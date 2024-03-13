В Москве дочь сдала полицейским отца-травокура. Теперь её могут отправить в детдом

Всё началось с того, что она пожаловалась на плохой запах в их доме.
Мужчина в одиночку воспитывал 14-летнюю дочь и много работал. А после трудового дня иногда покуривал марихуану. О чём его ребёнок и сообщил правоохранителям.
Те приехали на профилактическую беседу с ребёнком и хотели посмотреть, в каких условиях она живёт. Всё было нормально до тех пор, пока подросток не заявила, что у них дома периодически как-то странно пахнет. И этот запах ей очень не нравится.
Инспектор ПДН сразу же стал задавать вопросы отцу девочки, тот поначалу отнекивался и придумывал. А потом сознался. Более того - сам показал шкатулку с наркотиком.
Траву отправили на экспертизу, мужчине грозит срок по статье 228 ч.1 УК РФ. Максимальный срок - по ней до 3 лет. В этом случае его дочь вполне может отправиться в детский дом.
Или же суд примет во внимание статус отца-одиночки и мужик отделается штрафом или принудительными работами. Получилась почти как вчерашняя история из Башкирии, только наоборот. Там мать запрещала дочери курить вейп, девчонка обиделась, сбежала и пошла жить в детский дом.
Источник:
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"Инспектор ПДН сразу же стал задавать вопросы отцу девочки, тот поначалу отнекивался и придумывал. А потом сознался. Более того - сам показал шкатулку с наркотиком."
У инспектор ПДН есть полномочия допрашивать или тем более обыскивать?
Изымать шкатулку с травой без протокола и понятых?
Горе-папаша мог сказать, что медитирует по вечерам и жжет благовония и послать инспектора на уйх. А потом сбросить содержимое шкатулки в унитаз, на всякий случай.
Может он не дал ей покурить и она обиделась, это больше похоже на правду. )
Я не понял предисторию. Приезжают на профилактическую беседу ко всем отцам-одиночкам, или были предпосылки?