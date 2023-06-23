Аристократы и модницы Британии: безумные наряды и шляпки на открытии скачек

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Royal Ascot - это традиционное спортивное мероприятие в британском городке Аскот. Туда приходят все сливки общества, аристократические, а не какие-нибудь. И вот они там веселятся, выпивают и надевают свои лучшие и безумные прикиды.
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Валентин Пикуль. "Каждому свое"
На модные скачки,
Чтоб там напороться
До полной усрачки....
(Р.Бёрнс, перевод Ф.Раневской)
Как-то так:
а у нас - на иноагентов....
.
"Триумфальное возвращение" - Даня Милохин*
вернулся в Россию на частном самолете и уже
выступил на корпоративе Сбербанка за 3 млн. рублей.
.
Как стало известно, закатившаяся звезда, которая сбежала из страны после начала известных событий, прилетел частным бортом в Россию, для выступления на закрытом корпоративе Сбербанка. Стоимость его услуг - 3 миллиона рублей. Для порядком поиздержавшегося на чужбине тик-токера, эта сумма весьма внушительная. Это в прошлом он мог позволить себе купить Бентли с одного корпоратива - сегодня такой возможности у него конечно нет. Видимо его неоднократные жалобы на тяжелую долю релоканта, тронули руководства Сбербанка и они пригласили его развлечь их. Каким образом он развлекает присутствующих до сих пор непонятно, так как у Дани много чего угодно, кроме каких либо талантов.
..
О приезде тик-токера сообщил рэпер Рома Жиган:
"Иноагент, Даня Милохин* поющий в Америке гимн Незалежной, и ругающий нашу страну на стримах, прилетает в Россию на частном самолете что бы выступить на закрытом корпоративе в Сбербанке"
Это заявление рэпер сделал в эфире одного из ток-шоу, чем поверг в шок находящихся в студии.
"Слушайте у меня карточка Сбербанка, я не хочу платить за транзакцию в Сбербанке, за которую приедет этот ***** Милохин* на частном самолете"
- возмутилась журналистка/
"Ты фактически оплатила чартерный рейс Милохину*, и мы все ему оплатили".
- поддержал свою коллегу соведущий
Я обычный человек и мне это совсем не кажется зоопарком. Другая культура , другие традиции. А вы тут прям желчью истекли.
А теперь объясните, какое отношение все вами перечисленное имеет к открытию скачек в британском городе Аскот? Там что на индейцах скачут? Я думал на лошадях.