Поехавшие обложки, которые реально существуют

Прежде, чем книга выйдет в свет, ее напечатают и отправят на полки магазинов и библиотек, над ней ведётся серьёзная оформительская работа - продумываются обложка и упаковка. Однако порой фантазия редакторов и дизайнеров выходит за грани разумного - и получаются такие нелепости.