14 фото с ошибками, от которых глаза начинаются слезиться у учителей по-русскому

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Ошибки в написании слов или нелепые сокращения режут глаз. Учителя русского бы тихо плакали в сторонке, если бы увидели такое. Перед вами горе-умники, которые могут сделать 10 ошибок в слове из 5 букв.
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