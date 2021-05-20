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Какую тайну хранит купюра в 500₽?

Какую тайну хранит купюра в 500₽? (2 фото)

Автор:
20 мая 2021 09:46
Сообщество : Исторические факты
Метки: 500 рублей   деньги   интересно   факты   фото   
817
2

Какое судно изображено на знакомой всем купюре и, какую тайну хранит изображение памятника Петру I?

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Метки: 500 рублей   деньги   интересно   факты   фото   
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7  комментариев
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9k
Nikita 2 часа назад
Всё хорошо. Только маленькое замечание. Сомневаюсь, что моряки на судах плавают. А так всё
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8k
bais65 4 минуты назад
И чем же вооружён самый вооружённый парусник в мире?
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1k
Лёха 9 минут назад
Гайдаровский форум – 2021
слова "Грефа про то, что "предыдущая модель образования ставила перед собой целью ликвидацию безграмотности, и эта задача уже была решена". А теперь, судя по всему, нужно переходить к решению "новых задач". ... интересно то, что слайды, продемонстрированные Германом Грефом, да и описание самой панельной дискуссии на сайте Гайдаровского форума изначально были с грамматическими ошибками."
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13
Алексей 40 минут назад
Спасибо! Никогда не задумывался!
Сам Архангелогородец.
Жаль что наш город уберут с данной купюры в скором времени....
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62k
Доктор Джонс Час назад
По большему счету, не очень-то и важно, что изображено на купюрах... Главное, чтобы их было достаточно в кошельке...
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