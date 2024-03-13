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В Москве дочь сдала полицейским отца-травокура. Теперь её могут отправить в детдом

В Москве дочь сдала полицейским отца-травокура. Теперь её могут отправить в детдом

Автор:
13 марта 2024 17:18
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Наркотики   дочь   отец-одиночка   подросток   полиция   
2175
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Всё началось с того, что она пожаловалась на плохой запах в их доме.

Мужчина в одиночку воспитывал 14-летнюю дочь и много работал. А после трудового дня иногда покуривал марихуану. О чём его ребёнок и сообщил правоохранителям.

Те приехали на профилактическую беседу с ребёнком и хотели посмотреть, в каких условиях она живёт. Всё было нормально до тех пор, пока подросток не заявила, что у них дома периодически как-то странно пахнет. И этот запах ей очень не нравится.

Инспектор ПДН сразу же стал задавать вопросы отцу девочки, тот поначалу отнекивался и придумывал. А потом сознался. Более того - сам показал шкатулку с наркотиком.

Траву отправили на экспертизу, мужчине грозит срок по статье 228 ч.1 УК РФ. Максимальный срок - по ней до 3 лет. В этом случае его дочь вполне может отправиться в детский дом.

Или же суд примет во внимание статус отца-одиночки и мужик отделается штрафом или принудительными работами. Получилась почти как вчерашняя история из Башкирии, только наоборот. Там мать запрещала дочери курить вейп, девчонка обиделась, сбежала и пошла жить в детский дом.

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Метки: Москва   Наркотики   дочь   отец-одиночка   подросток   полиция   
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28k
Sheir 2 часа назад
Какая-то мутная фигня от начала и до конца.
"Инспектор ПДН сразу же стал задавать вопросы отцу девочки, тот поначалу отнекивался и придумывал. А потом сознался. Более того - сам показал шкатулку с наркотиком."
У инспектор ПДН есть полномочия допрашивать или тем более обыскивать?
Изымать шкатулку с травой без протокола и понятых?

Горе-папаша мог сказать, что медитирует по вечерам и жжет благовония и послать инспектора на уйх. А потом сбросить содержимое шкатулки в унитаз, на всякий случай.
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1k
OnLyMiD 4 минуты назад
Если правда, то отца жалко. Я бы такого отца уважал. Куда лучше так, культурненько, позитивненько, чем вот эта вся алкаха галимая.
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28k
Андрей 21 минуту назад
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 51 минуту назад
В Москве, в неполной семье, девочке 14 лет.... и она не знает что такое травка после всех Голливудских фильмов???
Может он не дал ей покурить и она обиделась, это больше похоже на правду. )
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35k
Teodor 55 минут назад
Похвально...
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3k
Старожил Час назад
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35k
Юр21 Час назад
Сказка. Автору минус.
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150
Без Паники Час назад
В дет. доме воздух будет несравненно чище.
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939
emporio_ss Час назад
Ссылка coub.com
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36k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Мужик сам виноват.Предупредить надо было ребёнка.Обьяснить как то.Да следить за запахом не мешало бы.
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8k
Alex 2 часа назад
Ну и правильно сделала, что сдала торчка.
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6k
livaneth 2 часа назад
"Те приехали на профилактическую беседу с ребёнком и хотели посмотреть, в каких условиях она живёт. "
Я не понял предисторию. Приезжают на профилактическую беседу ко всем отцам-одиночкам, или были предпосылки?
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121
Лопатин Михаил livaneth 41 минуту назад
На учёте стояли как неблагополучная семья.
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6k
Григорий 2 часа назад
тварь малолетняя решила поиграть в шантаж и полицейских? я бы сдал её тут же туда без возврата. Такое гавно в доме держать нельзя, непонятно куда в следующий раз оно будет бурлить.
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358
Ви Григорий 37 минут назад
Им там в школе втирают, что бы родителей сдавать при каждом удобном случае. Ремнем отшлепали - позвони, игрушку не купили - позвони, наорали - позвони и т.д.
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