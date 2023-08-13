Почему монеты по краям делают ребристыми

Раньше монеты ценились, так как самые дорогие из них изготавливались из драгоценных металлов. И ценность монеты определялась ее весом.

Однако было распространено мошенничество. Когда люди срезали края монет и накопленное – переплавляли и продавали. А сами монеты использовали по номиналу, ведь срезанный край заметить довольно трудно.

Срезать край монеты и восстановить ребристость оказалось сложной задачей для большинства мошенников. И число подобных преступлений резко сократилось.

Конечно, подобные схемы использовались и до Ньютона. Римляне делали монеты с зубцами, как на изображении ниже.