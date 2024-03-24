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В вечер нападения на «Крокус» на Арбате припарковали фургон с рекламой наркошопа

В вечер нападения на «Крокус» на Арбате припарковали фургон с рекламой наркошопа

Автор:
24 марта 2024 20:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Арбат   Наркотики   Фургон   наркошоп   реклама   форд транзит   
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В это сложно поверить, но в тот вечер, когда в Крокус Сити Холл разворачивалась трагедия, а силовики были подняты по тревоге и занимались терактом, в самом центре Москвы, на Арбате, некие люди припарковали «Форд Транзит» с рекламой наркошопа. И это уже не первая провокация подобного рода.

Как сообщает BAZA, «Форд Транзит» с рекламой наркошопа на пешехходном (!) Арбате припарковали около 21:40, вечером 22 марта. Как раз в тот момент, когда все внимание общественности было приковано к событиям в "Крокусе".

"Газель" представляла собой перекрашенный, черный Ford Transit на котором был QR-код, ведущий на зеркало сайта и наклейка с названием и логотипом самого маркетплейса "K------".

На крыше Форда были колонки, которые напевали песню с запоминающейся и действующей на психику ритмикой, слова в песне были:

К------- - это современный даркнет-маркетплейс, здесь вы найдёте всё:
от ароматных шишек, до белоснежного порошка, ......, еженедельная лотерея и многое другое. Только через Tor.

На этом любительском видео невольные свидетели не могут поверить своим глазам: Как? Мы же в Москве, на Арбате!":

Номер фургона опубликовали некоторые каналы. 43-й регион - это Кировская область.

Как сообщает канал "Россия в моменте", это не первая акция-провокация данного норкошопа. В декабре прошлого года в Москве был замечен автобус, обклееный рекламой в цветах, с логотипом маркет-плейса, и QR-кодами, ведущими на то же зеркало сайта.

По словам свидетелей:

На Новом Арбате, напротив Министерства иностранных дел, автобус перекрывает две полосы. Образуется пробка… Водитель уверяет, что невиновен. Просто ему неизвестные лица прислали деньги, на которые он этот автобус купил.

А это январь, московское метро. Красочные стикеры с наркорекламой в вагонах. QR-код и слоган «Переходи на осознанное потребление».

Разъярённые пассажиры звонят «куда следует». Полиция отсматривает записи видеокамер. На записях какие-то типы ждут, когда вагон опустеет, затем мгновенно клеят стикеры. Нарушителей поймали, они получили административку.

Возвращаясь к фургону на Арбате.

Как сообщает BAZA, на место инцидента отправили группу быстрого реагирования, фургон оцепили — машину проверили кинолог и сапёры. Когда выяснилось, что взрывчатки внутри нет, машину отогнали "куда следует". О её дальнейшей судьбе пока неизвестно.

Источник:

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Метки: Арбат   Наркотики   Фургон   наркошоп   реклама   форд транзит   
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11  комментариев
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32k
Юрьевич 2 часа назад
Походу покупают за копейки старый хлам, клеят на него рекламу своей дури и ставят в людном месте. Пока приедут, пока отгонят - проходит время... и всё это время эта реклама висит... люди фоткают и рассылают друзьям.
И ответственности уголовной нет за рекламу наркоты, только административка... максимум 100к рублей.
А должна быть реальная уголовная статья!
"Водитель уверяет, что невиновен. Просто ему неизвестные лица прислали деньги, на которые он этот автобус купил."
Ага, дурку включил! А на Арбат на экскурсию приехал? На нары однозначно!
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60k
Мойша 39 минут назад
Как всегда борьба идет со следствием. но причину как-то не трогают. То биш сам сайт и магазин. И хозяев магазина. Прихлопнули бы - и реклама бы исчезла.
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5k
Руслан 43 минуты назад
И который раз уже говорю: наше правосудие слишком гуманно к убийцам. А наркоторговцы именно убийцы. Короткое следствие и расстрел. А лучше - повешение. Имущество конфисковать в пользу государства.
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8k
perekrestok 49 минут назад
Пусть депутаты задумаются что у нас служба контролирует оборот наркотиков а на самом деле должна бороться.
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91
DuckTales 49 минут назад
нифига себе ...
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6k
hhwost Час назад
единственный вариант, объясняющий слепоту и глухоту властей - эти ребята отстёгивают "на войну".
потому как даже в "весёлые девяностые" такого беспредела не было. у меня в домовом чате через день сообщения о закладчиках и искателях закладок. и вот этот случай на Арбате - это просто пипец.
а наркоконтроль слепоглухого изображает.
может у кого есть другое объяснение? у меня нет.
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3k
Rom 2 часа назад
Что это за х-е-р-н-я еще?
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121
Влад Rom 48 минут назад
Это реальность.. Все знают, что в клубах Москвы наркотики - ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ часть "программы". Купить наркоту - абсолютно нет проблем,реклама везде - на стенах,на асфальте,на транспорте и на развлекательных\популярных сайтах.
Вычислить - не проблема. Почему не вычисляют и не наказывают? Потому что есть заинтересованность определенных лиц(точнее намекать не буду,потому как - статья и арест этими самыми лицами).
PS - все больше получает распространение анаша,опиум,насвай. Нетрудно догадаться,кто стал основателем моды и поставщиком..
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121
Влад Джейсон Вурхиз Полчаса назад
Как бы да. Надписи ушли в "плохие" районы и в интернет. Что вполне логично. В интернете проще прятать концы и на порядки больше аудитория.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1403 поста (1330 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

96624



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