FISHKINET
Сообщество Юмор 19002 поста • 3695 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Одежда от именитых дизайнеров, которую они продают задорого, а мы в таком на даче ходим

Одежда от именитых дизайнеров, которую они продают задорого, а мы в таком на даче ходим

Автор:
20 июня 2024 11:15
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   дизайн одежды   дизайнеры   дорога одежда   забавно   идиоты   смешно   фото   
2745
15

"Отказала модная железа" - это проект, где собраны самые дорогие и нелепые фантазии дизайнеров. Причём мы в таком когда-то ходили на даче, прикалывались в детстве и уж явно не платили за это миллионы. Давайте посмотрим, что предлагают носить современные дизайнеры.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   дизайн одежды   дизайнеры   дорога одежда   забавно   идиоты   смешно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
seller-k 5 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
64k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 9 минут назад
напомнило

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
137
Дмитрий Мальченков 17 минут назад
И ведь есть на свете дегенераты покупающие эту хрень.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
AzuveR 2 часа назад
Именниты дизайнеры ,по моему больные на голову люди. А "высокая мода",в данном случае ,"отказала модная железа" ,конкурс на звание самого ипанутого .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
682
Сеня 4 часа назад
С Новым годом пошёл нафиг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Михаил Гривин 4 часа назад
Пля, да это же гениально! Особенно если снизу сделать вместо юбки семейники. Заходишь домой, тянешь вверх свитер - и вуаля! - за 5 секунд ты уже в майке! Сел на диван и сидишь довольный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Майборода 4 часа назад
Можете кидаться в меня тряпками , но в таком виде я на даче не хожу.
Соседи и без того считают меня психом и алкашом...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
479
ViciousSnake 4 часа назад
Очень сомнительно что такие вещи пригодны для ношения даже на даче. Мало того что они не практичны, так еще и позор какой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Corkscrew 5 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DuckTales 5 часов назад
Сомневаюсь, что кто-то так ходит на даче, а Balenciaga, как всегда гении троллинга
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
445
ГТА Форевер 5 часов назад
7. Нужны инструкция и функционал к этому изделию от Issey Miyake за 187 долларов - это от комаров!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Serg2001 5 часов назад
Талант не в том, чтобы придумать такую ху@ту, а в том чтобы её продать за такие деньги...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1748 постов (1699 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75699



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Двое мужчин подрались в столичном метро из-за оскорбления пассажирки
Двое мужчин подрались в столичном метро из-за оскорбления пассажирки
Набирающие популярность в сообществах
Всё вразнобой&nbsp;
Всё вразнобой 
«Спуск»: маэстро-ледоруб и склизкий бежевый проход
«Спуск»: маэстро-ледоруб и склизкий бежевый проход
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Прикол#забавно#кошка#позитив#Ynews#машина#Китай#повезло
#в мире#интересно#кино#кот#фильм#полиция#собака#конфликт#криминал#сарказм
#животные#Юмор#новости#история#интересное#Россия#Спорт#улыбнуло#СССР#Еда
Как на картине: путешествие по следам великих художников Как на картине: путешествие по следам великих художников Колоритные фото с просторов России, в которых мало логики Колоритные фото с просторов России, в которых мало логики 14 раз, когда люди оказались в неловких ситуациях 14 раз, когда люди оказались в неловких ситуациях Неудачники и ситуации, неловкость которых просто зашкаливает Неудачники и ситуации, неловкость которых просто зашкаливает 15 человек, которые умеют только косячить 15 человек, которые умеют только косячить Объявления с Авито, в которых ни логику, ни здравый смысл искать не нужно — не найдёте Объявления с Авито, в которых ни логику, ни здравый смысл искать не нужно — не найдёте

На что жалуетесь?

Вернуться