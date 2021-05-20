Какую тайну хранит купюра в 500₽?

Какое судно изображено на знакомой всем купюре и, какую тайну хранит изображение памятника Петру I?
Пятисотрублевая банкнота — одна из немногих купюр, которая всецело отражает на себе характерные черты российского государства: великую историю, верность традициям и поразительное разгильдяйство.
Загадочный парусник
Пятисотрублевая банкнота была выпущена в обращение в 1998 году и до сегодняшнего дня модифицировалась трижды.
Основное описание рисунка с лицевой стороны: монумент Петра I на фоне здания архангельского Морского речного вокзала и парусного корабля.
Споры о том, что это за парусник продолжались до 2010 года. Официальный ответ Центробанка России гласит, что рисунок представляет собой обобщенный образ судна, взятый сразу из нескольких русских кораблей, заходивших в местный порт.
Однако реальным прототипом картинки стал аргентинский учебный фрегат «Либертад». Судно спустили на воду в 1956 году. До сих пор оно удерживает звание одного из самых вооруженных и крупных парусников в мире. За все время своего существования фрегата аргентинцы проплыли на нём 1,5 млн. км. и побывали в 60 странах мира. Однако, в порту Архангельска «Либертад» никогда не был.
Парусник "Либертад"
В 2015 году художник «Гознака» Игорь Крылков, ответственный за курьезную ошибку, признал, что изначально вместо парусника на фоне купюры должен был быть пароход. Однако в последний момент дизайнеры Центробанка заявили, что пароход не согласуется с общей тематикой купюры.
Тогда Крылков быстро нашёл фотографию парусного корабля и просто срисовал его. «Либертад» оказался первым попавшимся на глаза судном.
Таганрогский Пётр
Мало кто знает, что памятник Петру I в Архангельске, также помещенный на купюру, является уменьшенной копией памятника в Таганроге.
Автором монумента является российский скульптор М.М. Антокольский. Сам памятник был установлен в Таганроге в 1903 году. В Архангельске копия памятника появилась лишь в 1914 году.
В 1998 году мэр Таганрога Сергей Шило намеревался подать на «Гознак» в суд, заявляя, что именно его город должен был быть указан на купюре. Правда, отстоять интересы таганрожцев смелый мэр не смог.
Монастырь или лагерь ГУЛАГ?
Немало толков спровоцировала и обратная сторона пятисотенной купюры — Соловецкий монастырь.
Если обратить внимание на модификации банкнот 1998, 2001 и 2004 года, то можно заметить, что церкви монастыря увенчаны не куполами, а четырехскатными крышами. В советское время такой вид имел Соловецкий исправительно-трудовой лагерь.
Недоразумение было исправлено в 2011 году.
Источник:
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слова "Грефа про то, что "предыдущая модель образования ставила перед собой целью ликвидацию безграмотности, и эта задача уже была решена". А теперь, судя по всему, нужно переходить к решению "новых задач". ... интересно то, что слайды, продемонстрированные Германом Грефом, да и описание самой панельной дискуссии на сайте Гайдаровского форума изначально были с грамматическими ошибками."
Сам Архангелогородец.
Жаль что наш город уберут с данной купюры в скором времени....