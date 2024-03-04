Хотели попасть в повестку дня, но что-то пошло не так.
Ох уж эта инклюзивность! В компания Anheuser-Bush, которая производит пиво Bud Light, однажды решили, что неплохо было бы показать, что их пенные напитки подойдёт не только для реднеков. В результате в рекламную кампанию пригласили Дилана Малвейни*.
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Необдуманный шаг обернулся миллиардными потерями.
Потребители рекламу не поняли, а затем и вовсе призвали к бойкоту Bud Light, и пиво, продажи которого занимали первое место в США, постепенно перестали покупать.
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Аналитики компании уверяли, что это временное явление и продолжали держать лицо, пока не поняли, что всё серьёзно. Чтобы избежать ухудшения ситуации, в компании срочно пересняли рекламу, запустив новый ролик, в котором было всё, как любят консервативные американцы, но было поздно. Маркетолога Anheuser-Bush, допустившего промах с неуместной инклюзивной рекламой, уволили. Пришла пора сокращений и на заводах.
В результате бойкот пива вылился для компании в серьёзные финансовые потери - по данным CNN, Anheuser-Bush лишилась более 1,4 миллиарда долларов. А само пиво Bud Ligh, которое более двух десятилетий считалось самым продаваемым напитком в США, утратило этот статус. Теперь он принадлежит мексиканскому светлому пиву Modelo Especial.
Компания делает всё возможное, чтобы удержаться на рынке в США, однако “показатели остаются весьма неудовлетворительными, выручка падает двузначными цифрами, поскольку группа потеряла долю рынка”, -заявил Аарин Чиекри, аналитик по акциям онлайн-инвестиционной платформы Hargreaves Lansdown.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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реклама работает так что бы показать продукт так что бы он понравился потребителю что бы потребитель мог себя ассоциировать с продуктом или хотеть им обладать
когда в рекламе например энергетика показывают стильно одетых людей, которые веселятся, задорно отжигают, делают что то крутое - человек у нравятся люди в рекламе и он хочет так же как они и в голове срабатывает примитивный тригер "что бы быть как они я должен купить этот продукт"
а что тут: в рекламе трансгендер и человек думает "нет я не хочу быть как он и по этому продукт этот покупать не стану" ну может горстка трансгендеров и купит, однако это совсем не целевая аудитория продукта это крохи
====В результате в рекламную кампанию пригласили Дилана Малвейни*.====
====* Экстремистская организация, запрещенная в России.====
Дилана Малвейни как бы не торт, и её деятельность у нас имеет смысл запретить, но она не "организация".
На фоне скандала акции компании рухнули на 5%, а стоимость производства уменьшилась аж на шесть миллиардов долларов.