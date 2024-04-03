Уголовное дел возбудили против мужчин, оставивших в день теракта фургон с рекламой наркошопа на Арбате

В отношении трех человек, которые установили в Москве на Арбате в день трагедии в "Крокусе" автомобиль с рекламой онлайн-магазина наркотических средств, возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 230 УК РФ (Склонение к потреблению наркотических средств). Все трое злоумышленников отправлены судом под стражу
В Москве задержаны и отправлены под стражу трое мужчин, разместивших на автомобиле рекламу онлайн-магазина, где продаются наркотики Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Пресненский суд столицы.
Постановлением Пресненского районного суда города Москвы <...> [троим мужчинам были] избраны меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 23 мая 2024 года
, — заявил источник издания РИА в суде.
Отмечается, что рекламу разместили прямо в центре столицы.
Злоумышленникам предъявили обвинения по ч. 2 ст. 230 УК РФ (Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Им может грозить до 10 лет тюрьмы.
Источник:
Напомним, "Форд Транзит" с рекламой наркошопа на пешеходном (!) Арбате припарковали около 21:40, вечером 22 марта. Как раз в тот момент, когда все внимание общественности было приковано к событиям в "Крокусе".
"Газель" представляла собой перекрашенный, черный Ford Transit на котором был QR-код, ведущий на зеркало сайта и наклейка с названием и логотипом самого маркетплейса "K------".
На крыше Форда были колонки, которые напевали песню с запоминающейся и действующим на психику ритмом.
Как сообщил КП руководитель проекта «Трезвая Россия» и депутат Госдумы Султан Хамзаев, после закрытия крупнейшей площадки Hydra в 2022 году наркоторговцы запустили рекламу, что называется "во все тяжкие".
Образовалось множество других маркетплейсов, которые устроили настоящую войну за новых покупателей. Для этого преступники расширили пиар-стратегии
Преступники пытаются продвигать свой продукт везде, включая легальные сайты, которые доступны простому обывателю. Ролики с логотипом маркетплейсов появлялись даже на YouTube, - заявил Хамзаев.
Источник:
- В Москве задержали незаменимого специалиста, ударившего полицейского при побеге из комнаты полиции
- В Москве задержали телефонного мошенника, выманившего у женщины 162 млн рублей
- В России впервые лишили гражданства за совершённое преступление
- Полицейские искали неадекватную и голую бодибилдершу в простыне, а наткнулись на нарколабораторию
- Родителей члена молодежной ОПГ из Белгорода, избивавшего прохожих, лишат российского гражданства
Надеюсь как прежде административкой не отделаются.
Может и до подъездных рекламщиков у них руки дойдут... У нас на информационном стенде подъезда подобную рекламу наркоты напечатали. При этом камера висит около домофона и камера на доме...