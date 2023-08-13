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Почему монеты по краям делают ребристыми

Почему монеты по краям делают ребристыми

Автор:
13 августа 2023 12:06
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   монеты   мошенники   ребристые края   факты   фото   
2002
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Делать края монет ребристыми предложил знаменитый физик Исаак Ньютон. Этим способом удалось победить мошенников.

Раньше монеты ценились, так как самые дорогие из них изготавливались из драгоценных металлов. И ценность монеты определялась ее весом.

Однако было распространено мошенничество. Когда люди срезали края монет и накопленное – переплавляли и продавали. А сами монеты использовали по номиналу, ведь срезанный край заметить довольно трудно.

Срезать край монеты и восстановить ребристость оказалось сложной задачей для большинства мошенников. И число подобных преступлений резко сократилось.

Конечно, подобные схемы использовались и до Ньютона. Римляне делали монеты с зубцами, как на изображении ниже.

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Но такие инициативы носили эпизодический характер. Делали их мало, к тому же, насечки наносились вручную. В средневековой Европе же монеты делали гладкими.

Самые распространенные в наши дни виды гуртов выглядят так:

Французы пошли еще дальше. Они стали по краям монеты наносить надписи. В России тоже иногда использовали этот способ.

Сейчас монеты делают из дешевых сплавов. Но ребристую поверхность оставили. Во-первых – дань традициям. Во-вторых, такую монету удобнее класть в кошелек, карман или просто держать пальцами.

Плюс слепые люди по типу гурта смогли определять различные номиналы монет только на ощупь.

В российской истории монеты делать ребристыми стали с 1709 года. Самые дешевые оставались гладкими. На других использовали шесть разных типов гуртов.


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Метки: интересно   монеты   мошенники   ребристые края   факты   фото   
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4  комментария
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5k
Subic 56 минут назад
Ньютон был, несомненно очень талантливым ученным. И, да, одно время был хранителем монетного двора. И предложил там ряд ценных улучшений. НО гурт (гуртовальный станок) изобрел и внедрил НЕ он, а Пьер Блондо в 1662 году.
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53k
smakido 9 минут назад
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1k
Николай 46 минут назад
Узнал на фишках что-то действительно интересное о чем никогда раньше не задумывался. Даже проверил в интернетах)))
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zu4ara 51 минуту назад
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