Почему монеты по краям делают ребристыми

Делать края монет ребристыми предложил знаменитый физик Исаак Ньютон. Этим способом удалось победить мошенников.
Раньше монеты ценились, так как самые дорогие из них изготавливались из драгоценных металлов. И ценность монеты определялась ее весом.
Однако было распространено мошенничество. Когда люди срезали края монет и накопленное – переплавляли и продавали. А сами монеты использовали по номиналу, ведь срезанный край заметить довольно трудно.
Срезать край монеты и восстановить ребристость оказалось сложной задачей для большинства мошенников. И число подобных преступлений резко сократилось.
Конечно, подобные схемы использовались и до Ньютона. Римляне делали монеты с зубцами, как на изображении ниже.
Но такие инициативы носили эпизодический характер. Делали их мало, к тому же, насечки наносились вручную. В средневековой Европе же монеты делали гладкими.
Самые распространенные в наши дни виды гуртов выглядят так:
Французы пошли еще дальше. Они стали по краям монеты наносить надписи. В России тоже иногда использовали этот способ.
Сейчас монеты делают из дешевых сплавов. Но ребристую поверхность оставили. Во-первых – дань традициям. Во-вторых, такую монету удобнее класть в кошелек, карман или просто держать пальцами.
Плюс слепые люди по типу гурта смогли определять различные номиналы монет только на ощупь.
В российской истории монеты делать ребристыми стали с 1709 года. Самые дешевые оставались гладкими. На других использовали шесть разных типов гуртов.
Источник:
- Китаянки носят парики из волос умерших предков. Зачем они это делают, и как это выглядит
- На всех братьев одна жена: почему в Тибете стараются женить всех сыновей на одной девушке
- Доведенный до ручки судья приказал заткнуть рот подсудимому: история одной фотографии
- "Грязевые свиньи" — добытчики золота из Бразилии, которые вручную рыли карьер в погоне за благородным металлом
- В каких регионах России нет железных дорог и почему?