Аналитики компании уверяли, что это временное явление и продолжали держать лицо, пока не поняли, что всё серьёзно. Чтобы избежать ухудшения ситуации, в компании срочно пересняли рекламу, запустив новый ролик, в котором было всё, как любят консервативные американцы, но было поздно. Маркетолога Anheuser-Bush, допустившего промах с неуместной инклюзивной рекламой, уволили. Пришла пора сокращений и на заводах.

В результате бойкот пива вылился для компании в серьёзные финансовые потери - по данным CNN, Anheuser-Bush лишилась более 1,4 миллиарда долларов. А само пиво Bud Ligh, которое более двух десятилетий считалось самым продаваемым напитком в США, утратило этот статус. Теперь он принадлежит мексиканскому светлому пиву Modelo Especial.