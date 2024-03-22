Поехавшие обложки, которые реально существуют

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Прежде, чем книга выйдет в свет, ее напечатают и отправят на полки магазинов и библиотек, над ней ведётся серьёзная оформительская работа - продумываются обложка и упаковка. Однако порой фантазия редакторов и дизайнеров выходит за грани разумного - и получаются такие нелепости.
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