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В Госдуме обсуждают, как ещё сильней «ударить по карману» иноагентов

В Госдуме обсуждают, как ещё сильней «ударить по карману» иноагентов

Автор:
05 марта 2024 15:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Вячеслав Володин   Госдума   депутаты   закон   запрет   реклама   
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Недавно принятый закон о запрете рекламы у уехавших звёзд и блогеров уже лишит их 5 миллиардов рублей.

Депутаты Госдумы хотят запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам. Инициативу прокомментировал глава Комитета ГД по безопасности Василий Пискарев:

Считаю её правильной, ведь сбежавшие за границу звёзды продолжают получать в нашей стране немалые деньги за свои авторские права. Которые затем тратят на откровенно антироссийскую деятельность.

Запрет будет дополнять закон о запрете рекламы у иноагентов. Основные контракты у них были с компаниями из России, теперь договора стали разрывать. Отечественные бренды не хотят получить штраф и подмочить репутацию.

Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин:

За несколько дней с момента принятия показал свою эффективность закон о запрете рекламы у иноагентов.

Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие - сокращают штаты своих редакций. Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов. А это, по мнению экспертов, за прошлый год составило порядка 5 млрд рублей.

В последнее время поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам - артистам, музыкантам, писателям - всем тем, кто занимается дискредитацией наших Вооружённых сил, охаивает страну, как правило, проживая за границей.

Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счёт наших граждан.

Вероятно, речь о проектах Юрия Дудя* и Катерины Гордеевой** - последняя уже сообщила о прекращении деятельности своего Ютуб-канала, Дудь от комментариев пока воздерживается.

*Юрий дудь признан иноагентом на территории РФ.

**Екатерина Гордеева признана иноагентом на территории РФ.

Источник:

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Метки: Вячеслав Володин   Госдума   депутаты   закон   запрет   реклама   
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12  комментариев
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8k
Oleg 22 минуты назад
Дебильный закон, дебиловатые последствия, которые ничего не улучшают для жизни граждан, а только делают хуже. Сначала кучка дебилов предлагает помеченных лишить заработка, теперь лишить их прав на интеллектуальную собственность, потом лишить их имущества, а потом предложат сделать им специальные районы, где можно будет ходить только с повязками с вышитыми буквами "ИА". Методы ничего не напоминают? Как с памятью у депутатов то? Мы сейчас с чем боремся то? А к чему депутаты ведут?
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722
Alexander Sar 15 минут назад
дошло наконец-то...
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полчаса назад
В подавляющем большинстве эти иноагенты сдают свои дорогущие квартиры и с этого нехило живут.....
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46
Лопатин Михаил МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 4 минуты назад
Надо конфисковать и дело с концом.
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5k
Руслан 40 минут назад
Два года прошло, до еб@ных чинуш тупоголовых дошло, что надо бить по карману предателей
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227
Иван Иванов 42 минуты назад
История СССР знает примеры укрощения т.наз. "иноагентов".
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9k
Миха 51 минуту назад
Мда. Кажется - Юрий будет вдуть)))))
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Орк с топором! Миха Полчаса назад
да не, если озвученные доходы имели место быть, то у него всё хорошо.
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21k
Shtoppi Час назад
<<В Госдуме обсуждают, как ещё сильней «ударить по карману» иноагентов>>
-------
говорят если запретить их деятельность и деятельность контор в которых они являются получателем прибыли на территории РФ в принципе, то это тоже поспособствует их обнищанию, да и полная конфискация имущества за антироссийскую деятельность тоже норм работает.
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1k
АртемШишков Час назад
Что с ними как с малыми детками всё возятся, предателей надо лишать всего!!!
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August

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