Уголовное дел возбудили против мужчин, оставивших в день теракта фургон с рекламой наркошопа на Арбате

Напомним, "Форд Транзит" с рекламой наркошопа на пешеходном (!) Арбате припарковали около 21:40, вечером 22 марта. Как раз в тот момент, когда все внимание общественности было приковано к событиям в "Крокусе".

"Газель" представляла собой перекрашенный, черный Ford Transit на котором был QR-код, ведущий на зеркало сайта и наклейка с названием и логотипом самого маркетплейса "K------".

На крыше Форда были колонки, которые напевали песню с запоминающейся и действующим на психику ритмом.

Как сообщил КП руководитель проекта «Трезвая Россия» и депутат Госдумы Султан Хамзаев, после закрытия крупнейшей площадки Hydra в 2022 году наркоторговцы запустили рекламу, что называется "во все тяжкие".

Образовалось множество других маркетплейсов, которые устроили настоящую войну за новых покупателей. Для этого преступники расширили пиар-стратегии

Преступники пытаются продвигать свой продукт везде, включая легальные сайты, которые доступны простому обывателю. Ролики с логотипом маркетплейсов появлялись даже на YouTube, - заявил Хамзаев.