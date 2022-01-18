Подводная лодка Б-73, которая после списания оказалась вмурованной в бетонный пирс

В 50-х на ней проводили испытания баллистических ракет.
Сегодня мы расскажем про интересную и совершенно неожиданную участь подводной лодки Б-73, построенной в 1957 г. по проекту 611, которая после списания оказалась вмурованной в бетонный пирс на берегу Баренцева моря.
Старое фото Б-73 на ходовых испытаниях 1957 г., найденное в интернете на сайте deepstorm.ru.
Свою историю Б-73 берёт с 16 августа 1954 г., когда в городе Молотовск в цехе №50 на заводе №402 была заложена Большая Подводная Лодка проекта 611 под строительным номером 404.
Уже во время строительства проект этой подлодки было решено переделать под будущие испытания баллистических ракет и достраивалась она уже модернизированной по проекту АВ611, а в том же году 30 ноября она была зачислена в состав кораблей Военно-Морских Сил СССР.
Спустя ещё три года подводная лодка Б-73 была достроена и 16 января 1957 г. была спущена на воду, после чего начались её ходовые испытания с погружениями на предельную глубину и первые пусковые испытания баллистических ракет Р-11ФМ.
После проведения всех испытаний 30 ноября того же года Б-73 была принята в строй и 6 декабря под командованием капитана 2 ранга С. И. Лихарёва отправилась в переход в Оленью губу на своё постоянное место базирования.
17 декабря 1957 г. подлодка была включена в состав Северного флота, а 29 марта 1958 г. вошла в состав 140-й отдельной бригады подводных лодок СФ.
А с 1958 г. на К-73 продолжились испытания пусков серийных баллистических ракет Р-11ФМ и в 1959 г. подлодка совершила дальний автономный переход с пуском на тридцатые сутки.
15 июля 1961 г. К-73 вошла в состав 16-й дивизии 12-й эскадры подводных лодок.
После учений "Печора" в 1965 г. подлодка была направлена на судоремонтный завод в Кронштадт, где с 1966 по 1978 гг. на ней проходил демонтаж старой пусковой установки ракет и производилась подготовка к модернизации по проекту АВ611К.
В 1968 г. подлодка была передана в состав 161-й бригады подводных лодок и направлена для постоянного места базирования в г. Полярный, где использовалась в научных целях для различных испытаний.
В 1970 г. на судоремонтном заводе "Звёздочка" в г. Северодвинск была закончена модернизация К-73 по проекту АВ611К и на ней был установлен новый навигационный комплекс "Штырь-М", после чего начались его испытания.
Летом 1971 г. К-73 перешла в состав 203-й отдельной бригады подводных лодок Беломорской Военно-Морской Базы, в составе которой продолжала участвовать в различных учениях, испытаниях и переходах.
А 7 августа 1974 г. К-73 была исключена из состава кораблей Военно-Морского Флота. На ней был произведён демонтаж оборудования и 1 октября 1975 г. её экипаж был расформирован, после чего она была отбуксирована на базу утилизации на мыс Зелёный в г. Мурманск.
В интернете встречается информация, что в 1978 г. с подлодки был вырезан отсек с рубкой, который в дальнейшем использовался для учебно-тренировочных задача личного состава ВМФ. Так или иначе, но вплоть до середины 1980-х гг. оставшиеся отсеки К-73 лежали на мелководье у берега бухты Зелёная.
Но в отличии от других собратьев по утилизации, оставшиеся отсеки получили вторую, но совершенно неожиданную жизнь. Они были заложены в качестве фундамента причальной стенки бетонной набережной, где под слоем бетона и покоятся уже более трёх десятилетий, а во время отлива вода уходит, оголяя части корпуса.
Как можно заметить по следам на бетоне, вода во время приливов скрывает торчащий из бетона корпус полностью.
Для начала осмотрим его снаружи.
Попасть можно в каждый замурованный отсек.
Ведь здесь полно дыр.
Из бетона торчит вмурованный гермолюк, который когда-то стоял между отсеками.
Ну а теперь давайте протиснемся внутрь и начнём осмотр с крайнего отсека в правой части пирса, если стоять к морю спиной.
Он примерно наполовину замыт песком.
Всё напрочь проржавело.
Замытый песком проём от гермолюка в переборке.
Но мы всё равно попадаем на другую сторону.
В следующий отсек.
Который также наполовину замыт песком.
Протискиваемся дальше.
Огромная крышка в корпусе. Вряд ли конечно она от ракетной шахты, ведь она была размещена в рубке, а её как пишут в интернете вырезали с лодки.
Ползём ещё дальше.
Снова вмурованный в бетон гермолюк.
И вот мы у самого главного отсека подлодки, где размещался дизель.
Его замытый песком корпус до сих пор остаётся внутри.
Это и есть самое настоящее механическое сердце подводной лодки.
Вот такие исторические остатки скрываются под ногами ничего не подозревающих людей, гуляющих на поверхности.
Ну а мы ползём в конец отсека.
Где за завалами из камней есть лаз в ещё один отсек.
Но он смят и завален внутри камнями.
Вылезаем наружу через очередной лаз.
К слову здесь помимо подлодки в бетоне встречается и много других механизмов, катков, труб и прочих железяк.
А слева из под причальной стенки выступает недопиленная хвостовая часть подлодки, где располагался гребной винт.
Ну а на этом всё.
Источник:
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