<<В Госдуме обсуждают, как ещё сильней «ударить по карману» иноагентов>>

За несколько дней с момента принятия показал свою эффективность закон о запрете рекламы у иноагентов.

Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие - сокращают штаты своих редакций. Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов. А это, по мнению экспертов, за прошлый год составило порядка 5 млрд рублей.

В последнее время поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам - артистам, музыкантам, писателям - всем тем, кто занимается дискредитацией наших Вооружённых сил, охаивает страну, как правило, проживая за границей.

Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счёт наших граждан.