Одежда от именитых дизайнеров, которую они продают задорого, а мы в таком на даче ходим

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"Отказала модная железа" - это проект, где собраны самые дорогие и нелепые фантазии дизайнеров. Причём мы в таком когда-то ходили на даче, прикалывались в детстве и уж явно не платили за это миллионы. Давайте посмотрим, что предлагают носить современные дизайнеры.
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