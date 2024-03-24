В вечер нападения на «Крокус» на Арбате припарковали фургон с рекламой наркошопа

Как сообщает BAZA, «Форд Транзит» с рекламой наркошопа на пешехходном (!) Арбате припарковали около 21:40, вечером 22 марта. Как раз в тот момент, когда все внимание общественности было приковано к событиям в "Крокусе".

"Газель" представляла собой перекрашенный, черный Ford Transit на котором был QR-код, ведущий на зеркало сайта и наклейка с названием и логотипом самого маркетплейса "K------".

На крыше Форда были колонки, которые напевали песню с запоминающейся и действующей на психику ритмикой, слова в песне были:

К------- - это современный даркнет-маркетплейс, здесь вы найдёте всё:

от ароматных шишек, до белоснежного порошка, ......, еженедельная лотерея и многое другое. Только через Tor.

На этом любительском видео невольные свидетели не могут поверить своим глазам: Как? Мы же в Москве, на Арбате!":