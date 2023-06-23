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Аристократы и модницы Британии: безумные наряды и шляпки на открытии скачек

Аристократы и модницы Британии: безумные наряды и шляпки на открытии скачек

Автор:
23 июня 2023 14:55
Метки: Аскот   Британия   аристократы   забавно   идиоты   скачки   смешно   фото   
2345
17

Royal Ascot - это традиционное спортивное мероприятие в британском городке Аскот. Туда приходят все сливки общества, аристократические, а не какие-нибудь. И вот они там веселятся, выпивают и надевают свои лучшие и безумные прикиды.

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Метки: Аскот   Британия   аристократы   забавно   идиоты   скачки   смешно   фото   
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31k
Ego sum qui sum 53 минуты назад
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9k
uehl 3 минуты назад
что ж они все уродки-то такие, а?
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8k
Nikolay 8 минут назад
"– Когда дура не знает, куда деть красивое перышко, она втыкает его себе в зад"
Валентин Пикуль. "Каждому свое"
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1k
lafonten 9 минут назад
Это не аристократия, а вырожденцы...
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7k
Дмитрий 18 минут назад
Судя по количеству жирух на таких фото, мужик на 3-й фото, ничего так ещё себе ухватил.
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5k
мемфрид 20 минут назад
Парад уродов
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11k
Света 22 минуты назад
Думаю что на 9 фото не аристократки. В лучшем случае жёны аристократов. А вот на 10 и 11 фото аристократы. И разница очевидна.
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16k
Сергей 23 минуты назад
Народ дурачится! Что уж прям на них так сурово! У нас казаки ряженые ещё смешнее наряжаются!:))
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22k
Mike Miller Полчаса назад
Нахера этот пост тут? Чтобы что? Каждый год кто-то да перетаскивает из их инета это вот все. Зачем?
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3k
yuriysand 42 минуты назад
Не так уж и много людей европейского типа.
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9k
Борис Карабанов Час назад
Приходят богачки
На модные скачки,
Чтоб там напороться
До полной усрачки....
(Р.Бёрнс, перевод Ф.Раневской)
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13k
Kostick Час назад
цытато - "Наряды на особах стоят от 200 тыс. рублей". Нищеброды!)) у яровой пиджачки дороже стоят))
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24k
Павел Плеханов Час назад
У девицы, которая через плечо едет, на морде должно быть ведро.
Как-то так:
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90k
Херанука Паибалу Час назад
Ну, они-то на шляпки тратят...
а у нас - на иноагентов....
.
"Триумфальное возвращение" - Даня Милохин*
вернулся в Россию на частном самолете и уже
выступил на корпоративе Сбербанка за 3 млн. рублей.
.
Как стало известно, закатившаяся звезда, которая сбежала из страны после начала известных событий, прилетел частным бортом в Россию, для выступления на закрытом корпоративе Сбербанка. Стоимость его услуг - 3 миллиона рублей. Для порядком поиздержавшегося на чужбине тик-токера, эта сумма весьма внушительная. Это в прошлом он мог позволить себе купить Бентли с одного корпоратива - сегодня такой возможности у него конечно нет. Видимо его неоднократные жалобы на тяжелую долю релоканта, тронули руководства Сбербанка и они пригласили его развлечь их. Каким образом он развлекает присутствующих до сих пор непонятно, так как у Дани много чего угодно, кроме каких либо талантов.
..
О приезде тик-токера сообщил рэпер Рома Жиган:

"Иноагент, Даня Милохин* поющий в Америке гимн Незалежной, и ругающий нашу страну на стримах, прилетает в Россию на частном самолете что бы выступить на закрытом корпоративе в Сбербанке"
Это заявление рэпер сделал в эфире одного из ток-шоу, чем поверг в шок находящихся в студии.

"Слушайте у меня карточка Сбербанка, я не хочу платить за транзакцию в Сбербанке, за которую приедет этот ***** Милохин* на частном самолете"
- возмутилась журналистка/

"Ты фактически оплатила чартерный рейс Милохину*, и мы все ему оплатили".
- поддержал свою коллегу соведущий
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304
iskra Час назад
Для обычных людей - что то вроде зоопарка. Посмотреть на что можно выкинуть безумные деньги,которые достались на халяву..
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304
iskra Antarez 9 минут назад
Индейцы живут в резервациях добровольно,и потому, что там не действуют многие законы государства. То есть ,можно организовывать игорный бизнес, самогоноварению,производство сувениров,и не платить за это налоги..
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