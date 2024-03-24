В вечер нападения на «Крокус» на Арбате припарковали фургон с рекламой наркошопа

В это сложно поверить, но в тот вечер, когда в Крокус Сити Холл разворачивалась трагедия, а силовики были подняты по тревоге и занимались терактом, в самом центре Москвы, на Арбате, некие люди припарковали «Форд Транзит» с рекламой наркошопа. И это уже не первая провокация подобного рода.
Как сообщает BAZA, «Форд Транзит» с рекламой наркошопа на пешехходном (!) Арбате припарковали около 21:40, вечером 22 марта. Как раз в тот момент, когда все внимание общественности было приковано к событиям в "Крокусе".
"Газель" представляла собой перекрашенный, черный Ford Transit на котором был QR-код, ведущий на зеркало сайта и наклейка с названием и логотипом самого маркетплейса "K------".
На крыше Форда были колонки, которые напевали песню с запоминающейся и действующей на психику ритмикой, слова в песне были:
К------- - это современный даркнет-маркетплейс, здесь вы найдёте всё:
от ароматных шишек, до белоснежного порошка, ......, еженедельная лотерея и многое другое. Только через Tor.
На этом любительском видео невольные свидетели не могут поверить своим глазам: Как? Мы же в Москве, на Арбате!":
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Номер фургона опубликовали некоторые каналы. 43-й регион - это Кировская область.
Как сообщает канал "Россия в моменте", это не первая акция-провокация данного норкошопа. В декабре прошлого года в Москве был замечен автобус, обклееный рекламой в цветах, с логотипом маркет-плейса, и QR-кодами, ведущими на то же зеркало сайта.
По словам свидетелей:
На Новом Арбате, напротив Министерства иностранных дел, автобус перекрывает две полосы. Образуется пробка… Водитель уверяет, что невиновен. Просто ему неизвестные лица прислали деньги, на которые он этот автобус купил.
А это январь, московское метро. Красочные стикеры с наркорекламой в вагонах. QR-код и слоган «Переходи на осознанное потребление».
Разъярённые пассажиры звонят «куда следует». Полиция отсматривает записи видеокамер. На записях какие-то типы ждут, когда вагон опустеет, затем мгновенно клеят стикеры. Нарушителей поймали, они получили административку.
Возвращаясь к фургону на Арбате.
Как сообщает BAZA, на место инцидента отправили группу быстрого реагирования, фургон оцепили — машину проверили кинолог и сапёры. Когда выяснилось, что взрывчатки внутри нет, машину отогнали "куда следует". О её дальнейшей судьбе пока неизвестно.
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И ответственности уголовной нет за рекламу наркоты, только административка... максимум 100к рублей.
А должна быть реальная уголовная статья!
"Водитель уверяет, что невиновен. Просто ему неизвестные лица прислали деньги, на которые он этот автобус купил."
Ага, дурку включил! А на Арбат на экскурсию приехал? На нары однозначно!
потому как даже в "весёлые девяностые" такого беспредела не было. у меня в домовом чате через день сообщения о закладчиках и искателях закладок. и вот этот случай на Арбате - это просто пипец.
а наркоконтроль слепоглухого изображает.
может у кого есть другое объяснение? у меня нет.
Вычислить - не проблема. Почему не вычисляют и не наказывают? Потому что есть заинтересованность определенных лиц(точнее намекать не буду,потому как - статья и арест этими самыми лицами).
PS - все больше получает распространение анаша,опиум,насвай. Нетрудно догадаться,кто стал основателем моды и поставщиком..