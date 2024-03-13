В Москве дочь сдала полицейским отца-травокура. Теперь её могут отправить в детдом

Мужчина в одиночку воспитывал 14-летнюю дочь и много работал. А после трудового дня иногда покуривал марихуану. О чём его ребёнок и сообщил правоохранителям.

Те приехали на профилактическую беседу с ребёнком и хотели посмотреть, в каких условиях она живёт. Всё было нормально до тех пор, пока подросток не заявила, что у них дома периодически как-то странно пахнет. И этот запах ей очень не нравится.

Инспектор ПДН сразу же стал задавать вопросы отцу девочки, тот поначалу отнекивался и придумывал. А потом сознался. Более того - сам показал шкатулку с наркотиком.