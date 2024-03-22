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Поехавшие обложки, которые реально существуют

Поехавшие обложки, которые реально существуют

Автор:
22 марта 2024 10:54
Сообщество : Юмор
Метки: дизайнеры   забавно   идиоты   книги   обложки   обложки книг   смешно   фото   
1455
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Прежде, чем книга выйдет в свет, ее напечатают и отправят на полки магазинов и библиотек, над ней ведётся серьёзная оформительская работа - продумываются обложка и упаковка. Однако порой фантазия редакторов и дизайнеров выходит за грани разумного - и получаются такие нелепости.

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Метки: дизайнеры   забавно   идиоты   книги   обложки   обложки книг   смешно   фото   
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Роман Спасский Полчаса назад
говнопост
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
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