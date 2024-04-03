FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8589 постов • 1057 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Уголовное дел возбудили против мужчин, оставивших в день теракта фургон с рекламой наркошопа на Арбате

Уголовное дел возбудили против мужчин, оставивших в день теракта фургон с рекламой наркошопа на Арбате

Автор:
03 апреля 2024 00:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Арбат   Москва   Фургон   задержание   наркошоп   полиция   реклама   уголовное дело   
969
1

В отношении трех человек, которые установили в Москве на Арбате в день трагедии в "Крокусе" автомобиль с рекламой онлайн-магазина наркотических средств, возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 230 УК РФ (Склонение к потреблению наркотических средств). Все трое злоумышленников отправлены судом под стражу

В Москве задержаны и отправлены под стражу трое мужчин, разместивших на автомобиле рекламу онлайн-магазина, где продаются наркотики Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Пресненский суд столицы.

Постановлением Пресненского районного суда города Москвы <...> [троим мужчинам были] избраны меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 23 мая 2024 года

, — заявил источник издания РИА в суде.

Отмечается, что рекламу разместили прямо в центре столицы.

Злоумышленникам предъявили обвинения по ч. 2 ст. 230 УК РФ (Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Им может грозить до 10 лет тюрьмы.

Напомним, "Форд Транзит" с рекламой наркошопа на пешеходном (!) Арбате припарковали около 21:40, вечером 22 марта. Как раз в тот момент, когда все внимание общественности было приковано к событиям в "Крокусе".

"Газель" представляла собой перекрашенный, черный Ford Transit на котором был QR-код, ведущий на зеркало сайта и наклейка с названием и логотипом самого маркетплейса "K------".

На крыше Форда были колонки, которые напевали песню с запоминающейся и действующим на психику ритмом.

Как сообщил КП руководитель проекта «Трезвая Россия» и депутат Госдумы Султан Хамзаев, после закрытия крупнейшей площадки Hydra в 2022 году наркоторговцы запустили рекламу, что называется "во все тяжкие".

Образовалось множество других маркетплейсов, которые устроили настоящую войну за новых покупателей. Для этого преступники расширили пиар-стратегии

Преступники пытаются продвигать свой продукт везде, включая легальные сайты, которые доступны простому обывателю. Ролики с логотипом маркетплейсов появлялись даже на YouTube, - заявил Хамзаев.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Арбат   Москва   Фургон   задержание   наркошоп   полиция   реклама   уголовное дело   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Юрьевич 47 минут назад
Наконец то начали работать! Жаль, что только после того как чуть ли не под стены кремля поставили рекламу наркоты! Но лучше поздно чем никогда!
Надеюсь как прежде административкой не отделаются.
Может и до подъездных рекламщиков у них руки дойдут... У нас на информационном стенде подъезда подобную рекламу наркоты напечатали. При этом камера висит около домофона и камера на доме...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1417 постов (1343 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

97634



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Иосиф Кобзон о Жванецком
Иосиф Кобзон о Жванецком
Предсказания Йохана Галтунга о России, США и о человечестве в целом. Чего ждать от 21-го века?
Предсказания Йохана Галтунга о России, США и о человечестве в целом. Чего ждать от...
Набирающие популярность в сообществах
Ужасы СССР в британском сериале: "Джентльмен в Москве"... пожизненное заключение в "Метрополе"
Ужасы СССР в британском сериале: "Джентльмен в Москве"... пожизненное заключение в...
5 сериалов похожих на «Черное зеркало»⁠⁠
5 сериалов похожих на «Черное зеркало»⁠⁠
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересное#забавно#факты#в мире#интересно#задержание#Разное#кино
#машина#животные#ДТП#авто аварии#Автовсячина#история#люди#новости#полиция#удивительно
#автомобили#Юмор#аварии#позитив#Прикол#кот#улыбнуло#США#красота#собака
В Москве задержали телефонного мошенника, выманившего у женщины 162 млн рублей В Москве задержали телефонного мошенника, выманившего у женщины 162 млн рублей Полицейские искали неадекватную и голую бодибилдершу в простыне, а наткнулись на нарколабораторию Полицейские искали неадекватную и голую бодибилдершу в простыне, а наткнулись на нарколабораторию В вечер нападения на «Крокус» на Арбате припарковали фургон с рекламой наркошопа В вечер нападения на «Крокус» на Арбате припарковали фургон с рекламой наркошопа Родителей члена молодежной ОПГ из Белгорода, избивавшего прохожих, лишат российского гражданства Родителей члена молодежной ОПГ из Белгорода, избивавшего прохожих, лишат российского гражданства В Москве задержали незаменимого специалиста, ударившего полицейского при побеге из комнаты полиции В Москве задержали незаменимого специалиста, ударившего полицейского при побеге из комнаты полиции

На что жалуетесь?

Вернуться