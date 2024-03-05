<<В Госдуме обсуждают, как ещё сильней «ударить по карману» иноагентов>>

Недавно принятый закон о запрете рекламы у уехавших звёзд и блогеров уже лишит их 5 миллиардов рублей.
Депутаты Госдумы хотят запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам. Инициативу прокомментировал глава Комитета ГД по безопасности Василий Пискарев:
Считаю её правильной, ведь сбежавшие за границу звёзды продолжают получать в нашей стране немалые деньги за свои авторские права. Которые затем тратят на откровенно антироссийскую деятельность.
Запрет будет дополнять закон о запрете рекламы у иноагентов. Основные контракты у них были с компаниями из России, теперь договора стали разрывать. Отечественные бренды не хотят получить штраф и подмочить репутацию.
Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин:
За несколько дней с момента принятия показал свою эффективность закон о запрете рекламы у иноагентов.
Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие - сокращают штаты своих редакций. Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов. А это, по мнению экспертов, за прошлый год составило порядка 5 млрд рублей.
В последнее время поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам - артистам, музыкантам, писателям - всем тем, кто занимается дискредитацией наших Вооружённых сил, охаивает страну, как правило, проживая за границей.
Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счёт наших граждан.
Вероятно, речь о проектах Юрия Дудя* и Катерины Гордеевой** - последняя уже сообщила о прекращении деятельности своего Ютуб-канала, Дудь от комментариев пока воздерживается.
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*Юрий дудь признан иноагентом на территории РФ.
**Екатерина Гордеева признана иноагентом на территории РФ.
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какие еще квартиры
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говорят если запретить их деятельность и деятельность контор в которых они являются получателем прибыли на территории РФ в принципе, то это тоже поспособствует их обнищанию, да и полная конфискация имущества за антироссийскую деятельность тоже норм работает.