Какую тайну хранит купюра в 500₽?

Пятисотрублевая банкнота — одна из немногих купюр, которая всецело отражает на себе характерные черты российского государства: великую историю, верность традициям и поразительное разгильдяйство.

Загадочный парусник

Пятисотрублевая банкнота была выпущена в обращение в 1998 году и до сегодняшнего дня модифицировалась трижды.

Основное описание рисунка с лицевой стороны: монумент Петра I на фоне здания архангельского Морского речного вокзала и парусного корабля.

Споры о том, что это за парусник продолжались до 2010 года. Официальный ответ Центробанка России гласит, что рисунок представляет собой обобщенный образ судна, взятый сразу из нескольких русских кораблей, заходивших в местный порт.

Однако реальным прототипом картинки стал аргентинский учебный фрегат «Либертад». Судно спустили на воду в 1956 году. До сих пор оно удерживает звание одного из самых вооруженных и крупных парусников в мире. За все время своего существования фрегата аргентинцы проплыли на нём 1,5 млн. км. и побывали в 60 странах мира. Однако, в порту Архангельска «Либертад» никогда не был.