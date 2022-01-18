Подводная лодка Б-73, которая после списания оказалась вмурованной в бетонный пирс

Старое фото Б-73 на ходовых испытаниях 1957 г., найденное в интернете на сайте deepstorm.ru.

Свою историю Б-73 берёт с 16 августа 1954 г., когда в городе Молотовск в цехе №50 на заводе №402 была заложена Большая Подводная Лодка проекта 611 под строительным номером 404.

Уже во время строительства проект этой подлодки было решено переделать под будущие испытания баллистических ракет и достраивалась она уже модернизированной по проекту АВ611, а в том же году 30 ноября она была зачислена в состав кораблей Военно-Морских Сил СССР.

Спустя ещё три года подводная лодка Б-73 была достроена и 16 января 1957 г. была спущена на воду, после чего начались её ходовые испытания с погружениями на предельную глубину и первые пусковые испытания баллистических ракет Р-11ФМ.

После проведения всех испытаний 30 ноября того же года Б-73 была принята в строй и 6 декабря под командованием капитана 2 ранга С. И. Лихарёва отправилась в переход в Оленью губу на своё постоянное место базирования.

17 декабря 1957 г. подлодка была включена в состав Северного флота, а 29 марта 1958 г. вошла в состав 140-й отдельной бригады подводных лодок СФ.

А с 1958 г. на К-73 продолжились испытания пусков серийных баллистических ракет Р-11ФМ и в 1959 г. подлодка совершила дальний автономный переход с пуском на тридцатые сутки.

15 июля 1961 г. К-73 вошла в состав 16-й дивизии 12-й эскадры подводных лодок.

После учений "Печора" в 1965 г. подлодка была направлена на судоремонтный завод в Кронштадт, где с 1966 по 1978 гг. на ней проходил демонтаж старой пусковой установки ракет и производилась подготовка к модернизации по проекту АВ611К.

В 1968 г. подлодка была передана в состав 161-й бригады подводных лодок и направлена для постоянного места базирования в г. Полярный, где использовалась в научных целях для различных испытаний.

В 1970 г. на судоремонтном заводе "Звёздочка" в г. Северодвинск была закончена модернизация К-73 по проекту АВ611К и на ней был установлен новый навигационный комплекс "Штырь-М", после чего начались его испытания.

Летом 1971 г. К-73 перешла в состав 203-й отдельной бригады подводных лодок Беломорской Военно-Морской Базы, в составе которой продолжала участвовать в различных учениях, испытаниях и переходах.

А 7 августа 1974 г. К-73 была исключена из состава кораблей Военно-Морского Флота. На ней был произведён демонтаж оборудования и 1 октября 1975 г. её экипаж был расформирован, после чего она была отбуксирована на базу утилизации на мыс Зелёный в г. Мурманск.

В интернете встречается информация, что в 1978 г. с подлодки был вырезан отсек с рубкой, который в дальнейшем использовался для учебно-тренировочных задача личного состава ВМФ. Так или иначе, но вплоть до середины 1980-х гг. оставшиеся отсеки К-73 лежали на мелководье у берега бухты Зелёная.