензиновом ходу, доставлявшие пассажиров на лесопилки, а теперь дорога стала полноценым туристическим маршрутом, по которому можно прокатиться на дрезине, любуясь природой.
Изначально железнодорожня линия Калифорния Вестерн была частью железной дороги Форт Брэгг Милл. Затем она еще пару раз переходила из рук в руки, а в августе 1996-го ее купила группа независимых инвесторов, впервые за 111 лет решивших превратить дорогу в независимый бизнес.
Экскурсии на дрезинах по лесу Рэдвуд набирают все большую популярность. Организаторы стараются делать их все более разнообразными: в Рождество пассажиры едут на поезде с Сантой, а в Хэллоуин - катаются на Тыквенном экспрессе.
Для экскурсий используются специально сделанные электродрезины, которые двигаются почти бесшумно. Туристов провозят по историческим маршрутам, а также проводят экскурсии по природным красотам Редвуда. "Лес Редвуд очень красив, особено в туманные дни, - рассказывают организаторы. - Такое ощущение, что ты едешь по лесу юрского периода. Кажется, что из-за дерева вот-вот выглянет бронтозавр".
В Редвуде массово произрастают калифорнийские красные деревья - местные эндемики, которые редко увидишь в других частях мира.
Природный мир Редвуда очень богат - во время экскурсии можно увидеть выдр, белых цапель, черепах, оленей, а во время ранних экскурсий можно встретить даже медведей.
Сначала организаторы экологическихъ экскурсий думали, что их клиентами будут, в основном, миллениалы, однако вскоре они обнаружили, что пенсионеры с неменьшим энтузиазмом принимают участие в прогулках.
Гостям Редвуда также предлагаются столики для пикников, которыми можно воспользоваться сразу после экскурсии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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