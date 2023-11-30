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14 фото с ошибками, от которых глаза начинаются слезиться у учителей по-русскому

14 фото с ошибками, от которых глаза начинаются слезиться у учителей по-русскому

Автор:
30 ноября 2023 09:28
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   грамар-наци   забавно   идиоты   ошибки   смешно   фото   
914
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Ошибки в написании слов или нелепые сокращения режут глаз. Учителя русского бы тихо плакали в сторонке, если бы увидели такое. Перед вами горе-умники, которые могут сделать 10 ошибок в слове из 5 букв.

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Метки: Прикол   грамар-наци   забавно   идиоты   ошибки   смешно   фото   
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Гомерчик Час назад
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Григорий 17 минут назад
жэртвы егэ выросли и пошли в бизнесмены
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48k
Максим Т. 51 минуту назад
Когда пытался поумничать, но облажался
"учителей по-русскому"
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86k
Доктор Джонс 55 минут назад
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