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В Таиланде мужчину, разгромившего храм, убил Будда

В Таиланде мужчину, разгромившего храм, убил Будда

Автор:
16 марта 2024 08:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Наркотики   Таиланд   будда   монахи   полиция   храм   
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Ладно, не сам Будда, а его скульптура, но все же.

Инцидент произошел в одном из буддийских храмов в Таиланде, в провинции Чонбури. 49-летний Эк решил, что храм — самое лучшее место, где можно принимать метамфетамин. Закинулся он им со своим другом - монахом из храма по имени Бест. Но вместо просветления Эку окончательно снесло кукуху, и он напал на друга, а после того, как последнему удалось удрать, поехавший нарик принялся разрушать храм.

Когда приехала полиция, чудик уже забаррикадировался. На все попытки вести переговоры упорно хранил молчание, только периодически крушил статуи. Часа через 2 стало подозрительно тихо, и было принято решение аккуратно вскрыть двери храма.


Представляете, как удивились полицейские, обнаружив на полу хулигана с пробитой грудной клеткой? Дальнейшее расследование показало, что мужчина пытался взобраться на самую высокую статую Будды в зале и совершить акт вандализма, но поскользнулся и упал на острый конец другой статуи внизу.


В сети это происшествие тут же окрестили «мгновенной кармой» и решили, что сам Будда не смог больше терпеть выходки этого человека и убрал его. А его друга уже выгнали из монахов за неподобающее поведение.

Источник:

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Метки: Наркотики   Таиланд   будда   монахи   полиция   храм   
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2  комментария
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Старожил 5 минут назад
...Поскользнулся и упал на острый конец другой статуи внизу...
И так три раза подряд, правда правда


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96k
Доктор Джонс Минуту назад
Будда суров, но справедлив, потому что он - Будда...
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